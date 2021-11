Luciana Salazar anticipó la jugada de La Cámpora luego de las elecciones

La modelo uso su cuenta de Twitter para lanzar nuevos dardos luego de la derrota a nivel nacional del Frente de Todos ante Juntos por el Cambio

Luciana Salazar lanzó una nueva bomba política después de que el Frente de Todos perdió la mayoría en el Senado y se quedó sin el control del Congreso el domingo 14 de noviembre, lo que la obligará a buscar consensos con la oposición para lograr la gobernabilidad en los siguientes dos años de mandato.

Apenas se cerraron los comicios, Luciana Salazar uso su cuenta de Twitter para lanzar nuevos dardos luego de la derrota de la alianza gobernante Frente de Todos ante el fuerte avance de la coalición opositora Juntos por el Cambio.

Si bien el partido de gobierno minimizó daños y acortó la diferencia que habían entregado las primarias abiertas de octubre (PASO), las elecciones 2021 dejo consecuencias.

"Me cuentan que La Cámpora opera con sus periodistas para adjudicarse el triunfo", escribió Luli en su cuenta de Twitter. "En cambio los intendentes dicen que ellos fueron quienes dieron vuelta la elección", sostuvo en forma enigmática, sin dar nombres. "La Cámpora ya plantea cambio en el Gabinete", afirmó en otro tuit.

En la provincia de Buenos Aires -un distrito electoral clave-, el oficialismo logró reducir a poco menos de dos puntos porcentuales el caudal de votos en su contra y acortó la magnitud del traspié, por lo que leyó esa derrota como una victoria.

"Acá no festeja el que no quiere"

Igualmente, el golpe que le dieron las urnas al oficialismo fue notorio y lo lleva a perder la mayoría en el Senado, algo que el peronismo no sufría desde 1983, cuando regresó la democracia con Raúl Alfonsín como presidente.

Tras la euforia que mostraron en el bunker del Frente de Todos, Luciana retomó su cuenta de Twitter y señaló: "Escuchas algunos discursos en cierto bunker perdedor y parece que acá no festeja el que no quiere. Esperemos que la dosis de irrealidad termine esta noche. Perder es malo, pero no aprender de la derrota es fatal", señaló Luciana Salazar.