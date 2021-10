La drástica y sorprendente decisión de Alec Baldwin tras matar accidentalmente a la directora de fotografía

El actor Alec Baldwin tomó la drástica decisión de no seguir actuando, al menos por un tiempo, para encontrar la paz en este complicado momento que está atravesando luego de matar accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins y herir al cineasta Joel Souza.

Fuentes cercanas al actor aseguraron a la revista People que se encuentra "histérico y desconsolado" y como el propio Alec Baldwin aseguró en su cuenta personal de Twitter: "Mi corazón está roto".

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021