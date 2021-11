Video: el desgarrador llanto de Martín Palermo al recordar a Diego Maradona

"Es algo que no puedo aceptarlo, es verlo en una foto y me duele el alma", manifestó el entrenador de Aldosivi de Mar del Plata sobre la partida del "Diez

El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, Martín Palermo, recordó este martes entre lágrimas a su ex compañero y entrenador Diego Armando Maradona y aseguró que la partida del "Diez" le genera "un dolor inmenso".

"Cuando me acuerdo de Diego, me pasa de que se me llenan los ojos de lágrimas, sí. Y mucho. Es algo que no puedo aceptarlo, es algo que no tengo palabras de lo que para mí es Diego. Es todo, es verlo en una foto y me duele el alma, es un dolor inmenso", dijo Palermo, visiblemente emocionado, en declaraciones a la señal de cable TNT Sports.

El "Titán" y el astro argentino fueron compañeros en Boca pero, además, Maradona llevó al atacante a su único Mundial en Sudáfrica 2010, donde le convirtió un gol a Grecia con la camiseta de la Selección argentina.

"Yo soy así desde lo sentimental, me nombrás a Diego y me está faltando una parte mía, como también cuando se fue mi hijo" continuó Palermo en referencia a Stéfano, quien falleció a poco de nacer en 2006.

En ese sentido, cerró: "Son dos cosas que extraño mucho y que desde lo sentimental, los tengo presente siempre. Mi expresión es todo lo que puedo responder".

Muerte de Maradona: procesaron a los siete imputados

Los siete profesionales de la salud que están imputados en la causa por el presunto homicidio con dolo eventual de Diego Armando Maradona desfilarán este lunes por los tribunales de San Isidro para ser fichados con fotos, huellas y averiguación de antecedentes, como procesados en la causa.

El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y otros imputados por la muerte del astro Diego Maradona se presentaron esta mañana en la fiscalía de San Isidro.

Allí, los mencionados darán huellas para armar las fichas dactiloscópicas y recabar la posible existencia de antecedentes de los mismos ante el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y la Sección Procesados de la Dirección de Antecedentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y su correspondiente registro ante el Sistema de Investigaciones Criminales.

La convocatoria de manera personal también es para el jefe de los enfermeros Mariano Perroni, los enfermeros Ricardo Almirón y Gisella Madrid, y la médica de la obra social Swiss Medical Nancy Forlini.

Se trata de una etapa previa a la decisión que se prevé en breve tomen los fiscales de remitir la causa a juicio pues se vence el plazo desde que indagaron a los siete imputados.

Tras las conclusiones de una junta médica, siete profesionales de la salud, fueron imputados por "homicidio simple con dolo eventual", figura penal que prevé de 8 a 25 años de prisión y que fue elegida por los fiscales tras una investigación en la que concluyeron que el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente", y que sabía que el "10″ podía morirse y no hizo nada para evitarlo.

El astro falleció el 25 de noviembre de 2020 y su autopsia arrojó que todo se debió a causa de un edema pulmonar, secundario a una insuficiencia cardiaca crónica reagudizada. Ese día, según contaron los presentes, intentaron despertar y reanimar a Diego, pero sin ningún éxito. Fue así que pidieron una ambulancia, pero para entonces ya era demasiado tarde.

En tanto, este lunes a las 11, aunque en la sede de la Fiscalía General de San Isidro, en la calle Acassuso 476 de ese distrito, fue citada para que declare como testigo la bróker inmobiliaria que intervino en el contrato de alquiler de la casa del lote 45 del country San Andrés de la localidad de Tigre, donde falleció el exDT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria que está bajo investigación penal en la justicia de San Isidro.