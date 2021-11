Cómo será la economía argentina tras las elecciones, según Roberto Cachanosky

El economista Roberto Cachanosky analizó qué ocurrirá si este domingo en las elecciones legislativas se repite o amplía el escenario de las PASO, perjudicial para el Gobierno. En primer lugar, planteó que habrá un fuerte conflicto interno dentro del Gobierno, y remató: "Seamos sinceros: ¿Quién puede decir que el argentino medio puede aguantar dos años más de esta locura? No hay que asustarse de debatir estas cosas".

En declaraciones a la señal televisiva LN+, Cachanosky señaló que si se replica el resultado de las PASO, habrá un "problema económico fenomenal, en medio de un gobierno sin credibilidad". Además, planteó que "nadie con prestigio se sentaría" en el Gobierno. "Esto desgasta a cualquiera", enfatizó al pensar en posibles cambios internos.

Para él, lo que ocurre es "exactamente lo mismo" que pasó cuando se tiró "el problema del Rodrigazo para adelante". Y entonces planteó: "¿Cómo hacés para aguantar económicamente? Por más de que el Fondo venga y diga: ‘Te regalo la deuda, no me la pagues’, no se resuelve nada. Nadie va a venir a invertir en la Argentina con esta incertidumbre".

Durante la entrevista, el economista también contó que "las reservas del Banco Central ya están en números negativos", y enfatizó: "Ya no tiene reservas propias y están vendiendo reservas que no son propias". Por ello, Cachanosky opinó que el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti debería "mirar qué está haciendo el Banco Central", si lo que desea es frenar la inflación. De esta manera, sostuvo que "el Banco Central está tirando monedas en el mercado", y graficó su comentario al decir que "octubre es el mes récord de emisión monetaria". En relación a esto, puntualizó: "Emitieron 1.3 billones de pesos hasta ahora y el 77% se concentra en los últimos tres meses".

Cuál es el economista más influyente y mediático en Argentina

Dada la situación económica de la Argentina, es muy frecuente ver y escuchar la palabra de economistas en los medios de comunicación, ya sea en la televisión, en la radio o en prensa gráfica.

En este sentido, un informe realizado recientemente por Ejes de Comunicación indica un total de 1.444 participaciones de diferentes economistas en medios televisivos y radiales. De ese total, sale un ranking que está compuesto por 230 economistas "mediáticos", de los cuales 207 son hombres y 23 son mujeres.

El liderazgo por cantidad de apariciones corresponde a Juan Carlos de Pablo, con 91, principalmente en las señales A24, Radio Mitre y Rivadavia.

Fuente: Ejes de Comunicación

Por su parte, empatan en segundo lugar Fausto Spotorno y Roberto Cachanosky, ambos con 85 apariciones. El tercer puesto queda para Carlos Melconian (58).

El mes con mayor cantidad de repercusiones económicas fue febrero, con un total de 181. Los temas destacados fueron:

La inflación de enero: 4% y 38,5% la interanual.

Se propuso el acuerdo de precios y salarios entre el gobierno y las empresas.

El control de precios de la carne.

El auge de las criptomonedas.

La presentación del proyecto para que paguen Ganancias quienes ganen más de $150.000.

Los medios con mayoría de salidas fueron América 24 (329), CNN Radio (197), América TV (24) y Radio Con Vos (36).

La comparación con años anteriores

En relación al último informe que difundieron desde Ejes de Comunicación en el 2018, se pueden detallar algunas diferencias. La principal distinción que se encuentra es que el último ranking estuvo liderado por Javier Milei, a quien en esta oportunidad no se tuvo en cuenta porque se presenta como candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires.

En 2018, Javier Milei era el economista que lideraba el ranking, pero este año es candidato

Entre los economistas que sí continúan apareciendo como los principales consultados son: Fausto Spotorno, quien mantiene el segundo puesto en ambos relevamientos. También figuran Claudio Zuchovicki, Federico Furiase, Daniel Artana y Juan Carlos de Pablo, por mencionar algunos.

Otros de los datos relevantes, es que del total de 230 economistas relevados en el 2021, 27 son mujeres, y dos de ellas ingresaron al Top 20 como las más consultadas en la materia. En este sentido, es importante marcar la diferencia, ya que en el 2018 el ranking estaba conformado íntegramente por hombres.

Además de Javier Mieli, también hubo otros economistas que en este año de elecciones fueron candidatos y por lo tanto no figuran en la muestra: José Luis Espert por Avanza Libertad, Matías Tombolini en el Frente de Todos y Martín Tetaz de Juntos.

Cuántas apariciones hubo cada mes

De acuerdo a la situación que atraviese el país en un determinado momento, las consultas a economistas aumentan o descienden.

El informe indica cuántas apariciones de economistas en los medios hubo en cada mes

En este sentido, el informe indicó cuántas apariciones de economistas hubo en cada mes del año, algo que se condice en forma directa con la realidad económica de la Argentina.

El listado de temas con mayor cantidad de entrevistas a economistas fue durante el mes de febrero, en el que hubo 181. Esto puede deberse a que la inflación de enero fue del 4% y del 38,5% interanual.