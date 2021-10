Las 10 frases más destacadas de Alberto Fernández en el homenaje a Néstor Kirchner

El Presidente encabezó un acto de homenaje al exmandatario al cumplirse 11 años de su fallecimiento, en donde criticó duramente al FMI

El presidente Alberto Fernández fue el único orador en el acto que el Frente de Todos (FdT) organizó para rendir homenaje al expresidente Néstor Kirchner en este día en el que se cumplen 11 años de su fallecimiento.

En el estadio del Club Deportivo Morón de ese municipio bonaerense, ante dirigentes, militantes y funcionarios del peronismo, entre otros, el mandatario criticó duramente al FMI y se refirió a la inflación antes de su viaje a Europa.

A continuación, las 10 frases destacadas del Presidente durante su discurso:

1- "Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar".

2- "Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. No vamos a hacer un acuerdo que postergue a los argentinos".

3- "¿Cómo se piensan que son las negociaciones? A veces quisiera que los diarios en vez de pedirme a mí que cierre una acuerdo de cualquier modo le pidan al Fondo que se haga cargo".

4- "La Argentina estaba en default cuando asumimos, más allá de que no lo hayan declarado".

El Presidente encabezó un acto de homenaje al exmandatario Néstor Kirchner

5- "Tuvimos un gobierno que festejó haber endeudado a la Argentina a 100 años. Y esa deuda se pagaba en 16 años y el resto son intereses. Eso no lo cuentan".

6- "Tampoco cuentan que nos pusimos firmes con los acreedores y dijimos que íbamos a pagar lo que pudiéramos, pero para eso iban a tener que esperar porque hay argentinos esperando para cobrar".

7- "Néstor, definitivamente, vive en cada uno de nosotros. Tuve un enorme privilegio que fue el de ser quien lo acompañara como jefe de Gabinete, y me acuerdo de cada instante".

8- "Para todos nosotros Néstor es una guía, es la luz que todos seguimos porque tuvimos la suerte de ver a ese extraordinario presidente. Desde el cielo debes tener el mejor lugar".

9- "Escucho escribir y decir, en canales y radios, que el Gobierno no tiene rumbo. ¿Saben lo que no tiene el Gobierno? El rumbo que quieren ellos, que es de deuda y posterga a la Argentina y condiciona el desarrollo".

10- "La inflación no tiene ninguna otra explicación que la especulación de un grupo de pícaros".

A 11 años de su muerte, Cristina recordó a Néstor Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner recordó este miércoles el undécimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner con un video de dos minutos y 20 segundos en el que rescató distintos momentos de la primera presidencia kirchnerista (2003-2007). Algunos tramos de los discursos cobran actualidad en el marco del congelamiento de precios como un pedido a no comprar a quienes aumentan el importe de sus productos.

"Siempre primero Argentina. Néstor Kirchner 1950-∞", escribió la actual vicepresidente en su cuenta de Twitter, acompañado por una bandera nacional y un corazón.

El mensaje de la exmandataria está acompañado por un video en el destaca distintos discursos de Néstor Kirchner, fallecido en El Calafate el 27 de octubre de 2010 durante la primera presidencia de su esposa.

Siempre primero Argentina ???????? Néstor Kirchner 1950-∞ ❤️ pic.twitter.com/gtTGafw53i — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 27, 2021

"No estamos en el negocio de la política. Estamos en la transformación de la Patria. Me tocó salir al mundo. A poner la cara por la Argentina. Y había sectores aquí en la Argentina que decían "mirá como se pelea el presidente, cuánto se pelea´. Yo no me peleaba por pelearme, ni mucho menos. Yo estaba luchando por los intereses de una Patria que estaba quebrada y fundida y que no quería arrodillarse ante los intereses que vaciaron la Patria", se escucha afirmar al expresidente en uno de los tramos de discursos rescatados en el video.

El exmandatario falleció el 27 de octubre de 2010

"Defender los derechos de los argentinos"

En otro de los discursos, el fallecido expesidente afirma: "Ni claudicar ni arrodillarnos. Salimos a defender con hidalguía y dignidad los derechos de los argentinos. Yo veía aquí a muchos que trabajaban conmigo, se ponían nerviosos y pálidos, pero esta compañera que ven allí, Cristina, me dijo ´Néstor metele para adelante con el coraje que tuvimos todo el tiempo´.

"No vinimos de paseo, vinimos a gobernar. Y vinimos a ponernos frente al pueblo argentino. Y si hay que vivir momentos de tensión, y si hay que vivir momentos difíciles por defender la dignidad de la Patria, por defender la inclusión social y por defender la reconstrucción de la Argentina, viviremos con este gobierno al frente todas esas tensiones que sean necesarias para que nuestro país pueda salir adelante", dijo en otro de los pasajes del video subido por la expresidenta.

En un tramo del video, se escucha al expresidente aludir a los controles y aumentos de precios

La relación con el FMI

En otro de los pasajes que integran el video, se escucha a Néstor Kirchner cuando anuncia la cancelación del débito al FMI: "destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total al Fondo Monetario Internacional", afirmó.

Además, se escucha al expresidente en un discurso que bien podría ser de actualidad al aludir a los controles y aumentos de precios.

"No le compren más al que aumenta porque si le compran y aumenta se van a creer que al pueblo argentino es cuestión de aumentarle y listo. Demostremoslé: aumenten y no le compramos nada", afirma.

Y advierte: Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieran encarecer el producto para evitar que los elementos esenciales y alimentos esenciales lleguen a la mesa de los argentinos. Primero hay que comer en la Argentina y después exportemos para afuera, pero primero que coman los argentinos". En ese tramo del video se observa a un actual presidente y entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández.

"Negociar con dignidad, con firmeza pero primero la Argentina, primero la Argentina. Es hora que los argentinos también pensemos fuertemente en todos nosotros", concluye el video.