Google Maps vs. Apple Maps: ¿qué aplicación de navegación es mejor?

Tanto el programa de Google como el de la empresa cofundada por Steve Jobs hacen muchas de las mismas cosas, pero ¿cuál es realmente mejor?

La lucha por ser la aplicación de navegación número uno es Google Maps versus Apple Maps desde hace casi una década. Google y Apple preinstalan sus servicios en cada uno de sus respectivos teléfonos inteligentes; Google afirma que más de mil millones de personas usan Google Maps cada mes, mientras que Apple asegura que Apple Maps ha llegado a cientos de millones de personas en 200 países. Pero no se trata de cuántos usuarios tienen sino de los servicios que ofrecen. Tanto Google Maps como Apple Maps hacen muchas de las mismas cosas, pero ¿cuál es realmente mejor?

Google Maps versus Apple Maps: disponibilidad

Como la mayoría de los servicios de Apple, Apple Maps es exclusivo de la propia línea de productos de la empresa. Es como un jardín del Edén versión siglo XXI. Eso significa que cualquiera que no use un iPhone, Mac o algún otro dispositivo hecho por Apple no tiene forma de acceder a él.

Google Maps es todo lo contrario y está disponible de alguna forma en casi todos los dispositivos que existen. Android, Windows, iPhone, Mac, incluso CarPlay de Apple. Si alguna vez te encontrás con un dispositivo nuevo y necesitás indicaciones, tu familiaridad actual con Google Maps te será de gran ayuda. Al iniciar sesión con tu cuenta de Google, también se sincronizan automáticamente todos tus datos, incluido el historial de viajes y las ubicaciones favoritas.

Google Maps versus Apple Maps: interfaz

Después de varios años de refinamiento, Apple Maps y Google Maps ofrecen una interfaz muy enfocada que es fácil de usar. Pero la forma en que presentan esa información es bastante diferente. Apple Maps adopta un enfoque muy simple para esto, con una interfaz que mantiene prácticamente todo en un solo lugar para facilitar su uso.

El historial de búsqueda reciente, las ubicaciones guardadas y la información sobre empresas y lugares se pueden encontrar al expandir la barra de búsqueda. Esa barra de búsqueda permanece donde está hasta que hacés clic en un lugar, y si querés deshacerte de ella, todo lo que tenés que hacer es tocar el botón X en la esquina.

Google tiene botones y barras de herramientas por todas partes. En la parte superior de la pantalla de tu teléfono está la barra de búsqueda, que también contiene información de la cuenta y se encuentra sobre los botones dedicados para encontrar servicios locales. Si alguna vez necesitás encontrar un restaurante o una estación de servicio rápidamente, es probable que sea muy útil.

En la parte inferior de la pantalla hay un menú que le da acceso a las funciones Explorar y Conmutar, ubicaciones guardadas, noticias locales y la opción de contribuir a la base de datos de mapas de Google. Todas estas cosas desaparecerán si tocás el centro de la pantalla, para que puedas ver un mapa puro y ordenado, pero aún es un poco demasiado.

Apple Maps solo funciona en equipos de la empresa cofundada por Steve Jobs.

Google Maps versus Apple Maps: diseño de mapas

Al igual que su interfaz, Apple Maps ha optado por un enfoque más minimalista para el diseño de su mapa. Si bien tiene mucha información a tu disposición, Apple Maps en realidad no te muestra mucha a menos que acerques el zoom por completo. De manera similar, Google te muestra más información cuando se acerca más, pero comienza a mostrar mucha de esa información mucho antes que Apple Maps.

Ambos siempre muestran lo esencial sin importar cómo estés viendo el mapa. Carreteras, ubicaciones, puntos de referencia, todo está ahí. La única diferencia real es la cantidad de información excedente que se muestra, incluidas las empresas, los nombres de carreteras más pequeños, etc. Del mismo modo, ambos usan un modo oscuro que lo hace más fácil para tus ojos durante cualquier conducción nocturna que debas hacer.

Google Maps versus Apple Maps: navegación

Hay muy poca diferencia en la forma en que Apple Maps y Google Maps realmente te llevan a lugares. Ambos servicios siguen tu progreso a medida que viajás, incluido el tiempo de viaje y la distancia del viaje, y la instrucción más relevante en ese momento.

