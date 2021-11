"El día que te deje Pampita te ponés un maxikiosco": Flavio Azzaro cruzó a Roberto García Moritán

Todo comenzó cuando le preguntaron cómo veía el presente del país tras las elecciones. Lo que vino después casi termina en escándalo

Roberto García Moritán fue invitado este lunes a Polémica en el bar (América, a las 19) para analizar el resultado de las elecciones, pero lejos de pasar un buen momento, mantuvo un fuerte cruce con Flavio Azzaro. ​Todo comenzó cuando le preguntaron cómo veía el presente del país tras las elecciones.

​"El costo de este resultado para los argentinos va a ser carísimo, ya que metieron en la calle 605 mil millones de pesos y el efecto de esta emisión monetaria lo vamos a ver en marzo o abril. ¿Sabés lo que va a pasar en la billetera y en el sueldo de la gente?", preguntó.

Y destacó:​ "Festejan haber perdido una elección... En los cuatro años de Mauricio Macri, se imprimieron 750 mil millones de pesos. En los últimos seis meses, el oficialismo imprimió 605 mil millones de pesos".

"Tomaron un poco de deuda, nada más", lo interrumpió Azzaro, a la vez que Moritán lo cortó: "Esa es otra pavada más. Es una pavada decir que fue Macri el que nos endeudó. Todos los gobiernos, desde el 55 en adelante, nos fueron endeudando".

Pero en ese momento, el periodista deportivo lo increpó de manera agresiva: "Discúlpeme, marido de Pampita, le hago una consulta...". "No le digas así... Es Roberto", lo interrumpió Marcela Tauro, otra de las panelistas de la clásica mesa. "¡Es un elogio que te digan marido de Pampita. Si a mí me dicen marido de Sol, me pongo contento", respondió Azzaro.

Sin embargo, más allá de la justificación del periodista, Mariano Iúdica, el conductor del ciclo, lo corrigió. "En tu boca es irónico", le dijo. "¿Por qué irónico? Si es el marido de Pampita...", continuó desafiante.

"Azzaro":Por su cruce con Roberto García Moritán en #PolemicaEnElBar pic.twitter.com/pbmEJBylT4 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 16, 2021

La confrontación, lejos de terminarse, se puso más candente. "Le iba a preguntar al marido de Pampita a qué se dedica, porque si es economista, es un desastre. Dijo que el dólar iba a estar a 400 pesos. Ahora va a hablar de economía el marido de Pampita y nos va a decir a nosotros si Macri pidió o no pidió deuda", arremetió Flavio.

"Las únicas veces que vi que te subieron a Twitter, fue cuando me puteaste a mí. Ahora te veo que viniste preparado?", le respondió Roberto. "¿Usted es economista o qué, marido de Pampita?", le repreguntó el panelista.

Moritán redobló la apuesta y le hizo un pedido a la producción del programa: "Por favor, súbanle notas porque sino tiene que putearme cuando no estoy. Ahora por lo menos lo hace de frente. Le gusta salir en las revistas...", lanzó picante. "¡Andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol, dale!", le respondió Azzaro.

"¿Ven? Tiene que hablar de mí, de Benjamín (Vicuña), porque si no, no lo levanta nadie. Es más, lo tuve que googlear para saber cómo se llamaba para saludarlo...", respondió el esposo de la modelo. "¡Andá a jugar con el ex de tu mujer! Vergüenza te tiene que dar", agregó el periodista con tono agresivo.

"No te conoce nadie, mostro. Sos el marido de Pampita", le volvió a gritar Flavio. "Te estás poniendo colorado... Tomá, tomá un poco de agua", le dijo Roberto. "El día que te deje Pampita te ponés un maxikiosco", le dijo Azzaro, mientras que Moritán calmó los ánimos y se quejó en vivo: "Qué feo que traten a los invitados así, terrible".