Aníbal Fernández: "No vamos a aplicar políticas represivas, ya vimos cómo terminó el caso Maldonado"

Aníbal Fernández habló acerca del conflicto en la Patagonia y repitió que no es responsabilidad del Gobierno nacional la seguridad de la región

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, habló este jueves acerca de los episodios violentos protagonizados por grupos mapuches en el sur de la Argentina. El funcionario repitió que no es responsabilidad del Gobierno nacional la gestión de la seguridad en la región y descartó aplicar "políticas represivas".

"Vamos a decidir de la mejor manera las formas de llevar adelante esta estrategia. No vamos a aplicar ninguna fuerza represiva, con los resultados que ya vimos en el caso Maldonado", indicó Aníbal Fernández, en relación el conflicto con grupos mapuches radicalizados que ya tuvo tres episodios violentos en el mes.

Así, el tutylar de la cartera de Seguridad hizo referencia a la muerte de Santiago Maldonado, el joven que se ahogó tras participar de un corte de ruta en Resistencia de Cushamen (Chubut) en agosto de 2017.

Por otra parte, Aníbal Fernández volvió a cruzar a Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro, quien había asegurado que era una "obligación" del Gobierno nacional la gestión de la seguridad en el lugar.

"No es una obligación. Es nuestra colaboración, señora. Queremos que sepa qué es esto. Sería positivo que la propia Policía de Río Negro armara un cuerpo para este tipo de situaciones", afirmó el Ministro. Más temprano ya le había respondido de esa manera a la mandataria provincial, con quien aún no se comunicó.

Aníbal Fernández se pronunció en la misma sintonía que el Presidente

Fernández se manifestó en la misma sintonía en la que se expresó este jueves el presidente Alberto Fernández, en una carta a la gobernadora.

En ese sentido, el funcionario nacional se refirió a las acusaciones de "terrorismo" por el accionar de esos grupos mapuches: indicó que la Justicia debe expedirse si estos episodios se encuadran en esos términos y a qué fuerzas convocará.

"El terrorismo es un delito federal. Si así lo denunciaron a la Justicia, la Justicia tiene que pronunciarse. Tiene las características que se denunciaron, y son las que debe pensar el juez que interviene en la causa. No se sabe si va a utilizar las fuerzas federales o si va a utilizar las fuerzas de la propia provincia", manifestó Aníbal F.

"Queremos ser lo más activos posible"

El ministro de Seguridad de la Nación también aseguró que la Casa Rosada se ajusta a la Ley de Seguridad Interior, que -como señaló en una serie de tuits- "define competencias de las fuerzas federales en conflictos de las provincias".

"En este caso, no tengo más remedio que prestarle atención a lo que dice la ley. La ley dice que no nos tenemos que meter en la provincia por cualquier cosa, no tenemos derechos. Solo (lo podemos hacer) cuando el Consejo de Seguridad Interior lo indique por determinadas situaciones, que no es este caso", dijo Fernández.

El ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio indicó: "En este momento decimos que reaccionamos rápidamente porque hay una situación que pone en peligro y preocupación al pueblo rionegrino. Nosotros queremos estar presentes".

Y destacó: "Queremos ser lo más activos posibles, con soluciones concretas".

En su cuenta de Twitter, Aníbal Fernández compartió videos de controles de agentes de gendarmería en Río Negro y remarcó: "Siendo un gobierno profundamente federal, va de suyo que colaboramos con las fuerzas provinciales, atentos a la válida preocupación de los rionegrinos por el estado del conflicto".

Dura advertencia de JxC: "El sur argentino está en peligro por el abandono presidencial"

Los presidentes del PRO, Patricia Bullrich, y de la UCR, Alfredo Cornejo, advirtieron este jueves que "el sur argentino está en peligro por el abandono presidencial". Al mismo tiempo, señalaron que sienten "preocupación por el desconocimiento de la Ley de Seguridad Interior".

En este sentido, acusaron al presidente Alberto Fernández en forma directa de haber tomado "una decisión política de abandono hacia la provincia de Río Negro y toda la región patagónica, mientras la Cancillería Argentina acude prestamente a intentar dar protección a un delincuente que niega la existencia de nuestro país, habiendo sido condenado en la República de Chile", en referencia al representante de la RAM, Facundo Jones Huala.