Ambos servicios son capaces de decirte cómo son las condiciones actuales en tu ruta, incluido el tráfico, los cierres de carreteras, etc. Ambas aplicaciones también sugerirán rutas alternativas si la que estás usando está particularmente congestionada, aunque ninguna de ellas es tan agresiva como Waze, propiedad de Google.

No importa cómo tengas la intención de viajar, ya que Apple Maps y Google Maps pueden generar direcciones para conductores, caminantes, ciclistas y aquellos que viajan en transporte público. En lo que respecta a la navegación, las diferencias entre Google Maps y Apple Maps pueden ser casi idénticas, o pueden ser tan diferentes como cualquier ruta entre dos puntos.

Independientemente de cuál aplicación tengas, podés estar seguro de que la ruta óptima te llevará a tu destino en aproximadamente la misma cantidad de tiempo. Sin embargo, Google Maps tiene la ventaja adicional de permitirte agregar varias paradas a tu ruta con anticipación.

Apple Maps te permite agregar paradas a mitad de la ruta, pero eso es solo para que puedas cargar combustible o comer algo. No es para establecer una ruta a la casa de tu madre para recogerla y luego continuar con tus abuelos sin comenzar una ruta nueva.

Google Maps también está actualizando la forma en que calcula tus rutas, con el objetivo de priorizar la seguridad y optimizar el consumo de combustible. Por lo tanto, utilizará una serie de factores, incluidos los datos de tráfico en tiempo real, para encontrar una ruta que use menos combustible y sea menos probable que cause un accidente, pero sin afectar demasiado tu tiempo de viaje final. Por lo tanto, Google logra la victoria por muy poco gracias a la conveniencia adicional de la planificación del viaje.

Google Maps versus Apple Maps: tráfico

Tanto Google Maps como Apple Maps tienen acceso a datos de tráfico en tiempo real y pueden avisarte si vas a tener algún problema a lo largo de tu ruta. Ya sea que se trate de cierres de carreteras, tráfico intenso o algo completamente distinto, no debería ser una gran sorpresa.

Ambas aplicaciones te informan problemas en la carretera, ya sean accidentes, radares de tráfico o peligros generales que pueden afectar los tiempos de viaje. Google tiene una ventaja aquí, gracias a la presencia de su función "Conmutar". Una vez que hayas configurado las ubicaciones de tu trabajo y casa en la configuración, al tocar el viaje cotidiano, verá qué tipo de viaje podés esperar.

Te dirá cuánto tiempo durará el viaje, qué carreteras principales tomarás y qué tan ocupadas están esas carreteras. Si esa ruta no es de tu agrado, puede elegir una de las diferentes opciones. Google Maps también te permitirá ajustar tu hora de salida o llegada en la propia aplicación, algo que Apple Maps no hace.

Apple Calendar tiene una función de "tiempo de viaje" que puede hacer casi lo mismo, pero que depende de que configures un evento de calendario con la función de tiempo de viaje activada. Conveniente en algunos contextos, pero también es un proceso complicado al que definitivamente le vendría bien un poco de simplificación.

Apple Maps también te permite guardar tu trabajo y direcciones de casa, entre otras ubicaciones. Hace que sea más rápido generar direcciones para los lugares a los que vas con regularidad, pero requiere algunos pasos adicionales que Google Maps omite. Google también tiene la ventaja de todos esos datos históricos y en tiempo real adicionales.

Google Maps se nutre de la información del usuario.

Google Maps versus Apple Maps: descubrimiento

Las aplicaciones de navegación son más que encontrar direcciones desde el punto A al B. Tanto Google Maps como Apple Maps tienen funciones que te permiten ver lo que hay alrededor, ayudándote a encontrar restaurantes, estaciones de servicios, estacionamientos y cualquier otro negocio o punto de interés.

Google Maps lo muestra a simple vista, con botones debajo de la barra de búsqueda y una lista más grande de categorías si te desplazás hasta el final. Hay un botón para prácticamente cualquier cosa que necesités, mientras que la pestaña Explorar en la parte inferior de la pantalla te brinda una descripción general más generalizada del área.

