Rating: ¿Cómo fue el debut de MasterChef Celebrity 3?

Gastón Soffritti, Tití Fernández, La Tigresa Acuña y Paula Pareto, y Paulo Kablan, Cathy Fulop, Luisa Albinoni y Charlotte Caniggia iniciaron el certamen

Luego de semanas de anuncios, llegó este lunes el debut de MasterChef Celebrity 3. Conducido por Santiago del Moro, el certamen culinario inició una nueva edición en la que 16 celebridades deberán idear y ejecutar todo tipo de platos. Y en la noche de su debut, la propuesta logró un rating muy alto.

Al comienzo de la emisión, apenas unos minutos antes de las 21.40, MasterChef Celebrity 3 comenzó con un piso de 17.3, superando por mucho a Los 8 escalones del millón, que en ese momento medía 7.6 en eltrece. Esos números se mantuvieron con pequeñas variaciones y mientras Telefe trepaba a 18.7, eltrece subía a 9 puntos.

El comienzo de La 1-5/18 en eltrece no cambió demasiado las cosas. La novela de Polka empezó con un rating de 9.2, pero el certamen de cocina seguía firme en el primer puesto y con mucha distancia, llegando a promediar 20.2.

En febrero de este año, el estreno del segundo MasterChef Celebrity alcanzó un promedio de 19.1 puntos, un número muy similar al de esta tercera temporada, que gracias a un gran debut en materia de rating promete repetir el fenómeno en el que se convirtieron las ediciones previas de este programa.

A ocho de los 16 participantes de MasterChef Celebrity 3 les tocó competir en esta primera noche. Se trató de Gastón Soffritti, Tití Fernández, La Tigresa Acuña y Paula Pareto, que integraron el equipo Rojo y ganaron el primer desafío, y Paulo Kablan, Cathy Fulop, Luisa Albinoni y Charlotte Caniggia, miembros del equipo Azul.

La final de Bake Off Argentina también le permitió al canal mantener el liderazgo. Si bien el número bajó levemente, de los 20 puntos de Master Chef Celebrity a 17.1, en ese mismo momento la novela de eltrece se ubicaba en 10.1. El comienzo de ShowMatch marcó un descenso en el rating de esa señal, que llevó su número a 6.1, contra el último tramo del reality pastelero, que en ese momento se encontraba en 17.6.

Canal que ganó el rating del lunes 8 de noviembre

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 3.8 puntos. Además, tuvo cuatro de los cinco programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 10.3

eltrece: 6.5

El Nueve: 2.8

América: 2.2

TV Pública: 0.5

Los tres programas con más rating

MasterChef Celebrity 3: 20.1

Bake off Argentina: 16.8

Doctor Milagro: 15.9

Destacados del rating del lunes 8 de noviembre

El debut de la tercera temporada de MasterChef Celebrity alcanzó un rating de 20.1 puntos. El certamen fue un gran éxito porque fue lo más visto del día y lideró su franja. En su competencia directa con Los 8 escalones del millón y la La 1-5/18, el programa de Telefe ganó cómodamente.

También por la pantalla de telefe, fue la gran final de Bake Off Argentina. El certamen promedió 16.8 puntos y fue el segundo programa más visto del día. Además, el rating que alcanzó esta final superó en 4 décimas la final anterior y fue la segunda marca más alta del programa.

En El Nueve, Bendita midió 4.1 puntos, la más baja de los últimos diez días, aunque fue lo más visto del canal. La ruleta de tus sueños, en América, cosechó 1.5 puntos. Fue la marca más baja de los últimos once días. En la pantalla de eltrece, Los 8 Escalones del millón marcó 8.5 puntos.

El ciclo bajo la conducción de Guido Kaczka se vio perjudicado por el estreno del certamen de cocina de telefe y no llego a estar entre los cinco más vistos del día como solía hacerlo. Además, obtuvo la marca más baja de las últimas cuatro semanas. Igualmente se ubicó como lo segundo más visto del canal.