Presidente: peca de ignorante eludiendo sus responsabilidades en materia de seguridad. El sur está en peligro y usted lo abandona. Exigimos la inmediata rectificación de su posición ???? https://t.co/52M115mobd — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 21, 2021

Los dirigentes opositores se manifestaron así a través de una carta dirigida a Alberto Fernández, desde el sur del país, ya que señalaron que se encuentran recorriendo "las provincias de Neuquén y Río Negro" debido al conflicto con los mapuches en esa región.

"Nuestros representantes en esta región, Aníbal Tortoriello y Pablo Cervi, nos describieron el nivel de angustia y miedo que atraviesa la población. Le expresamos de manera fehaciente nuestra preocupación por el desconocimiento y la negligencia manifiesta que usted expresa sobre los mandatos constitucionales referidos a la aplicación del Art. 13 de la Ley de Seguridad Interior", se quejaron Bullrich y Cornejo.

La carta que la oposición publicó lleva la firma de Bullrich, Cornejo y Milman

En la carta, que fue firmada también por el especialista en seguridad de Juntos por el Cambio Gerardo Millman, los dirigentes señalaron que "preocupa, al límite, que las autoridades nacionales dejen a la intemperie a las autoridades provinciales elegidas democráticamente".

"Esto quedó plasmado en la insólita respuesta de ayer, 20 octubre, que usted mandó a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, manifestando que es casi un favor el que hace el Poder Ejecutivo Nacional al enviarle efectivos de Gendarmería", lamentaron.

Arabela Carreras pidió al Gobierno nacional que envíe refuerzos de fuerzas de seguridad

A su vez, agregaron: "Nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de la gobernadora Carreras y de los demás gobernadores de la región, al tiempo que alertamos sobre las peligrosísimas consecuencias que esta señal irresponsable de abandono puede desencadenar para los intereses nacionales".

"Exigimos la inmediata rectificación de su posición y que instruya de forma urgente al ministro de Seguridad de la Nación, para que garantice la solicitud de la gobernadora Carreras y los futuros pedidos de los gobiernos patagónicos afectados por el flagelo de la violencia", finalizaron.

Bullrich, Cornejo, y los candidatos a diputados nacionales por Río Negro, Tortoriello y Adriana Fenouil, caminaron por las calles de la ciudad de Cipoletti y hablaron con vecinos sobre la situación del conflicto con los mapuches.

Mario Negri también criticó la actitud del Presidente

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, cuestionó hoy al presidente Alberto Fernández por la situación en Río Negro, y lamentó que haya enviado fuerzas de seguridad a la provincia diciendo que "lo hace casi como una gauchada" a la gobernadora Arabela Carreras.

"El Presidente envía fuerzas de seguridad a Río Negro después de los reclamos desesperados del Gobierno provincial. Pero le dice a la gobernadora que lo hace casi como una gauchada porque no corresponde a la Nación", consideró el dirigente de la oposición.

Además, en las críticas que manifestó a través de su cuenta de Twitter, Negri agregó: "Es el mismo Gobierno que defendió a Jones Huala en Chile...".

El Presidente envía fuerzas de seguridad a Río Negro después de los reclamos desesperados del Gobierno provincial. Pero le dice a la Gobernadora que lo hace casi como una "gauchada" porque no corresponde a la Nación. Es el mismo Gobierno que defendió a Jones Huala en Chile... pic.twitter.com/SXsuP7SEdM — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) October 21, 2021

De esta manera, Negri criticó la carta que le envió el Presidente a la Gobernadora. En este documento, el primer mandatario sostuvo que pese al envío de la asistencia solicitada "no es función del Gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región " .

En dicha carta, Fernández le recomendó a la gobernadora "formar un cuerpo específico" de la policía provincial que se ocupe de "los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro".

Todo esto sucede en medio de la profundización del conflicto con sectores mapuches a partir del incendio del Club Andino en El Bolsón ocurrido el miércoles por la madrugada, por lo cual la gobernadora pidió el envío de fuerzas de seguridad a la Nación.

Previamente, Negri había sostenido: "Toda la dirigencia política debe repudiar los ataques de los grupos mapuches como RAM en nuestra Patagonia. Hoy fue un incendio a un club en El Bolsón y mensajes contra la gobernadora Carreras. El Gobierno nacional es responsable de parar esta locura. La pasividad es complicidad", advirtió.

A los reclamos se sumó el ex senador por esa provincia, Miguel Ángel Pichetto, quien sostuvo que "es imprescindible que las Fuerzas Federales intervengan para poner fin al conflicto en el sur, preservar la soberanía e integridad territorial de la Nación".

Sobre la carta de Alberto Fernández, Pichetto agregó en Twitter: "Los dichos del Presidente son inadmisibles".