Los próximos cambios en esta función también harán que Google ofrezca recomendaciones más específicas cuando estés buscando cosas. Por ejemplo, al buscar restaurantes por la mañana, es más probable que aparezcan cafeterías y lugares que sirven desayunos, en lugar de lugares que solo abren para el almuerzo y la cena.

Apple Maps hace algo similar, que verás si tocás y expandís la barra de búsqueda. "Buscar cerca" funciona exactamente de la misma manera, lo que te permite elegir una categoría que sea relevante para el área que estás mirando. Lamentablemente, no hay una lista completa como la que tiene Google, y solo verás un puñado de opciones que cambiarán según el área específica que estés mirando.

Apple Maps también tiene algo llamado "Guías" que importa contenido editorial relevante que debería ayudarte a familiarizarte con un área determinada. Los resultados de Explore de Google Maps pueden capitalizar una gran cantidad de información de Google, que se recopila de primera mano y mediante "crowdsourcing". Información de contacto, horarios de apertura, si el negocio es limitado debido a la pandemia de coronavirus, todo está ahí.

El hecho de que Google sepa dónde están las personas en un momento dado también significa que podés estimar qué tan ocupado está un lugar. Entonces, si un restaurante o un supermercado están particularmente congestionados, podrás verlo con anticipación.

Google también tiene planes para expandir esta función al permitirte ver qué tan ocupado está el tráfico peatonal en ciertos barrios o ubicaciones. Además, podrás ver esto desde el mapa en sí, en lugar de la página de una empresa. Apple Maps tiene mucha de esa información gracias a asociaciones con servicios de terceros como Yelp, Foursquare y TripAdvisor, pero no tanto como Google Maps.

Apple también ofrece una opción de Guías seleccionadas como parte de iOS 15, que ofrece recomendaciones sobre lugares a los que ir cuando estás en una ciudad específica. Estas guías se pueden guardar y actualizar automáticamente, por lo que siempre estará actualizado. Alternativamente, podés optar por crear tu propia guía personal para compartir con amigos y familiares

Sin embargo, el enfoque de menos es más de Apple Maps garantiza una interfaz mucho más limpia. Mientras que la insistencia de Google en incluir tanto como sea posible significa que las cosas pueden sentirse un poco desordenadas a veces. A pesar del potencial de sobrecarga de información, Google sigue estando a la cabeza en este caso, con capacidad de hacer un buen uso de su recopilación de datos asegurándose de saber si te dirige a algún lugar en el momento equivocado. El hecho de que la aplicación no elija las categorías de Explorar por vos también es un punto a favor, y algo que Apple Maps definitivamente necesita copiar.

Google Maps versus Apple Maps: control de manos libres

El control de manos libres es importante si estás conduciendo, porque no podés estar tocando tu teléfono constantemente para hacer las cosas. Tanto Apple Maps como Google Maps tienen control de manos libres, aunque funcionan de manera diferente.

Apple Maps está conectado a Siri, que está instalado en todos los iPhone de forma predeterminada. Eso significa que podés configurar todo de inmediato, sin pasos adicionales innecesarios. Siri ahora funciona con Google Maps, pero debés especificar dónde deseás enviar el comando; de lo contrario, Siri usará Apple Maps de forma predeterminada.

Así que tendrás que decir "Hola Siri, consígueme direcciones para trabajar con Google Maps" para simplemente pedir direcciones para trabajar abrirá Apple Maps en su lugar. Alternativamente, podés descargar y configurar el Asistente de Google o alternar los comandos de voz tocando el botón del micrófono en la pantalla.

En Android, tanto Google Maps como el Asistente de Google están preinstalados, lo que significa que podés configurar comandos de manos libres de inmediato. Obviamente, Apple Maps no está disponible allí, aunque nuevamente tenés la opción de omitir el asistente y alternar los comandos de voz con un botón en pantalla.

Tocar la pantalla cada vez que quieras decirle a Maps que haga algo no es el mejor escenario, porque se supone que debés concentrarte en la carretera. No importa qué dispositivo estés usando. Apple Maps tiene la ventaja si usás un iPhone, porque todo está interconectado y no necesitás lidiar con la molestia de descargar un nuevo asistente o especificar qué servicio deseás usar cada vez. Google Maps tiene la ventaja sobre Android, pero eso se debe principalmente al hecho de que Apple Maps no está disponible en ese sistema operativo.

