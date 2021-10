A 33 años de una tragedia insólita: un caniche cayó del piso 13 y murieron tres personas

Fue un hecho dramático que terminó con la vida de tres personas que justo estaban cerca del lugar. Cómo cayó el perro del balcón todavía es un misterio

Los titulares de los diarios de Buenos Aires, Argentina y el mundo relataron, un 21 de octubre de 1988, un accidente que podría catalogarse como una serie de hechos desafortunados.

Lo que comenzó como una mañana tranquila en el barrio porteño de Caballito, terminó en tragedia. La caída de un perro desde un piso 12 desencadenó, directa o indirectamente, la muerte de tres vecinos que nada tenían que ver entre sí.

Tres décadas atrás, en la esquina de la avenida Rivadavia y la calle Morelos, Cachy, el caniche de una familia de apellido Montoya, estaba jugando en el balcón del departamento de sus dueños, cuando de pronto, sin saber cómo, atravesó un hueco de la baranda y cayó al vacío. Con tanta mala suerte, que debajo suyo estaba Marta Espina, de 75 años.

La mujer caminaba por la intersección con su bolsa de compras, se detuvo a observar la vidriera de una conocida casa de alfombras de apellido armenio, cuando el destino quiso que la mascota le cayera encima. Por el impacto del animal sobre su cabeza, Marta falleció en el acto. Cachy también perdió la vida en la caída.

La crónica continúa: Edith Solá, de 46 años, al ver la escena cruzó apurada la avenida Rivadavia, con tanta mala suerte que fue arrollada por el colectivo 15 de la línea 55, que circulaba por el lugar.

Aunque en el primer momento las crónicas no lo narraron, después se conoció que un hombre no identificado sufrió un paro cardíaco a ver como se desarrolló el episodio, y falleció camino al hospital.

La caída del perro y la muerte de tres transeúntes fue una noticia tan insólita que ocupó la primera plana de varios diarios de la época. Y aunque sucedió tres décadas atrás, lo increíble y fatal de la historia debe conservarse todavía en la memoria de los vecinos de Caballito.

