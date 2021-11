Polémica frase de Hotton sobre la identidad de género: "Hablo desde un lugar de mujer..."

"Si hay otro que quiere llamarse mujer, ponele otro título. Y si no, a mí dame otro título. ¿Querés que me llame ‘hembra’, me llamo hembra?", aseguró

"Hablo como mujer, desde un lugar de mujer y soy distinta a Flor de la V", aseguró esta mañana en Radio Continental la candidata bonaerense Cynthia Hotton. Así reafirmó sus polémicos dichos de en otra entrevista, cuando además sostuvo: "Hay que llegar al sentido común y yo digo ‘yo quiero ser mujer’. Si hay otro que quiere llamarse mujer, ponele otro título. Y si no, a mí dame otro título. ¿Querés que me llame ‘hembra’? Me llamo hembra". Por su parte, de la V prefirió no contestarle, pero sí repasó su tenaz lucha a favor de la identidad de género y del matrimonio igualitario.

Todo comenzó cuando en una nota Hotton aseguró que estaba de acuerdo en que cada uno decida sobre su cuerpo y su identidad, pero hizo una advertencia sobre las competencias deportivas.

"El tema es hasta dónde llega la ley. En el deporte decir que participan según cómo se autoperciben me parece que distorsiona, porque hay un factor biológico que hace que no sean lo mismo. No es lo mismo biológicamente un hombre que una mujer", comentó.

La postulante evangélica, quien fue duramente opositora a la ley por el aborto legal, fue subiéndole el tono a sus declaraciones ayer a Clarín a medida que avanzó en su explicación: "Yo soy una mujer con ovarios. Si me dicen que un hombre decide ser mujer, yo quiero una palabra distinta porque yo no soy igual que el hombre".

Fue en ese momento en el que puso como ejemplo a la actriz y panelista de América TV. "No soy igual que Florencia de la V. Aunque ella quiera decirlo y aunque muchos la defiendan, no soy igual y no quiero que esté defendiendo la causa de la mujer desde un lugar de mujer", aseguró Hotton.

"Se tergiversó"

Esta mañana, Hotton volvió a hablar del tema y pese a que ratificó sus dichos, le bajó el tono a sus declaraciones previas al mencionar que se "tergiversó" lo que quiso decir.

"Estábamos hablando del lugar de la mujer, de los reclamos que tenemos las mujeres... Muchas veces hemos perdido las mujeres desde un lugar del feminismo, se perdieron las luchas que hacen a las necesidades puramente de las mujeres por un debate centrado en dos temas: la ideología de género y el aborto", intentó explicar.

"Entonces lo que fui contando es que como mujer siempre estoy defendiendo los temas tendientes a nosotras, las mujeres, por ejemplo la búsqueda de oportunidades, un mismo trabajo, la igualdad en cuanto a los sueldos, estoy en contra de la violencia contra la mujer", expresó Hotton, que rememoró que se recibió de economista hace treinta años y que era una de las pocas mujeres en su facultad e incluso en su promoción. "Siempre desde ese lugar vi muchos temas que hacen a la discriminación", describió sobre esa experiencia universitaria.

Con el objetivo de explicar lo que esbozó al respecto de de la V, hizo énfasis en que todo se trató de una cuestión biológica: "A mí me gusta hablar de los temas de mujer desde un lugar de mujer. Yo lo que digo es que no soy igual que Flor de la V en cuanto a mi estructura biológica como mujer. Entiendo que por una ley hoy en la Argentina a las personas trans, a quien se percibe mujer, se le dice mujer. Pero yo soy una mujer biológicamente distinta a una persona trans, como puede ser Flor de la V o cualquier otra persona trans, no es que estoy discriminando".

Después, la postulante que superó el piso de 1,5% de los votos en las PASO contó que no llamó a de la V para explicarle nada porque entendió que había sido clara en su parecer y cerró un tanto titubeante: "Dije que cuando hablo de temas de mujeres lo hablo desde un lugar de mujer biológicamente. Y si por ley hoy hay mujeres que pueden ser personas trans y que son mujeres digo que nada... No voy a entrar en detalles. Dije lo que dije y ella de hecho no contestó, dijo que no necesitaba contestarme. El tema quedó en ese debate, sí lamento la intencionalidad con que se hace una lectura de lo que verdaderamente dije: que soy una mujer biológicamente distinta a lo que puede ser una mujer trans".