Google Maps versus Apple Maps: privacidad

Apple apostó por la privacidad en los últimos años, y Apple Maps no es una excepción. Si bien la privacidad y la navegación en vivo parecen bastante incompatibles, Apple ha desarrollado un proceso llamado "fuzzing" que garantiza el anonimato. En lugar de solicitar una ruta de A a B, Apple Maps envía múltiples solicitudes con múltiples identificadores que enmascaran el lugar al que intentás ir.

La aplicación también convierte tu ubicación precisa en una menos exacta después de 24 horas, y la propia Apple no almacena ninguna información sobre dónde has estado o qué has estado buscando. Además, ninguna de la información que llega a un servidor externo está asociada con tu ID de Apple.

Cualquier dato personalizado que tenga Apple Maps se almacena en tu dispositivo, en lugar de en un servidor donde está fuera de tu control. Eso significa que podés ir a la configuración y eliminarlo en cualquier momento, con la seguridad de saber que se ha ido para siempre.

Los datos aún se pueden respaldar y sincronizar en múltiples dispositivos, a través de tu almacenamiento personal de iCloud, pero esto no sucede automáticamente. Debido a que cargar esos datos en un servidor, sin importar cuán seguro sea, es más riesgoso que mantenerlos en tu dispositivo, primero debés optar por participar deliberadamente.

Google Maps no hace nada de eso. En cambio, casi todo lo que hace se enruta a través de los servidores de Google, y la información obtenida de sus viajes y búsquedas se puede utilizar para personalizar mejor los anuncios de Google. Porque así es como la empresa gana dinero, y cuanto más relevantes son los anuncios para vos, más valiosos se vuelven.

Se toman medidas para garantizar que los anunciantes no aprendan demasiado sobre vos como individuo, pero no estás completamente anonimizado de la misma manera que las solicitudes de navegación de Apple Maps. Google Maps tiene un modo incógnito, al igual que el navegador Chrome, que limita la cantidad de datos que se guardan. Sin embargo, eso no detiene el hecho de que todo tiene que pasar primero por los servidores de Google, por lo que la única forma de evitar activamente que Google Maps te vigile es dejar de usarlo y eliminar la aplicación.

Google Maps tiene múltiples funciones para descubrir negocios.

Google Maps versus Apple Maps: conclusiones

La práctica de recopilación de datos de Google es clave para hacer de Google Maps un servicio superior a Apple Maps. O esa es una forma de verlo. Dado que Apple Maps se ejecuta con un enfoque en la privacidad del usuario, Apple no puede utilizar los datos para realizar mejoras.

Por lo tanto, Google puede ofrecer actualizaciones en tiempo real que muestran cuán ocupada puede estar una tienda o una ruta, eso siempre estará fuera del alcance de Apple. Pero, al mismo tiempo, utilizar Google Maps significa saber que todo lo que hacés y todo lo que buscás se recopila y analiza en beneficio propio de Google.

Cuando se trata de GPS y tu ubicación real, eso será demasiado para los más preocupados por la privacidad. Descubrir nuevos lugares es fácil en Google Maps, pero solo por poco. Apple solo necesita ofrecer una lista completa de categorías, en lugar de solo darte lo que cree que es más relevante.

De manera similar, Google Street View está más extendido, pero también tuvo una ventaja de 12 años que coloca a Look Around de Apple en una clara desventaja. Apple Maps ofrece un diseño más limpio y una interfaz más simple, que es mucho más atractiva que el enfoque relativamente desordenado de Google Maps.

Lo más importante a considerar es la navegación real, y resulta que aquí no hay una respuesta incorrecta. El rendimiento de navegación de Google Maps y Apple Maps es básicamente idéntico, y significa que cualquiera que elijas, estará bien atendido. Depende de vos decidir cuál es el adecuado para vos y qué tipo de viajes planeás realizar.

Si valorás la privacidad por encima de todo, o estás satisfecho con la aplicación de mapeo predeterminada en tu iPhone, elegí Apple Maps. Sin embargo, si preferís un servicio que ofrezca más información y ponga a trabajar tus datos para mejorar lo que ves, elegí Google Maps.