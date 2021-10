La tragedia de Alec Baldwin: otros accidentes mortales en el set de rodaje

El caso del actor norteamericano, que mata a una mujer durante el rodaje de la película 'Rust', no fue el único trágico que ha pasado en una grabación

Este viernes amaneció con la trágica noticia de que el actor estadounidense Alec Baldwin había matado accidentalmente en el set de rodaje de la película 'Rust', que el mismo producía, a la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años.

Además, el director de la cinta, Joel Souza, de la misma edad que la fallecida, también fue herido en el hombro por el mismo incidente y se encuentra en la UCI. Todo fue por un fallo con el arma de fogueo que estaba utilizando el actor de 63 años.

Tragedia en el set de filmación.

Tras el grave accidente, Hutchins fue trasladada rápidamente en helicóptero al University of New Mexico Hospital de Alburquerque, ya que el set se encontraba en este Estado. Pero los médicos no pudieron hacer anda tras el disparo que recibió en el estómago y murió. Esta trágica muerte, por desgracia, no ha sido la única que se ha vivido en un rodaje. A lo largo de la historia se han vivido accidentes similares que acabaron con la vida de algún miembro del set.

La muerte de Brandon Lee

El hijo del mítico Bruce Lee le sucedió algo muy parecido al accidente de Baldwin pero esta vez él fue la víctima. En 1993 mientras grababa la película 'The Crow' ('El Cuervo'), Brandon Lee recibió un disparo en el abdomen de una pistola que debía estar cargada de una bala de fogueo pero por un error estaba cargada por una bala real y no pudo sobrevivir a la herida mortal que le produjo el proyectil.

La muerte de Brandon Lee.

El 12 de octubre de 1984, este actor de 26 años rodaba la serie 'Cover Up' ('Camuflaje' en España) y en el séptimo capítulo de esta, Hexum debía cargar un revólver .44 Magnum en una escena. El director mandó a repetir varias veces el momento al no estar contento con su resultado y el actor comenzó a jugar con la pistola pero no sabía que estaba cargada con una bala de fogueo. Simulaba que era la ruleta rusa y se puso el arma en la cabeza con la mala suerte de que justo cuando disparó estaba en la recámara estaba la bala. La munición no era real pero al ponerse pegada a la cabeza le fracturó el cráneo y le produjo una hemorragia interna y murió a las horas en el hospital.

Un piloto murió en 'Top Gun'

Accidente en Top Gan.

En 1985 en el rodaje de 'Top Gun' murió un piloto de acrobacias llamado Art School cuando estaba realizando una acrobacia arial y perdió el control del avión y se estrelló en el Pacífico y jamás se supo más ni de School ni del avión.

Además de la de Ledger, hubo otra muerte en Batman

'El Caballero Oscuro' es una de las películas con mejores críticas de este siglo. Pero también le persigue la tragedia. No solo murió el actor Heath Ledger por una sobredosis en 2008, si no que en el propio rodaje un técnico de efectos especiales murió en el propio acto en una escena de persecución. Su coche impactó contra un árbol.El fallecido se llamaba Conway Wicklliffe y Christopher Nolan le quiso dedicar la cinta tanto a él como al oscarizado Ledger.

27 muertos en 'El mensajero'

Esta película contabilizó un total de 27 fallecidos en su rodaje. Tremenda la desgracia que se vivió en el largometraje del director Serguei Bodrov. Mientras se encontraba todo el equipo en las montañas de Kamadon en Osetia del Sur, hubo un desprendimiento de rocas y de hielo que provocó la muerte de estas 27 personas y muchos de sus cuerpos no fueron ni hallados debido a la dificultades en las tareas de recuperación.

Una doble de acción en 'Deadpool 2'

Otra tragedia en un set.

Las películas de superhéroes tampoco se libran de estas desgracias. Esta fue reciente, en 2017.Joi Harris era doble de acción en la película 'Deadpool 2' y murió en el set en un accidente de motocicleta. Según explicaron a Deadline: "En la maniobra, que nunca superó los 15 kilómetros por hora, circuló por una superficie plana a través de dos puertas abiertas y luego giró a la izquierda y salió del alcance de las cámaras. Su salida era una rampa de seguridad hacia una gran plataforma donde la moto debía detenerse, pero se pasó de la plataforma, chocó contra un bordillo y salió despedida de la moto a través de un cristal".

La película maldita de Hollywood

'The Conqueror' ('El Conquistador') de 1956, es conocida como una película maldita, su director eligió St. George, Utah, cerca de la zona nuclear de Nevada como uno de sus lugares de rodaje. Esta decisión a largo plazo fue fatal. La producción sabía de las pruebas nucleares del lugar, pero se desconocía sus efectos en la salud del ser humano. Esto causó que de las 220 personas que trabajaron en el staff, 91 enfermaran de cáncer y 46 murieran al poco tiempo de diferentes tipo de cáncer. Incluido que John Wayne que falleció de cáncer de estómago en 1979. Su director Howard Hughes, estuvo arrepentido toda su vida e impidió que la película incluso se estrenase durante 21 años. Los empleados de la casa de Hughes dicen que esa película era la única que veía en repetidas ocasiones hasta el final de sus días, provocándole un declive mental.