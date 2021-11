Alberto Fernández: "También puedo acordar con el FMI en cinco minutos, pero no podría mirarlos a la cara a ustedes"

El Presidente afirmó que "no se arrodillará" ante el Fondo Monetario Internacional y cuestionó las recientes declaraciones de Mauricio Macri

El presidente Alberto Fernández salió este viernes al cruce las recientes declaraciones de Mauricio Macri, quien afirmó que a él le habrían bastado 5 minutos para solucionar el problema de la deuda. En respuesta, Fernández dijo: "Yo también puedo acordar con el FMI en cinco minutos, pero nunca más los podría mirar a los ojos a ustedes".

El actual mandatario se manifestó así en un acto que se realizó en Costa Salguero, donde se inauguró el nuevo sanatorio del sindicato estatal UPCN.

"Llegué a la presidencia para que desde el lugar que me toca poder hacer una Argentina más igualitaria que contenta a todos y donde nadie sobre, donde hay trabajo y donde los que producen sean más importantes que los que especulan", afirmó Fernández.

Y, a continuación, criticó a Macri: "Para que nadie se confunda yo también puedo acordar con el FMI en cinco minutos, pero nunca más los podría mirar a los ojos a ustedes porque lo único que podría hacer en cinco minutos es arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen. Eso no vine a hacerlo yo. Eso no lo hace un peronista, nosotros sabemos a quienes representamos. Nosotros los representamos a ustedes, no a los acreedores".

"Pasaron esos años trágicos de la Argentina que nos dejaron 53 puntos de inflación y 38% de pobreza y cuando empezamos a levantarnos cayó la pandemia, y allí fuimos a pelearla. Conseguimos vacunas, nos llenaron de difamaciones me denunciaron por envenenar gente, pero no escuchamos y hoy tenemos unos de los índices de vacunación más alto en el mundo", sostuvo.

Y agregó: "Somos un pueblo maravilloso que mil veces se ha caído y mil veces volvió a ponerse de pie. El domingo digámosle sí al trabajo, a la dignidad, a la igualdad de género, a la vida que queremos hay una Argentina que nos merecemos y vamos a construirla entre todos".

Macri, sobre el FMI: "Lo arreglábamos en cinco minutos"

El sábado pasado, el ex presidente Mauricio Macri defendió el endeudamiento con el FMI que realizó durante su mandato y sobre las dificultades que hoy hay para lograr un acuerdo de refinanciamiento, aseguró: "Si ganábamos la elección, lo arreglábamos en cinco minutos".

El líder de Juntos por el Cambio también sostuvo que "desde que entró la plata" del FMI, "la deuda no aumentó", en una entrevista televisiva que dio a Juana Viale en el programa "La noche de Mirtha".

"Si ganábamos la elección, lo arreglábamos en cinco minutos. De hecho le ofrecí a Alberto Fernández extenderle los plazos de la deuda con el sector privado y el se tomó un año para hacerlo con Guzmán y negoció mal y más caro", declaró.

"El Fondo nos dio u$s50.000 millones en abril 18. Y con eso reemplazamos la deuda que ya teníamos, gran parte de la que habían tomado gobiernos anteriores y la que habíamos tomado nosotros que los mercados no querían refinanciar", explicó.

"La prueba está que desde que entró la plata hasta que nosotros nos fuimos la deuda no aumentó, sólo reemplazó la que ya teníamos. Eso es una gran mentira", enfatizó el ex mandatario.

"Yo fui y les dije que los mercados internacionales tenían miedo de que vuelva el kirchnerismo, y que no querían financiar más a la Argentina y que necesitaba la ayuda. Me lo dieron porque confiaron", subrayó.

Además, Macri dedicó duras palabras hacia el actual ministro de Economía. "Guzmán, que pintaba para serio, ahora dice cualquier cosa", disparó.

"Nunca creí en el liderazgo de Alberto Fernández"

Por otra parte, Macri aseguró que "la vicepresidenta conduce hoy a la Argentina", y subrayó: "Cristina perdió hace tiempo el contacto con la realidad". También denunció que "el kirchnerismo no se hace cargo de nada", y que "nos hemos quedado fuera del mundo".

"Nunca creí en el liderazgo de Alberto Fernández", dijo.

Por otra parte, manifestó que "es un Gobierno sin rumbo, sin plan", y continuó: "Juntos por el Cambio tiene que ser un espacio de unión nacional".

Macri afirmó que Cristina conduce la Argentina y que él nunca creyó en el liderazgo de Alberto.

A la hora de referirse al Gobierno, lo definió como un "ejército de demolición" al que hay que ponerle fin: "Tenemos una pobreza del 50%".

Con respecto a la situación del país, Macri señaló que "el plan tiene que terminar en una salida laboral", mientras que explicó que "hay que bajar un montón de impuestos que destruyen el trabajo".

A la hora de referirse a las últimas elecciones, quien fue jefe de Gobierno de la Ciudad entre el 2007 y el 2015 y Presidente desde 2015 hasta 2019, destacó: "Hay un consenso en la sociedad para decir basta. No vamos a aceptar más vivir con mentirosos". Y siguió: "El 14 de noviembre comienza la Argentina de la sensatez".

Otro de los funcionarios oficialistas a los que apuntó Macri fue a Juan Manzur, el jefe de Gabinete, a quien calificó como "un vivo".

Uno de los principales problemas en la actualidad argentina es la inseguridad, ámbito en el que apuntó contra Sergio Berni: "A veces pienso que es Moldavsky", e insistió en que "Hay que empoderar las fuerzas de seguridad".

Por último, reveló que está escribiendo un libro sobre la vida de su padre.