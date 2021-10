¿Oportunidad o riesgo?: cómo viajar a Europa por u$s500 y a destinos "exóticos" por u$s1.000

Especialistas destacan ofertas para volar al Viejo Continente saliendo desde Brasil y regresando a Buenos Aires. También hay tickets "baratos" para Asia

La gradual apertura de las fronteras, conforme avanza la vacunación en el mundo, permite también la paulatina reactivación del turismo. Aunque los requisitos para visitar cada país no son uniformes, muchos viajeros ya están planeando cuáles pueden ser sus próximas vacaciones.

Y, si bien la economía argentina hace que sea complejo viajar fuera del país, aparecen algunas oportunidades tentadoras tanto para destinos "exóticos" y lejanos de Asia, como para visitar las principales ciudades europeas.

De todas formas, según destacan los especialistas, estas opciones no son para todos: hay que estar dispuestos a "arriesgarse" y ser flexibles, además soportar viajes más largos y escalas. En caso de aceptar esas "condiciones", es posible ir por ejemplo a Tokio o Bangkok por unos u$s1.000 o viajar a Ámsterdam o Londres por cerca de u$s500.

Por ejemplo, un aéreo a Bangkok en junio del año que viene puede conseguirse desde u$s1.036. Aunque, claro, hay que tener en cuenta que por el momento para ingresar a Tailandia los argentinos deben presentar un PCR negativo y se aplica el "sistema alternativo de cuarentena": los viajeros que estén con la pauta de vacunación completa deberán guardar siete días de cuarentena, mientras que los que no estén vacunados deberán hacer 10 días de cuarentena.

En tanto, un ticket para volar a Tokio, en julio del año que viene cuesta a partir de u$s1.031. Igualmente, los argentinos que viajen a Japón deben presentar un PCR negativo y hacer, además, 14 días de cuarentena.

En algunos destinos de Asia, aún piden cuarentena para turistas argentinos

Al analizar los precios (relativamente bajos, para ese tipo de destinos), Matías Mute, cofundador del sitio especializado Promociones Aéreas, señaló a iProfesional: "Es una cuestión de especulación, esos pasajes son muy baratos, entonces si son flexibles y permiten cambio, teniendo en cuenta que ya hay una vacuna y que avanzó la vacunación en el mundo, teniendo la posibilidad de cambiarlo, para quien quiera tomar el riesgo, es una buena opción".

De todas formas, el especialista señaló que ese tipo de oportunidades, quizá, no son para todo tipo de turistas. "Hoy hay mucho público joven que está tomando esos riesgos, que quiere conocer Tailandia por ejemplo, entonces lo toman. Hay gente más conservadora que prefiere esperar, pero esa espera puede significar que el día de mañana puedas no tener esos precios. Estos precios están hoy por una cuestión de oferta y demanda, pero si los pasajes son flexibles y uno eventualmente quiere ir, me parece una buena opción", remarcó Mute.

Oportunidad: Europa

Es posible conseguir pasajes a Londres desde u$s500 partiendo de San Pablo

También se destaca la opción de volar a las principales ciudades de Europa por una fracción del precio "regular". El requisito: pasar primero por San Pablo. Así, por ejemplo, se destacan algunos vuelos partiendo desde la ciudad brasileña y regresando a Buenos Aires:

-Vuelos a Londres: saliendo desde San Pablo, regresando desde Roma a Buenos Aires, a partir de u$s280 (lo que, al dólar turista, representa unos $48.440) para marzo del año que viene.

-Vuelos a Madrid: saliendo desde San Pablo y regresando desde la capital española a Buenos Aires, a partir de u$s280 ($48.440) viajando en febrero de 2022.

-Vuelos a Ámsterdam: saliendo desde San Pablo y regresando desde Bruselas a Buenos Aires, u$s288 ($49.824).

A esos precios, lógicamente, se le debe sumar el ticket a San Pablo que, para febrero o marzo del año que viene, cuesta unos $36.500 (sólo tramo ida) o u$s210. Así, es que por unos u$s500 ($86.500) es posible conseguir un pasaje aéreo al Viejo Continente.

En tanto, si se buscan pasajes para marzo rumbo a Madrid partiendo desde Buenos Aires (con escalas), cuestan desde $115.600 (unos u$s670). Uno directo, por su parte, sale $159.500 (u$s921). Mientras que un ticket a Ámsterdam, también con escalas, parte desde los $132.000 (u$s763).

"Esos pasajes a Europa están muy baratos, sobre todo los que son saliendo desde San Pablo y volviendo a Buenos Aires. Suele comprarlos la gente. A quien no le importa tanto la comodidad o el tiempo que puede demandar el vuelo, lo compra. Están a precios muy económicos", resumió a iProfesional Julián Gurfinkiel, co-fundador de Turismocity.

Consejos

"Las opciones saliendo de San Pablo son la gran oportunidad que hay hoy en día para volar a Europa. Son muy económicos. Y el viaje a San Pablo se puede canjear por millas, que muchas veces no se sabe en qué usar y se termina canjeando por cualquier cosa en la página de canje de la aerolínea. Sirven para eso. Así que, en ese sentido, es una gran oportunidad", remarcó Mute.

"En esos casos, el consejo es viajar con tiempo. Porque como los vuelos no están conectados, si uno no llega a San Pablo a tiempo pierde el otro vuelo. Por ejemplo: si el avión sale a la tarde, procurar que la llegada al aeropuerto sea a la mañana, es un viaje un poco más largo, pero se está viajando a una fracción del precio", agregó el especialista de Promociones Aéreas.

Mute también destacó que más allá del factor económico, la posibilidad de "entrar" a Europa por una ciudad y "salir" por otra también puede facilitar la logística a la hora de organizar el recorrido: "A mi modo de ver, es uno de los mejores tipos de viajes, porque uno ingresa en Europa por ejemplo por Berlín y vuelve desde Lisboa: es decir que entrás por una punta y salís por la otra. Lo clásico es sacar vuelo ida y vuelta a Madrid, pero si te movés, después tenés uno o dos días para volver a Madrid. En estos vuelos que entran por un destino y salen por otro, permiten organizar el viaje muchísimo mejor. Son de los mejores para viajar a Europa, económicos y convenientes".