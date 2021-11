Duro diagnóstico de Facundo Manes sobre Alberto Fernández: "El Presidente tiene anosognosia"

El diputado nacional electo por Juntos en la provincia de Buenos Aires habló de los resultados de las elecciones. "No hay nada que festejar", argumentó

El diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires Facundo Manes se refirió al presidente Alberto Fernández, luego de que el jefe de Estado decidiera "festejar el triunfo" de los comicios, si bien sufrió una derrota en las elecciones. Es por eso que afirmó que "tiene anosognosia".

"En la neurología hay algo que se llama anosognosia, y significa no reconocer el problema y cuando un paciente no reconoce el problema, no va a poder encarar la rehabilitación", dijo el médico.

Al referirse al llamado de Alberto Fernández a celebrar "el triunfo" en el acto que se realizará mañana en la Plaza de Mayo por el Día de la Militancia, precisó: "Me da una sensación de sorpresa que el Gobierno festeje, porque no ganó".

"No reconocen la situación, hubo casi 10 puntos de diferencia. Fue un triunfo claro de Juntos por el Cambio, por primera vez ante un peronismo unido. Pero no hay nada para festejar, nadie tiene que estar contento en un país con la mitad de la población en la pobreza", advirtió.

También habló sobre los números que separan a Juntos del Frente de Todos en la elección bonaerense: "En la provincia, aunque la victoria fue más ajustada, es tan o más meritoria que en las PASO, porque el Gobierno esta vez puso recursos del Estado al servicio de lo electoral", sentenció.

"Detrás de un Presidente que llama a festejar un triunfo que no fue, hay una persona más preocupada por sobrevivir dentro de su propio espacio que brindarle seguridad a la gente, hacerse cargo de los problemas", indicó.

"Necesitamos estar unidos y resignar los intereses personales en pos de un patriotismo que se necesita en Argentina en estos momentos", concluyó.

"Es la primera vez que alguien celebra porque perdió"

El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba criticó el tono victorioso del Frente de Todos pese a la derrota a nivel nacional en las elecciones legislativas por 8,3 puntos.

"Es otra vez la falta de contacto con la realidad. Llaman a festejar el triunfo porque perdieron por poco en la Provincia y ampliamente en el país. ¿Qué triunfo es ese? Es la primera vez que alguien celebra el triunfo porque perdió", afirmó en diálogo con radio Rivadavia.

El kirchnerismo también quedó en segundo lugar en el principal bastión del peronismo, la provincia de Buenos Aires.

El exasesor del gobierno de Mauricio Macri además apuntó a la pérdida de votos del FdT desde la elección de 2019, donde Axel Kicillof ganó en territorio bonaerense con 54%, mientras que el pasado domingo Victoria Tolosa Paz se ubicó segunda con el 38,53% detrás de Diego Santilli con el 39,81%.

"El hecho real es que los argentinos por amplia mayoría rechazaron lo que está haciendo este Gobierno", expresó

Alejado de la realidad

"Lo que pasa es que un primer punto para que un político tenga éxito es contactar con la realidad. El hecho real es que los argentinos por amplia mayoría rechazaron lo que está haciendo este Gobierno", expresó.

También cuestionó la convocatoria del presidente Alberto Fernández a festejar el miércoles, cuando los números de las elecciones ratificaron el revés en las urnas.

"Si usted es Presidente y le rechaza el 70%, convocar a una manifestación del triunfo es estar enajenado de la realidad", expresó el ecuatoriano.

Este lunes, los funcionarios y principales referentes del Gobierno también evitaron de hablar una derrota y destacaron los triunfos obtenidos en varios distritos del Conurbano y en las provincias del norte del país.

Uno de ellos fue el locuaz ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien apeló a una particular frase. "Nunca festejé derrotas, pero en el fútbol se dice ‘cuando no se puede ganar, no hay que perder’", afirmó en diálogo con radio La Red. E insistió en remarcar durante su raid mediático que no el oficialismo no sufrió una derrota.