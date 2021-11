¿Qué reconocido periodista suena para reemplazar a Marcelo Longobardi en Radio Mitre?

El conductor de "Cada Mañana" se desvinculó de la emisora luego de 8 años al frente del ciclo llegando a ser el programa con mejores mediciones de la misma

Finalmente Marcelo Longobardi renunció a Radio Mitre, algo que desde hacía un tiempo venía deseando hacer y terminó concretando ante las autoridades el martes 26 de octubre.

El periodista estaba en conflicto con los dos Jorges más fuertes de la emisora: Jorge Lanata, el conductor del segundo programa más escuchado de esa radio, y Jorge Porta, el gerente de Programación.

Pero la decisión no es de ahora, ni surge solamente de las idas y vueltas que tuvo con su colega. Así lo habría confirmado a un grupo íntimo, al que además le habría dicho que "puede ser inspirador que alguien a los 60 años pueda reinventarse. Tengo todo el derecho del mundo y quiero hacerlo. Esto me permite irme a lo grande".

Marcelo Longobardi renunció a Radio Mitre en parte por sus diferencias con Jorge Lanata

Por lo pronto, conducirá la tarde del domingo 14 de noviembre, en el marco de las elecciones legislativas, en donde se analizarán participaciones en momentos clave como las editoriales de todos los días o momentos especiales con entrevistas.Longobardi decidió pegar el portazo al día a día radial para enfocarse en proyectos con la CNN, en donde también es conductor.

"En Diálogo con Longobardi" ahora es parte del "Domingo de gigantes" de @CNNEE. Desde este domingo, habrá una programación enriquecida con grandes figuras de la televisión hispana. El ciclo de Longobardi se emitirá a las 10 p.m. de Buenos Aires (8 p.m. Miami, en nuevo horario). pic.twitter.com/V3fdRgnbi4— CNN Argentina (@CNNArgentina) November 1, 2021

Muy emocionado al aire de Mitre explicó a la audiencia que "he trabajado en varios medios y siempre me han echado, pero esta vuelta me echo yo. Dejo que las cosas se vayan. Es una decisión muy compleja de tomar y muy traumática producto de cuestionamientos personales muy profundos. He decido retirarme de la conducción de Cada Mañana, un programa que ha sido y es líder de audiencia en su debut en el año 2001. Muchos amigos me han interpelado para entender qué pasa, cómo era posible que tomara semejante determinación. Atravieso un gran momento de mi carrera. Después de tantos años el programa sigue siendo líder indiscutido en radiofonía como nunca había sucedido". Emocionado, Longobardi agradeció al equipo, a todos los que participaron de su programa a lo largo de 5.400 mañanas, pero en su círculo más íntimo sentenció: "Me harté".

Confirmada la baja de Longobardi, la emisora del Grupo Clarín ya se puso en marcha para buscar a su sucesor, tras intentar por todos los medios posibles revertir una decisión que el periodista ya había tomado en agosto pasado.

¿Quién reemplazará a Longobardi en la mañana de Mitre?

Ahora, Mitre buscará mantener ese 56% de audiencia que mantiene en promedio de share radial.Ni bien se dio a conocer la noticia de Longobardi, empezaron a sonar nombres, con dos en particular siendo del gusto de las partes:

Antonio Laje , propuesto por el propio Longobardi, y

P ablo Rossi, propuesto por directivos de la radio,

Asimismo, surgió un tercer nombre candidato a tomar el puesto: el reconocido conductor de La Nación+, Jonatan Viale, quién ya habría recibido una oferta a lo largo del fin de semana pasado.

Jonatan Viale, candidato a reemplazar a Marcelo Longobardi en su programa "Cada Mañana", emitido por Radio Mitre

Además, se habló en su momento de Eduardo Feinmann, pero según las fuentes consultadas por Urgente24 la relación no había terminado bien entre el comunicador y el medio. Asimismo, aseguraron que "Feinmann no tiene ningún interés en levantarse a las 4:30 o 5 todos los días. Menos ahora que fue papá".

