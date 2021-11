Clave para oficialismo y oposición: cuánto crecerá la participación en las elecciones, según expertos

La crisis sanitaria alejó a los votantes de las urnas en las PASO, por lo que los principales partidos políticos fueron a buscar el voto ausente para ganar

Los votantes no mostraron gran aceptación al momento de ir a votar en las PASO del 12 de septiembre. Las cifras fueron de las más bajas de participación desde la instauración de la democracia. Por diferentes motivos se vio una gran ausencia del electorado, pero la tendencia se revertirá en las generales del domingo.

Varios analistas políticos y especialistas consultados coincidieron en que aumentará la asistencia electoral respecto de las primarias donde apenas votó el 67,78 % del padrón. Las diferentes fuerzas políticas tienen la esperanza que ese crecimiento juegue a su favor y haga aumentar el porcentaje de votos. Una de las principales estrategias de los partidos, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, fue salir a buscar en la campaña al votante que estuvo ausente en las PASO.

Los números de lo que puede ser el aumento de votantes es muy difícil de arriesgar para las consultoras políticas. Cada una expresa argumentos distintos, aunque sostienen que el crecimiento de presentes en las urnas será mayor a otras ocasiones ante la baja que se registró por la pandemia en septiembre pasado.

Ante la mejora de la situación sanitaria, el Gobierno dispuso una flexibilización de los protocolos de prevención contra el Covid 19 respecto de las primarias con el fin de agilizar la votación, donde la principal novedad es que habrá una sola fila por mesa y los votantes no tendrán que esperar afuera de los centros de votación. Muchos que iban a votar en las PASO se retiraron al ver las largas colas. Ahora ese panorama cambiaría.

Estiman que, pese a la pandemia, aumentaría la participación electoral en las definitivas

Sobre la baja participación en las PASO, el especialista en procesos electorales, Alejandro Tullio, asegura que "pasaron dos cosas: la pandemia y la inercia de no participar, y que mucha gente estuvo disconforme sobre cómo se trató la pandemia". Además considera que la gente no fue a votar "por razones políticas y descubrió que la manera de no participación era no hacerlo".

El ex titular de la Dirección Nacional Electoral es uno de los que se arriesga con una proyección de la participación en las generales ante su extensa experiencia en los procesos electorales. El aumento - señala- será por tres razones: ya se emitió el voto castigo; hay mayores condiciones sanitarias; y siempre aumenta entre 3 a 5 por ciento la participación en una elección general. "Puede llegar a subir entre 7 y 8 puntos, cuando el aumento normal es de 3 a 5 por ciento en una elección general. Lo razonable sería un piso de 72% y un techo de 77%", estima Tullio.

Cifras anteriores

En las elecciones legislativas anteriores, las cifras se acercaron en un promedio de 77 por ciento. En las generales de 2009 llegó a 73,29%, en 2013 –con la existencia de las PASO- subió a 77,64%; y en 2017 alcanzó el 77,61%. Pero la situación sanitaria era otra y no existía una pandemia. "En todos los países del mundo bajó la participación y en las provincias también se notó. La pandemia es un factor de desincentivo importante", analiza el especialista.

Por otra parte, el analista político, Pablo Romá, coincide en que habrá "una mayor participación" aunque afirma que "es una incógnita porque fue muy baja la participación en las primarias". "Es difícil de estimarlo. Todas las fuerzas están tratando de movilizar el voto que no fue a las primarias y eso puede generar un aumento significativo de votantes", estima el sociólogo que forma parte de la consultora Circuitos.

Sobre los cambios de una mayor presencia de los electores, Romá señala que "puede generar una modificación en los números y las tendencias que se muestran". Los cambios pueden producirse también por la migración de los votantes. "El patrón más claro es con los votantes de las fuerzas de izquierda que no pasaron van a votar al FIT, pero al mismo tiempo, el Frente de Izquierda puede perder votantes que se vayan al Frente de Todos", analiza.

La participación en las primarias fue baja

La investigadora y directora de Trespuntozero, Shila Vilker, reconoce que habrá una mayor cantidad de electores, pero que siempre "la participación en las mediciones son muy imprecisas" porque "la declaración de la participación siempre es más alta que la real".

El caso Buenos Aires

Lo que suceda en la provincia de Buenos Aires se mira con mucha atención. En comparación con las legislativas de 2017, hubo un 10 por ciento de bonaerense que no asistió a las PASO. "Vemos que muchos que no votaron, van a votar en las generales. Hay 8,5 millones de electores en la provincia de Buenos Aires que votaron candidatos que no llegaron al piso", afirma Raúl Aragón, director de Raúl Aragón & Asociados.

Una de las incógnitas es si los diez puntos se verán reflejados en las estadísticas. "Las fuerzas van a decir que crecieron en cantidad de votos. Como todas crecen, el porcentaje se puede modificar pero muy poco", afirma el analista político. La consultora hizo mediciones de los que no fueron a votar. La mitad del 10% que no fue dice que no irá a sufragar y la otra mitad que sí.