MasterChef Celebrity 3: quiénes cocinan por primera vez

Este lunes, un poco pasadas las 21.30, volvieron a encenderse las hornallas más famosas del país. En un primer programa lleno de emoción, nerviosismo y novedades, MasterChef Celebrity le dio la bienvenida a sus 16 participantes y reveló algunas de las sorpresas que tendrá esta tercera temporada. Tras enumerar las novedades que se suman a esta edición (el disco de arado, la parrilla, las estaciones móviles y el delantal dorado que dará inmunidad), los nuevos chefs hicieron su entrada triunfal y expresaron lo que significa ser parte de este certamen.

Mientras que todos se confesaron fans del programa, algunos demostraron su temor más que otros. En el caso de Catherine Fulop (la primera en entrar al estudio), la venezolana aseguró que estuvo preparándose a full recuperando recetas de su familia para reivindicar al pueblo venezolano.

Detrás de ella apareció Paula Pareto, quien prometió trasladar su nivel competitivo del judo a la cocina. Tras advertir que por su desempeño deportivo tiene un menú bastante riguroso (pollo, frutos secos y avena), la judoca aseguró ser "muy fan del dulce de leche".

"Sentí la misma adrenalina que en un estreno", lanzó Tomás Fonzi al caminar por primera vez entre las islas. Mientras aseguraba que al convertirse en padre tuvo que aprender a cocinar más variado, el actor reveló que cuenta con un beneficio: "Mi madre cocina mucho, mi viejo es un gran asador", contó al tiempo que Santiago del Moro anticipaba que la parrilla era uno de los nuevos desafíos que se sumaban a esta tercera temporada.

El deporte no sólo está presente con Pareto sino también con "El Negro" Enrique y "La Tigresa" Acuña. La boxeadora comparó las cámaras y las luces del estudio con el ring y confesó que la cazuela de camarones es su caballito de batalla. Por su parte, el exjugador de fútbol no dudó en mostrar su nerviosismo: "Soy uno de los que dice: ‘¿qué hago acá?’. Soy muy competitivo, pero acá estoy en el horno. Vine por mi familia. Voy a tratar de dibujar como lo hice en el Estadio Azteca", indicó.

"Siempre quise pertenecer a este lugar, me parece un programa maravilloso", aseguró Luisa Albinoni. La actriz confesó que ama la cocina y considera que el amor y el cariño que uno le pone a un plato se refleja en la comida. Sobre el final del programa encuentra la ocasión para repetir su frase más famosa: "tengo las bolas llenas". Juariu, en tanto, se reconoció experta en las empanadas tucumanas: "Yo lo miraba desde casa, estar acá no lo puedo creer", señaló en un comienzo.

Quien sin dudas le va a poner glamour al reality es Charlotte Caniggia. La hermana de Alex e hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia aseguró haberse animado para "cerrarle la boca a muchas personas". Con un vestido largo y gafas, la mediática llegó con algunos tips que le dio su hermano Alex, que tuvo un gran desempeño en su paso por el ciclo, en MasterChef Celebrity 2.

"Se abren las puertas y me empiezan a temblar las piernas", aseguró Viciconte, quien luego confesó que en su casa cocina su pareja, Fabián Cubero. Del Cerro aseguró que el programa "es un sube y baja de emociones". Ella fue la primera en recibir el delantal y la bendición del último ganador de MasterChef, su amigo Gastón Dalmau. Otra que no ocultó su nerviosismo fue la mujer de Campi, Denise Dumas, que amagó a irse ni bien escuchó su nombre. "Tengo ganas de salir corriendo a verlo con mis hijos", confesó quien se define como experta en hacer salchichas y fideos con crema.

"Estoy acá, no importa cuanto dure", lanzó José Luis Gioia, quien sin dudas será el encargado de aportarle la cuota de humor al certamen. En el mismo sentido, Joaquín Levinton confesó que fue una sorpresa cuando lo convocaron, aunque le dio una primera advertencia al jurado: "Siempre cociné lo fundamental, pero cada vez que aprendía algo nuevo se me borraba lo anterior", disparó, entre risas.

