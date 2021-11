"Me compré un pasaje para mí y otro para alguien del Estado": el irónico tuit de un usuario por la carga impositiva

Los precios de los vuelos se han incrementado significativamente en el último año, algo que quedó reflejado en un irónico tuit de un usuario

Los precios de los vuelos internacionales están muy lejos de lo que muchas personas recuerdan de marzo 2020, cuando las restricciones por la pandemia entraron en vigencia. Además, se le deben sumar una serie de impuestos aplicados por la administración de Alberto Fernández, como el Impuesto País y la percepción sobre Ganancias, que llegan a totalizar hasta el 50% del costo final del pasaje.

A través de su cuenta de Twitter, un usuario (@maanuespinosa) compartió una captura de lo que pagará para volar al exterior. "Me compré un pasaje para mí y otro para alguien del Estado", ironizó.

Me compre un pasaje para mi y otro para alguien del Estado pic.twitter.com/sofuZm6HEH — Manuu (@maanuespinosa) October 31, 2021

El comentario se debe a que el boleto cuesta $ 54.600, precio al que se le suman otros $ 54.638,90 en impuestos y cargos. De esta manera, contabiliza un total de $ 109.238,90.

La queja se hizo viral en la red social, donde varios usuarios sumaron otros tickets de compra con valores muy elevados y con una alta carga impositiva.

¿Qué impuestos se pagan cuando se compra un pasaje de avión?

Hay dos impuestos que existen desde septiembre de 2020.

El primero es el "Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria" (País), que consiste en una carga del 30% que se debe abonar sobre la compra de servicios de transporte aéreo hacia el extranjero.

En el caso de la adquisición de servicios de transporte de pasajeros con destino (terrestre, aéreo o acuático), el impuesto País aplica sobre el precio, neto de impuestos y tasas de cada operación alcanzada. Solamente no aplica cuando el destino es un país limítrofe por la vía terrestre.

Los pasajes de avión tienen una elevada carga impositiva

¿Para qué se usa el impuesto PAIS? De acuerdo a la información brindada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el 70% es para "financiar programas de Anses y PAMI", mientras que el 30% restante usa para "financiar obras de vivienda social, del fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, prestaciones del PAMI, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional".

El segundo cargo vigente es el régimen de percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para las operaciones de compra de moneda extranjera ("Percepción RG 4815″). Consiste en una alícuota del 35% y alcanza a todas aquellas operaciones alcanzadas por el impuesto País.

Quienes no estén inscriptos en Ganancias ni en Buenes Personales podrán pedir la devolución

Aquellos que no estén inscriptos en Ganancias ni en Bienes Personales, porque no les corresponde pagarlos, una vez terminado el año, podrán solicitar la devolución del 35% en la web de Afip.

Las tasas e impuestos "clásicos"

El Argentina Ticket Tax (AR) (o impuesto de tickets) es un impuesto del 7% que va al Fondo Nacional del Turismo. Las demás tasas suelen estar conformadas de la siguiente manera (deben traducirse al valor oficial del dólar del día en que se adquiere el ticket): impuesto por aduana e inmigración (U$S 10), impuesto de seguridad (U$S 8), impuesto por uso de aeropuerto (U$S 57), entre otras.