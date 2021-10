Una de cal y una de arena para Trump: su red social debutó con éxito en Wall Street pero fue hackeada

Las acciones de la firma se dispararon más de 200% en su segundo día en la bolsa, pese al ataque de piratas informáticos sufrido por la plataforma

Digital World Acquisition Corp, la empresa que se fusionará con Truth Social, la nueva red social de Donald Trump, fue la destacada de este viernes en Wall Street, ya que, por segundo día, sus acciones se dispararon más de 200%.

El exitoso rendimiento de la recientemente creada firma representa la fiebre especulativa, así como la popularidad del expresidente de los Estados Unidos. Ante estos factores, analistas del rubro tecnológico e internet temen por la posibilidad de que se convierta en una herramienta para difundir noticias falsas.

De hecho, además de su debut en la bolsa de Nueva York, la nueva red ya fue hackeada ni más ni menos que por Anonymous, seudónimo de un grupo internacional de hackers anónimos que no tiene una jerarquía, no tiene líder, no tienen rostro ni ideología definida.

Tras suspender reiteradas veces su cotización este viernes 22 de octubre, en medio de una impresionante escalada y volatilidad, las acciones de Digital World Acquisition Corp llegaron a escalar un impresionante 118% a media jornada, a u$s98,97.

De acuerdo a lo afirmado por medios locales, la nueva red social podría brindarle al expresidente una inyección sustancial de efectivo, aunque los críticos también advierten que podría inducir sustancialmente a la difusión de información errónea, también conocida por su nombre en inglés como fake news.

La noticia se dió en un momento de conflicto interno para el negocio familiar de Trump, con varias ramas de la Organización Trump actualmente bajo investigación criminal, detallaron fuentes consultadas por ABC News.

El expresidente estadounidense, Donald Trump, lanzó su propia aplicación de redes sociales, Truth Social, la cual ya debutó en bolsa

Truth Social debutó en el Nasdaq

Aún estando en vías de desarrollo, las acciones de Digital World Acquisition Corp llegaron a subir 200% este viernes tras un exitoso debut la jornada anterior, en la que cerró con una subida de 357% al cierre de la misma, mientras que la capitalización bursátil del grupo alcanzó los u$s3.200 millones.

Se trata de una cifra exhorbitante para una compañía nueva, desconocida y sin giro, tituló AFP.

Digital World Acquisition Corp, que opera bajo el símbolo DWAC en el Nasdaq, es una sociedad de adquisición con propósito específico (SPAC en inglés). Una Spac es un tipo de empresas son empresas de adquisición con fines especiales que cotizan en bolsa y luego se fusionan con una empresa a la que aportan fondos que levantaron al entrar al mercado mediante la venta inicial de acciones.

Para este caso particular, DWAC se fusionará con Trump Media and Technology Group (TMTG), para dar origen a la nueva firma: Truth social, la flamante app de redes sociales perteneciente al exmandatario norteamericano.

"La transacción valora el grupo Trump Media & Technology inicialmente en 875 millones de dólares, con una posible ganancia adicional de 825 millones en acciones suplementarias (al valor que se conceda) para una valoración acumulada de hasta 1.700 millones de dólares en función de la evolución del precio de las acciones después de la combinación de negocios", precisó un comunicado del grupo.

Truth Social será la nueva app de redes sociales perteneciente a Trump

Hackers intentan frustart a Trump

Si bien la plataforma parece estar tomando forma favorablemente, la seguridad de la misma, que en palabras de Trump, para "hacer frente a la tiranía de las grandes tecnologías", le esta ocasionando más inconvenientes de lo esperado.

Y es que hackers pertenecientes a Anonymus obtuvieron acceso a una versión privada de la aplicación, a través de la cual publicaron imágenes de cerdos defecando, improperios y más, según varios informes.

Los piratas informáticos le comentaron a The New York Times que la medida era parte de su "guerra en línea contra el odio".

A través de una cuenta falsa denominada "donaldjtrump", los ciberatacantes publicaron las fotos mencionadas, escribieron frases profanas contra el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, y le abrieron una cuenta falsa al exasesor de Trump, Steve Bannon, indultado por Trump horas antes de concluir su mandato. Asimismo, publicaron memes de cuentas falsas de Trump, el exvicepresidente Mike Pence y otros.

Truth Social ya puso su aplicación a disposición de los usuarios en la App Store de Apple a inicios de esta semana. De hecho, múltiples usuarios ya se unieron a una lista de espera para su lanzamiento, mediante la que los hackers aprovecharon para sustraer suficiente información para acceder a una versión de la plataforma.

Tras el ataque sufrido, la app prohibió nuevas cuentas y se desconectó.

La red de hackers Anonymous ingresó a Truth Social e hizo de las suyas

Acerca de Truth, la red social de Trump

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció el pasado miércoles 20 de octubre sus planes para lanzar su propia red social, en su más reciente intento por recuperar un espacio en Internet tras ser vetado de Twitter y Facebook a raíz del violento ataque de sus seguidores contra el Capitolio.

TMTG pretende lanzar un servicio de video a la carta que pasará programas de entretenimiento "no-woke" y será dirigido por Scott St. John, productor ejecutivo de los programas "Deal Or No Deal" y "America’s Got Talent". Originado en Estados Unidos, el término ‘woke’ alude a tener conciencia de la desigualdad social, tanto con relación a la raza, como al género y la orientación sexual.

"Creé TRUTH Social y TMTG para plantar cara a la tiranía de la Big Tech", dijo Trump.

"Vivimos en un mundo en donde los talibanes tienen una amplia presencia en Twitter, sin embargo su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado. Es inaceptable", afirmó el ex mandatario.

"Dado el mercado total al que se puede dirigir y la amplía cantidad de seguidores que tiene el presidente Trump, creemos que TMTG tiene el potencial de crear un valor significativo para los accionistas", añadió en el texto Patrick Orlando, jefe de DWAC.