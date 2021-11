Este es el sueldo que se puede ganar atendiendo un local en España: ¿alcanza para vivir bien?

España es uno de los principales destinos que eligen los argentinos que emigran. Qué aspectos y gastos tener en cuenta, según cada ingreso

Emigrar es la respuesta que encuentran muchos argentinos, sobre todo los más jóvenes, a la perspectiva de un futuro sombrío desde lo económico en el país. Así, al menos, se desprende de una encuesta privada que da cuenta que más de la mitad de los consultados preferiría estar viviendo en el exterior dentro de los próximos diez años.

De acuerdo a un estudio realizado por la UADE y la consultora Voices!, el 53% de los argentinos relevados dijo que preferiría vivir en otro país. Ese porcentaje es mayor en los jóvenes: el 70% de quienes tienen entre 16 y 24 años respondieron que desearían emigrar.

"Seis de cada diez argentinos que desearían vivir en el exterior ven a las perspectivas económicas de Argentina como la principal motivación para hacerlo", señaló el informe, que destacó también a la inseguridad como otro factor determinante.

España (25%), Estados Unidos (11%) e Italia (9%) son los tres principales destinos preferidos por aquellos que quisieran vivir en otro país que no fuera la Argentina, según la encuesta. De hecho, por cuestiones idiomáticas y culturales, España siempre fue considerado uno de los principales destinos por muchos argentinos que buscaron "probar suerte" en el exterior a lo largo de los últimos años.

Quienes emigran lo hacen buscando estabilidad económica y una mejor calidad de vida, sobre todo en materia de seguridad, y es algo que destacan como positivo quienes viven en suelo español. De todas formas, hay algunos aspectos a considerar si se desea irse a vivir a España, sobre todo si el viaje se emprende sin un trabajo fijo desde Argentina. Es que resulta fundamental, a la hora de planificar, saber si con los posibles ingresos se podrán cubrir los gastos básicos.

Trabajar en un local de ropa en Madrid

El sueldo promedio de un vendedor en un local de ropa es de 1.100 euros en Madrid

Trabajar como vendedor o vendedora en un local de ropa es una opción para muchos argentinos que buscan dar sus primeros pasos en el mercado laboral en otros países. Puntualmente, los empleados de una reconocida cadena de indumentaria española que trabajan 40 horas a la semana, ganan en promedio unos 1.100 euros al mes, según el sitio especializado Glasdoor.

"Para trabajar necesitás sí o sí papeles. No es que no exista el trabajo en negro, pero si querés trabajar en una empresa, tenés que estar legal en el país. En mi caso, vine con ciudadanía italiana, por lo que solamente te tenés que empadronar en España y hacer un trámite que es el documento de los extranjeros, y nada más. Una vez que lo hacés, te podés manejar como cualquier español. Trabajo en una tienda de ropa y para entrar me pidieron todos los papeles", comentó a iProfesional una argentina que vive hace tres años en Madrid.

Si bien el promedio es trabajar 40 horas semanales, señaló que "se usa mucho la media jornada y el trabajo temporal". Además, remarcó, de los turnos rotativos: "A veces te piden que trabajes a la mañana y a veces, de tarde".

Gastos básicos mensuales: desde 680 a 1.080 euros

-Alquiler: un departamento de dos ambientes cuesta en promedio 800 euros al mes. Se puede conseguir por 600 euros un departamento más chico (unos 26 m2). En tanto, si se comparte un piso o se alquila una habitación en una casa familiar, puede gastarse unos 300 euros al mes.

-Comida: se estima unos 200 euros por persona, comiendo saludablemente. Aunque señalan que es posible comer más barato, si se apela a la comida "congelada".

-Servicios: unos 200 euros (depende del consumo, lógicamente) para pagar luz, gas, wifi y celular

-Transporte: el abono mensual del transporte público en Madrid sale 42 euros, según el sitio Expatistan

-Gastos médicos: un seguro de salud cuesta unos 40 euros al mes

Así es que, por ejemplo, si una persona vive en un departamento de dos ambientes gastará al mes unos 1.080 euros, apenas por debajo del ingreso promedio para un vendedor en un local de ropa (1.100 euros). La cuenta cambia, lógicamente, si por ejemplo comparte departamento o alquila una habitación en una casa familiar: el presupuesto, en ese caso, sería de unos 680 euros al mes (contaría con un resto de 400 euros al mes).

"El gran problema es el alquiler. No sólo por experiencia propia, sino por gente que conocí y amigos que me hice. Es lo que te ‘come’ el sueldo", grafica una argentina que vive en España junto a su pareja, y remarca: "Se acostumbra a compartir piso o a alquilar una habitación en una casa de una familia, porque los alquileres son caros. Creo que ese es el gran problema de venir a vivir a España: el precio de los alquileres. En Buenos Aires, por ejemplo, también trabajaba de vendedora en un local de ropa y podía alquilarme un pequeño departamento en Palermo: eso acá en Madrid es imposible. Siempre, claro, hablando de gente que tiene un sueldo básico de empleado".

El precio de los alquileres, es lo que se lleva gran parte del sueldo

Otros gastos

-Comer afuera: un menú del día en un restaurante del centro de la ciudad ronda los 15 euros, según el sitio Expatistan.

-El combo de hamburguesa en una casa de comidas rápidas, 8 euros.

-Una pinta de cerveza en un bar, sale unos 5 euros.

-Medio kilo de queso en el supermercado cuesta 6 euros.

-Una botella de 2 litros de gaseosa, 1,7 euros.

-Un par de zapatillas de deporte de primera marca, se consigue por unos 77 euros.

Visas y ciudadanía

Los argentinos pueden estar 90 días en España de manera legal. Pero, para quedarse por más tiempo y trabajar, necesitarán contar con la ciudadanía o con visa de trabajo. De hecho, acceder a la ciudadanía española es de gran ayuda para encontrar trabajo, abrir una cuenta bancaria o firmar un contrato de alquiler.

Debido a las corrientes migratorias que llegaron a Argentina durante el siglo pasado, las ciudadanías españolas e italianas son las más demandadas en el país. Por el momento, los hijos de españoles tienen derecho a la nacionalidad de ese país y, de prosperar un proyecto de ley, en un tiempo los nietos podrían también obtenerla. En el caso de Italia, desde los tataranietos de italianos pueden iniciar los trámites para obtenerla.

Si no se cuenta con la ciudadanía, aquellos argentinos que quieran trabajar en España deberán contar con una de las dos opciones de visa que explica en su página oficial el Gobierno nacional:

-Visas de residencia para trabajo por cuenta ajena: el trámite se realiza desde Argentina y previamente el empleador debe generar un contrato al empleado, porque es uno de los documentos que se solicitan al iniciar el trámite.

-Visa de residencia para trabajo por cuenta propia: quienes quieran trabajar en España de manera autónoma, deberán solicitar este tipo de visa para abrir un negocio o trabajar freelance. También tiene que hacerse el trámite desde Argentina, antes de viajar.