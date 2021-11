Cuelga banderas contra Cristina y votó a Milei: quién es la famosa vecina de la Vicepresidenta

Se llama Ximena de Tezanos Pinto y se hizo conocida por una serie de banderas que fue colgando de su balcón, un piso arriba del departamento de Cristina

Ximena de Tezanos Pinto vive un piso arriba de la vicepresidenta y colgó las dos banderas en su balcón. En una entrevista radial, contó que la ex mandataria la cruzó dos veces y no le devolvió el saludo.

Se llama Ximena de Tezanos Pinto, pero en verdad la mayoría de las personas la conoce como "la vecina de Cristina". La mujer se hizo conocida luego de colgar una serie de banderas con consignas republicanas en su balcón, que está exactamente arriba del departamento de la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

Al igual que la ex presidenta de la Nación, Tezanos Pinto vive en el edificio de Juncal y Uruguay, pero un piso arriba, en el sexto. Desde la ventana de su departamento, que tiene 260 m2, cuelga una extensa bandera argentina con la leyenda "Justicia independiente para una república democrática". Antes fue otra, más breve: "Argentina república democrática".

Obviamente, sus ideas son opuestas al kirchnerismo. Además, fue fiscal de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones, pero su voto fue para el ahora diputado electo Javier Milei. Por otro lado, afirmó que no tiene miedo porque "es una vecina más, no un fiscal", en clara alusión al homicidio del fiscal Nisman.

En diálogo con radio Con Vos, reveló lo que todos quieren saber: cómo surgió la idea de hacer la bandera y cómo es Cristina Kirchner como vecina.

La descripción de la vecina de Cristina

"Un día estábamos con Leandro (un amigo al que le alquilo una habitación) y le dije que tenía un pedazo de bandera larguísimo y que había pensado colgarlo para un día patrio, tipo moño. Y él se entusiasmó con la idea. Así hicimos la primera".

"La segunda la hicimos con mis amigas Dolores, Luján y Mónica. Sabían que tenía un pedazo de tela y que quería armar una bandera. Comprarla era muy caro así que vinieron a mi casa y la terminamos dándonos máquina, medio al estilo de las damas mendocinas".

"Quise ir a apoyar a Mauricio Macri a Dolores, pero se me rompió el auto a poco de salir. Pero no es solo por Macri, es por la república".

Otra de sus frases destacadas de dicha entrevista: "No me la he cruzado mucho, dos veces -creo- en los últimos dos años. No hay un despliegue enorme de policías, pero ella tiene un equipo de gente que la cuida, y es lógico que sea así".

"La primera vez estaba con una amiga, ella venía y le dimos el paso. La segunda vez, ella tuvo que correrse porque yo era la que salía del ascensor. La saludé, pero no me respondió".

"La bandera no es solo contra ella. Ella no se instaló sola en el poder. Hubo mucha gente que la acompañó, hubo otra que no se le plantó y hubo muchos que la votaron".

Ximena de Tezanos Pinto afirmó que como vecina Cristina Kirchner es "muy medida"

"Se la escucha, pero no mucho. He escuchado alguna vez que hablara fuerte, pero no gritar. Una vez la escuché retarlo a Máximo, pero con tono de madre".

"No tengo nada que decir de ella como vecina. Muy medida, no tengo nada para decir".

"Yo soy una vecina más. No soy alguien como el fiscal Nisman, que tenía un montón de información. Qué daño puedo hacer yo, en ese caso él era un blanco concreto.

"Todo esto nació el año pasado con la pandemia, con el encierro y la angustia que eso supuso".

FInalmente, lanzó: "Nunca la voté".