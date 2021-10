Rating: El debate de los candidatos llegó al podio de lo más visto

En ShowMatch, Marcelo Tinelli volvió a tratar el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, buscando una reacción de su panelista Pampita

El debate entre los primeros candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, emitido por la señal de TV por cable TN, llegó en la noche del miércoles a ubicarse en el podio de sus franjas.

Así, a las 22.27, en su inicio, el debate marcó 5,1 puntos, y sólo lo superaban Los 8 escalones del millón, en eltrece, con 11 puntos, y Doctor Milagro, en Telefe, con 13,6. Luego, a las 23.03, el debate marcó 6,1, sólo superado por Bake Off Argentina, en Telefe, y La 1-5/18, en el trece.

La competencia entre los noticieros fue para Telefe Noticias, con 11,4 puntos, mientras que Telenoche, quedó segundo con un pico de 8 puntos. Guido Kaczka llegó a un pico máximo de 11,7 puntos, Si bien perdió su franja, fue el programa más visto de eltrece.

Doctor Milagro tuvo un pico máximo de 15,8 puntos de rating. La 1-5/18 quedó segundo con 10,3 puntos. Bake Off Argentina lideró su franja con 13,5 puntos, frente a Showmatch, que hizo 8,7 puntos. Durante la primera hora de la emisión en TN, el debate político tuvo un promedio de rating de 5,3 puntos y en la segunda, 5,2. El ciclo tuvo picos de 6 puntos.

Rating: la competencia vespertina

Este miércoles la primera tarde fue para Cortá por Lozano, en Telefe, con 7,7 puntos, mientras que Match Game, el programa conducido por Agustín Aristarán, alcanzó en eltyrece 5 puntos de pico.

Dulce ambición y Hercai lideraron cómodamente su franja en Telefe ante el programa de Carina Zampini, en eltrece, con un pico de 9,4 y 10,2 respectivamente. El gran premio de la cocina" se ubicó por momentos tercero en la franja, con pico de 4,3 puntos.

Zuleyha, en Telefe, marcó un pico de 10,1 puntos, y le ganó a Bienvenidos a bordo, en eltrece, que marcó 5,8 puntos de rating. En una competencia más pareja, Pasapalabra, en Telefe, lideró su franja con 9,2 puntos, mientras que 100 argentinos dicen, en eltrece, cerró con 8,3 puntos de audiencia.

"Wandagate": Tinbelli volvió a buscar la reacción de Pampita

Este miércoles, Marcelo Tinelli inició un nuevo programa de ShowMatch refiriéndose a la pelea de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Esta mañana me desperté e Icardi no me seguía más. Solo seguía a una persona. ¿A su mamá? No. A Wanda", contó.

Luego le pidió a Ángel de Brito que contara las novedades sobre el caso. El jurado, entonces, le dio la palabra a su compañera de Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre, que se encontraba en el estudio. "Hoy hablé con Wanda. Icardi es un boludo. No sé si demostrarle fidelidad a Wanda es dejar de seguir a todo el mundo. No fue un pedido de ella", comenzó la panelista.

Y continuó: "Wanda no está en pareja. Está separada. Él está remándola. Yo creo que se rema para adentro, pero él faltó a entrenar dos días y no se presentó en la convocatoria para jugar en la de la Champions League. Le dijo a Wanda que si no volvía con él a París, no jugaba más. Ella tiene un contrato de 3 millones de euros al año con el PSG y tiene la obligación de que él cumpla con el contrato. Están en la misma casa, cada uno en un cuarto. Ella me dijo: ‘Estoy pasando un infierno. No es lo que la gente cree’. Este chico está complicado".

Luego de que De Brito asegurara que Nara le envió pruebas a Latorre sobre la infidelidad de Icardi con María Eugenia "China" Suárez, la panelista expresó: "Nos estamos metiendo con un mono sin navaja, que es Wanda. Va a mostrar todos los audios que tiene de la China -señalada como la tercera en discordia- hablando mal de Pampita. Y a su vez me mandó capturas que comprueban su amistad con la China. Esa es su calentura". Su comentario incomodó a Pampita Ardohain, que optó por bajar la mirada y no sumarse al escándalo.

Algo similar había ocurrido durante la noche del martes, cuando De Brito recordó que en 2016 la modelo se incorporó como jurado de ShowMatch en medio de su también escandalosa separación con Benjamín Vicuña.