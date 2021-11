Imágenes del derrumbe del techo del Cinemark de Palermo

Durante la tarde de este martes se cayó parte del techo de las salas de cine y, si bien no hay heridos, el accidente dejó impactantes imágenes

Durante la tarde de este martes se derrumbó un extenso techo del complejo de cines Cinemark de Palermo, situado en las calles Beruti y Bulnes. Según la información provista por la Policía de la Ciudad, colapsó una estructura de hierro que sostenía el techo de la planta baja.

Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad, aunque el titular del SAME, Alberto Crescenti, detalló que tuvieron que atender a una joven por raspones.

Pero el accidente dejó impactantes imágenes, tanto del derrumbe en sí mismo como del operativo que se armó para contener la situación.

Así se ve el derrumbe del cielo raso desde adentro

Cabe mencionar que los empleados estaban en la planta alta y fueron evacuados por los bomberos y la policía, que llegaron rápidamente para inspeccionaron el lugar.

"Solamente atendimos a una mujer de unos 25 o 30 años con raspones e inhalación de polvo. Por suerte fue atendida y no quiso ser trasladada. No era grave y fue dada de alta", señaló el funcionario.

Los bomberos trabajan en el sitio del derrumbe

El derrumbe ocurrió poco después de las 18. "Personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad se dirigió esta tarde al Cinemark del barrio de Palermo, ubicado en el cruce de las calles Bulnes y Beruti, por haberse desmoronado una estructura en su interior", señalaron fuentes de la fuerza de seguridad porteña.

En tanto, en la cuenta de Twitter de Cinemark Hoyts informaron que, por el momento, todas las funciones del cine están suspendidas.

Los oficiales confirmaron al llegar que en la planta baja, en el sector de ingreso, se había caído una estructura de hierro del techo, recubierta por Durlock.

Bomberos de la Ciudad examinan el techo colapsado

La policía también confirmó que en el lugar no había personas en el momento del derrumbe y los empleados estaban en los pisos superiores por estar afectados a las tres funciones que se estaban proyectando en ese momento. No obstante, Crescenti , del SAME, aseguró que la joven que tuvo que ser atendida "era la unica que estaba adentro".

"Se llevó adelante la evacuación de los pisos superiores del complejo con la colaboración de la seguridad privada, sin reportarse heridos ni personas atrapadas", concluyeron desde la Policía de la Ciudad.