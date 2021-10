Momento tenso: la pregunta de Ernesto Tenembaum a la que Diego Santilli no pudo responder

El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires vivió un incómodo momento en una entrevista. Qué fue lo que pasó

Este lunes por la mañana, el candidato de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli protagonizó un incómodo momento con el periodista Ernesto Tenembaum al referirse a la emisión monetaria que está llevando adelante el Gobierno encabezado por Alberto Fernández.

Tras asegurar que la gestión del Frente de Todos "emite y empapela el país" y que eso impacta de lleno en la inflación, el exvicejefe de Gobierno porteño no pudo responder el número exacto de emisión monetaria.

Ante esta afirmación, Tenembaum le preguntó si tenía el dato de cuánto emite el Gobierno, a lo que el candidato dijo que para eso "tenés los parámetros de emisión. ¿Cómo la medís? En la calle. Cualquier ciudadano la puede medir con lo que puede ir a comprar".

"Mirá la calle, mirá lo que esta pasando. ¿Sabés cómo lo ves? Cuando el valor de tu moneda se licua", continuó.

El periodista lo interrumpió: "Vos decís en este caso que el gobierno está emitiendo de manera descontrolada. ¿Cuánto aumentó la emisión con respecto al año pasado? ¿Vos tenés la idea esa o es una frase hecha?", insistió.

"No es una frase hecha, Ernesto. Preguntale a un jubilado qué hace con la mínima, con 23 mil pesos", agregó Santilli.

"Estamos discutiendo cosas distintas. Que hay inflación no hay dudas, Diego. Pero vos decís que la emisión genera inflación y que esto pasa porque empapelan el pais, yo te pregunto qué dato tenés", siguió insistiendo Tenembaum.

"¿Vos tenés idea cual es el plan económico", retrucó Santilli.

"Entonces está claro que vos decís empapelan el pais sin un dato, no tenes el dato de emisión (...) para tener un plan económico no podes decir que empapelan el pais si no tenes el dato de cuanto emiten", dijo Tenembaum, buscando poner punto final al tenso momento.

¿Final abierto entre Santilli y Tolosa Paz en la Provincia?

En cuanto a los candidatos a diputados nacionales, Diego Santilli es el que tiene mejor diferencial

La victoria de Juntos en la provincia de Buenos Aires fue una de las sorpresas en las elecciones primarias de septiembre. Rumbo a noviembre, el oficialismo aspira a mejorar sus números, pero el espacio opositor pretende mantener la diferencia. Una encuesta de Raúl Aragón & Asociados explora la intención de voto de cara a las elecciones nacionales del 14 de noviembre próximo.

En primer lugar, consulta sobre la imagen de varios de los principales dirigentes políticos del país. En cuanto a la fórmula presidencial, Cristina Kirchner tiene mejores números que Alberto Fernández. La vicepresidenta tiene 41 puntos de imagen positiva y 44 de negativa, mientras que el jefe de Estado cuenta con 35 puntos positivos y 48 negativos.

En cuanto a los candidatos a diputados nacionales, Diego Santilli es el que mejor diferencial tiene, con 20 puntos más de imagen positiva que negativa. Victoria Tolosa Paz también tiene números positivos (+12), lo mismo que Florencio Randazzo (+2).

A contramano, José Luis Espert tiene un punto más de imagen negativa que positiva, Nicolás Del Caño 18 puntos negativos, y Cynthia Hotton 14, aunque con un alto nivel de desconocimiento.

En cuanto a las perspectivas electorales, Santilli se mantiene al tope de las preferencias, con un 39% de los votos afirmativos a su favor. Tolosa Paz, por su parte, llega al 37%. Es decir, se achicaría la diferencia de 4 a 2 puntos respecto a las primarias. Igualmente, se trata de un empate técnico, ya que los números están dentro del margen de error.

Las siguientes opciones electorales aparecen muy retrasadas y no superan el dígito. Espert llega a los 7 puntos, Del Caño a los 5 y Randazzo a los 4, al filo de lograr su propia banca. Hotton no llega a los 2 puntos.

El nivel de indecisos es de solo el 5%. Es decir, uno de cada veinte consultados no tiene hasta el momento una preferencia por uno de los candidatos.

A continuación, la ficha técnica:

- Población target: mayores de 16 años residentes en la provincia Buenos Aires en condiciones de votar.

- Tamaño de la muestra: 1720 efectivos.

- Tipo de muestra: aleatoria simple, con reposición, ponderada luego por cuotas de Género, NSE y rango de edad, con proporcionalidad según peso poblacional.

- Margen de error muestral: +/- 2,2% (para P = 0.50).

- Instrumento de recolección de datos: Cuestionario cerrado.

- Fechas del campo: 14 al 16 de octubre de 2021.