El conflicto con Lanata: un detonante

El conflicto por el pase con Jorge Lanata fue solo un detonante pero no es el factor decisivo para quien toma una decisión de este estilo.Su decisión se encuadra dentro de un cambio de época. En una tendencia que The New York Times describió como el gran renunciamiento y que supone un nuevo paradigma, una idea de vivir distinto lo que viene postpandemia.Lo de Jorge Lanata, quien le reclamó al aire por supuestas entregas tarde del programa en sus pases, fue solo una anécdota.

Durante septiembre las cosas parecían haberse calmado. Tanto Longobardi como Lanata hicieron sus programas en los términos correctos y hubo tranquilidad.Pero duró poco. El fin de semana pasado las cosas cambiaron por una nota a Lanata, cuyas declaraciones provocaron que Longobardi abandonara temporalmente su programa radial.

La tensión con su colega

En el último semestre, a pesar de las excelentes mediciones y de consolidar su posición dominante en el share, Longobardi acumuló una serie de reclamos internos de su colega Jorge Lanata, que le sigue en la grilla matutina de la radio, con Lanata sin filtro. Hubo entre ambos reiteradas quejas al aire y discusiones por los supuestos retrasos en la entrega de uno a otro en el pase de cada programa. A Lanata empezó a molestarle la no entrega a horario del aire por parte de Longobardi: "Él tiene un problema y es que avanza sobre el programa de los demás", le llegó a decir Lanata a Juana Viale en televisión.

Y agregó: "Mi programa va de 10 a 14 y durante diez años él terminó el programa a las diez y veinte, entonces me comía media hora".Lo curioso es que durante seis años ambos periodistas hacían el clásico "pase" en el que dejaban la actualidad de lado para hablar con humor de las cosas cotidianas y que iba de 10 a 10.20, aproximadamente.

El momento de mayor tensión en la radio

La crisis entre ambos tuvo su origen en que Lanata se quejó de que le entregaban tarde el programa

Hace unos meses, se vivió un momento de tensión al aire de Radio Mitre, cuando Jorge Lanata se mostró muy ofendido con Marcelo Longobardi por entregarle el espacio varios minutos tarde.El conductor de Lanata sin filtro había adelantado que si lo volvía a hacer, se iba a quedar en silencio los mismos minutos que le robara al aire Longobardi. Y ocurrió: el periodista no emitió sonido por tres minutos, generando malestar en los oyentes y en las autoridades.

"Jorge está pero va a hacer tres minutos de silencio porque es lo que se pasaron", dijo el periodista. "Uy, la que se va a armar. Jorge, los oyentes están desalmados", comentó su locutora.Al final pusieron un tema musical y así rellenaron los minutos de silencio. "Lo dejamos a Jorge, le mandamos un abrazo, lo escuchamos esta mañana, saludos para todos", intervino, incómodo, Longobardi.

Cuando finalmente comenzó a hablar, Lanata les preguntó a sus compañeros de programa, uno por uno, si estaban molestos por la situación. "Y bueno, acá estamos. ¿Vos estás enojada, [Jesica] Bossi?". "¿Yo, enojada? Ay, a dónde vamos Lanata", respondió, con humor, su colega.

"¿Vos, Flavia [Pittella], estás enojada? ¿Vos, Rolo [Barbano]? ¿Vos, Diego Estevez? Yo tampoco, vamos a empezar el programa", prosiguió Lanata.

Luego de esto, radio Mitre decidió suprimir el pase de programas entre ambos periodistas para evitar futuros roces. Sin embargo, esta decisión no tuvo los resultados buscados.El roce entre ambos periodistas continuó hasta que Marcelo Longobardi amenazó con renunciar a su programa en Radio Mitre por el enfrentamiento que viene arrastrando con Jorge Lanata, y lo cumplió.También el crecimiento de Longobardi en CNN habría influido directamente para decidir desvincularse definitivamente del Grupo Clarín.