"Yo me pasé toda la noche con un nudo en la panza", relató Tití Fernández, quien promete llevar a la pantalla los olores de la cocina de su abuela. Otro de los periodistas que se animó al desafío fue Paulo Kablan, aunque minutos después confesó que fue su familia quien lo incitó a aceptar este proyecto por fuera de los policiales. "Estoy embalado por mi familia que fueron los que más me incentivaron para estar. ¿Y ahora qué? Estar en una competencia culinaria es más difícil que entrevistar a un criminal", aseguró quien tiene una esposa repostera y un hijo chef.

El que también tiene familiares chef es Gastón Soffritti (en su caso se trata de su mamá y de su hermana), que en esta primera edición se la jugó con un risotto. "Cuando entra el jurado el corazón empieza a latir más fuerte", sostuvo el actor un tanto nervioso. "Me merecen un respeto porque son lo más", agregó Luisa Albinoni, mientras La Tigresa señaló que "De Santis, Martitegui y Betular en vivo intimidan".

Mientras el jurado los recibió con mucha expectativa y les comentó que cada plato que presenten hablará mucho de ellos, los participantes prometieron cocinar con el corazón y superarse cada noche. La emoción se acrecentó cuando Gastón Dalmau entró al estudio como capitán del barco y les dio un nuevo consejo: "Un consejo es que lo disfruten, que no se enojen y que aprovechen. Que se imaginen el plato antes, eso los va a ayudar mucho", señaló el último ganador de MasterChef Celebrity.

Carlos Martinic, el ganador de Bake Off

Parado en el campo que rodea la carpa de Bake Off Argentina (Telefe), acompañado por toda su familia, el jurado y los participantes que recorrieron la competencia junto a él, Carlos Martinic alzó en alto el premio del mejor pastelero amateur del país. Con una felicidad que supera las palabras, el fueguino celebró el título saltando de abrazo en abrazo de todos los presentes quienes estaban ansiosos por felicitarlo.

Carlos Fernando Martinic, más conocido como "Carlitos", atravesó el reality en una montaña rusa. Con semanas muy buenas y algunas no tanto, siempre se destacó por su creatividad a la hora de introducir nuevos sabores y por el homenaje constante a su tierra natal. Nacido en Río Grande, Tierra del Fuego, el docente de treinta años no dejó pasar oportunidad para recordar sus orígenes. Desde el minuto uno Charly demostró ser un hombre de familia y las mujeres que lo criaron se convirtieron en nombres recurrentes a lo largo de todo el programa. Tanto su mamá como su abuela fueron fuentes de inspiración para él.

Durante cada desafío, llevó a modo de talismán una foto del hogar de su abuela que según explicó, sentía que le traía suerte. Pero la casa vista en las postales no era una simple cábala sino que también formó parte de sus sueños. Él aseguró que, si llegaba a ganar el premio, convertiría la humilde construcción en su propia pastelería en donde invitaría a cocinar a la dueña y a su propia mamá.

Para no romper con la tradición, gran parte del postre de la final fue en honor a su familia. La consigan de la final consistió en preparar tres tortas que representaran el pasado, el presente y el futuro de cada uno. Mientras Facundo, su contrincante, eligió hablar sobre su pasión por el deporte y su futuro como ingeniero industrial, el coordinador pastoral en el colegio Don Bosco tomó un camino diferente.

"Pensé el pasado como un tronco hablando del tronco familiar, de las raíces, de mi árbol genealógico", comenzó, guiando a los jueces a través de la idea detrás del postre. "De todo ese pasado yo rescato muchas cosas, soy un fanático de hurgar en el pasado y reencontrarme con mis raíces. Hay una frase que me identifica mucho que dice ‘El pasado es el maestro del futuro", no podemos construir nuestro futuro si no conocemos nuestro pasado", concluyó.

A tono con las tres tortas que preparó para la gran final, sentenció: "Para mi la cocina es historia que se comparte y sabores que conmueven el alma". El amor y la dedicación rindieron sus frutos ya que, luego de un largo proceso, Carlos salió vencedor de la ardua competencia.