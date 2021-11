Pasaporte y logos patrios de la "República de Córdoba": los mejores memes tras los dichos de Alberto Fernández

Los dichos de Alberto Fernández despertaron la indignación de muchas personas, así como también la creatividad de quienes publicaron los famosos memes

En Córdoba, los dichos de Alberto Fernández acerca de la provincia y de una necesidad de "integración al país" fueron leídos como términos discriminatorios y generaron mucha más indignación que la que ya existía contra el presidente. Pero no todo fue enojo.

Sin embargo, fueron muchos los que usaron su bronca como motor para el humor y comenzaron a jugar en redes con la idea de la "República" de Córdoba. De este modo, cientos de memes y videos surgieron en referencia a lo expresado por Alberto Fernández.

Lo que más abundó fueron los memes de pasaportes de Córdoba, en referencia a la idea de que esta provincia es un país aparte según la interpretación mayoritaria de lo hablado por Alberto Fernández. Otros eligieron "símbolos patrios" como el fernet con cola, el cuarteto como himno nacional, y algunos llegaron a proponer a la Mona Jiménez como "canciller" del nuevo país.

Los cordobeses hicieron memes sobre los dichos del Presidente

Por supuesto, la idea de una Córdoba realmente independiente no pasa por más que un simple "chiste" entre cordobeses. Aunque no es totalmente nueva.

Además de la característica e inocultable actitud rebelde de Córdoba, los políticos locales se han encargado en los últimos años de explotar esta faceta para lograr el éxito electoral apelando al sentido de pertenencia. Y ahora, lo expresado por Alberto Fernández no hace más que resaltarlo.

Buen dia tengan todos desde la REPÚBLICA NO INTEGRADA a la Argentina CÓRDOBA les mando un deseo de buen dia y sepan si quieren estar en un PAÍS LIBRE agarren el PASAPORTE y venganse a CORDOBA el unico requisito es no SER KIRCHNERISTA y PELOTUDO pic.twitter.com/0dfKI8JeLC — miguel (@mikel252525) November 8, 2021

Cabe recordar que Eduardo Angeloz, quien fuera tres veces gobernador de Córdoba por la UCR, fue el primero en traducir esta "autonomía" de Córdoba respecto al resto de Argentina en un discurso político. Quién fuera candidato a presidente en 1989 aseguraba que la provincia contaba con la capacidad de valerse por sí misma, algo retomado por la actual gestión de Juan Schiaretti.

El video en el que Alberto habla de a "república de Córdoba"

Sucedió el miércoles de la semana pasada, en el Centro Cultural Kirchner, de la Ciudad de Buenos Aires. El Frente de Todos había convocado a intendentes, jefes comunales y militantes cordobeses para brindarles apoyo y marcar el rumbo del último tramo de la campaña. Allí estaban, cuando llegó el presidente Alberto Fernández.

"Acabo de llegar de viaje, llegué hace un ratito. Y cuando abrí el celular, vi el mensaje de ‘Carlitos’ (por Caserio) que me decía que estaban reunidos aquí. Y le dije a Julio (Vitobello) que teníamos que ir al CCK a hablar con los compañeros de Córdoba", les dijo el Presidente a los presentes (que no llegaron a 120), en un mensaje que quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, según señaló La Voz.

"Primero, mi gratitud personal. Yo sé que es (Córdoba) un terreno hostil. Pero sé también que hace falta de muchos cordobeses y cordobesas como ustedes para que Córdoba, de una vez por todas, se integre al país. Para que Córdoba, de una vez por todas y para siempre, sea parte de la Argentina", agregó Fernández al lado de Caserio y de Martín Gill.

"Y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto", siguió diciendo el Presidente.

Luego, reconoció frente a los presentes que había prometido que no tomaría ninguna represalía contra Córdoba porque no se alineó con el Gobierno.

"Yo prometí en la campaña que no íbamos a hacer ninguna discriminación con Córdoba, y tengo la íntima tranquilidad de haberlo cumplido", afirmó ante el asentimiento de Gill ("Totalmente", se lo escucha decir al villamariense) y del resto de los presentes.

"Los cordobeses y las cordobesas recibieron la atención que merecen, que es exactamente la misma atención que merece cualquier argentino en cualquier rincón del país", subrayó sobre la actitud del Gobierno nacional hacia la provincia.

Contra Juan Schiaretti

Luego enfocó su discurso contra Juan Schiaretti: "Quiero decirles que no comparto lo que piensa el gobernador de ustedes... No todo es lo mismo. Yo no choqué la Argentina. La Argentina la chocaron los amigos de él, no yo".

"Yo lo que hago, junto a todos ustedes, es tratar de poner de pie la Argentina, que estaba arrodillada, claudicante y destruida. ¡Y cuesta! Porque esa Argentina que recibimos, además, se enfermó con la pandemia".

"Yo no choqué la Argentina" Luego, reconoció que "muchas argentinas y argentinos se siente mal" en este momento. "Y la verdad es que los entiendo", aseguró. "Porque fue un tiempo muy ingrato para todos, muy doloroso para todos. Pero lo que nosotros no tenemos que pensar es que todo es lo mismo. No somos todo lo mismo", enfatizó el Presidente.

"Cuando alguien dice: ‘El acuerdo con el Fondo yo lo hubiera resuelto en 5 minutos’, no tengo la duda que dice la verdad. ¡Porque hubiera aceptado todo lo que el Fondo pide! Pero yo no. Y yo sigo peleando y discutiendo porque quiero preservar los derechos de los argentinos", dijo.

En ese momento, surgió un aplauso de todos los presentes. Alberto Fernández siguió, para cerrar, enfático: "Lo único que sé es que nosotros tenemos razón en lo que decimos. Es lo único que sé. Que cuando uno tiene razón, la razón, con el tiempo, triunfa. Así que compañeros... ¡a seguir peleando, que vamos a ganar!".