Sueldos en Miami: cuántos dólares al mes se pueden ganar como cajero de supermercado

Puede ser una opción como "primer trabajo" para quienes emigran. Cuáles son los requisitos. ¿Alcanza el sueldo para vivir bien?

Emigrar se transformó, en los últimos años, en una manera de buscar un mejor futuro para muchos argentinos golpeados por las sucesivas crisis económicas que golpean al país. Estados Unidos es, en ese contexto, el destino elegido por muchos compatriotas –sobre todo jóvenes- que parten ya sea con trabajos fijos o con la intención de "probar suerte" en tierras lejanas.

Y, dentro del país norteamericano, Miami suele ser el preferido por quienes emigran. De hecho, los datos que se conocieron en la previa a las últimas elecciones legislativas fueron elocuentes: hubo 31.707 personas habilitadas para votar en esa ciudad, según el registro de Electores Argentinos Residentes en el Exterior. Una cifra mayor a la registrada en Nueva York y Los Ángeles. De todas formas, según datos extraoficiales, se estima que son 100.000 los argentinos que viven en el estado de la Florida.

Si bien en muchos casos quienes emigran son jóvenes profesionales, y lo hacen con un trabajo asegurado desde el país, también hay quienes arman las valijas y llegan a Estados Unidos con la intención de "rebuscársela". En ese sentido, más allá del clásico trabajo de mesero (que, además, ofrece la posibilidad de ganar más dinero con las propinas), otra opción que suele adoptarse es la de buscar empleo como cajero de supermercado.

Miami suele ser el principal destino de los argentinos que emigran a Estados Unidos

Cuánto gana un cajero de supermercado

El salario promedio de un cajero de supermercado ronda los u$s15 la hora. Esto representa, con una semana laboral "típica" de 40 horas, un sueldo de u$s2.400 por mes y unos u$s28.800 al año.

Este nivel de ingresos se ubica por encima del "salario mínimo digno" estimado en el MIT’s living wage calculator, una "calculadora" del costo de vida elaborada por el Massachusetts Institute of Technology en la que se publican los ingresos mínimos necesarios para ubicarse por encima de la línea de la pobreza y vivir "dignamente". Allí se estiman unos u$s26.525 al año y entre sus gastos, se incluyen alimentos, cuestiones médicas, alojamiento, transporte y otros gastos.

Los salarios de los trabajadores de supermercados tuvieron un incremento desde la llegada de la pandemia en Estados Unidos. Según informó el diario The Washington Post, en junio de este año cruzaron el umbral de los u$s15 la hora por primera vez en la historia.

"Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. también muestran que ahora casi el 80% de los trabajadores ganan al menos u$s15 por hora, frente al 60% en 2014", según informó el diario.

En ese contexto, los requisitos que suelen solicitarse para poder trabajar como cajero de un supermercado en Miami, según el sitio Job and Salary Abroad, es tener "diploma de secundaria (no se requiere certificación), alfabetización informática y saber hablar inglés".

Costo de vida en Miami: u$s2.040 al mes

Miami suele considerarse una ciudad "cara" para vivir. Por ejemplo, si se toman en cuenta los gastos mensuales básicos, una persona deberá desembolsar unos u$s2.040 al mes entre alquiler, servicios, abono del celular, transporte y gastos médicos.

Miami es considerada una ciudad "cara" para vivir

-El alquiler de un departamento con una habitación cuesta u$s1.200; uno de dos habitaciones, cuesta u$s1.500, según el sitio inmobiliario Flipex Miami. En el pago de la renta viene incluida el agua. Esto, claro, en zonas más cercanas al downtown, es decir, lejos de las playas más exclusivas de South Beach, donde los alquileres pueden ser muy altos. Esto implica que seguramente haya que hacer un largo viaje todos los días si no se tiene vehículo.

-Comida: u$s260 al mes. Es en base al cálculo elaborado por el MIT, que considera que un adulto gasta al año u$s3.177 en comida.

-Servicios: pagar la luz, internet y el cable cuesta en torno a los u$s280.

-Celular: u$s30 al mes el abono.

-Transporte: u$s70 cuesta aproximadamente el abono mensual del transporte público, según el sitio especializado Expatistan. De todas formas, quienes viven en Miami señalan que el transporte público es "deficiente" y que suele recomendarse tener un auto.

-Gastos médicos: u$s200, según el cálculo del MIT. Los seguros de salud varían de acuerdo a la póliza, edad y cantidad de personas aseguradas. Más allá del seguro en sí, la medicina "es cara": la consulta en un médico clínico puede costar u$s40 y un estudio "básico", unos u$s150.

Descontados los gastos básicos, una persona que perciba el sueldo promedio de cajero de supermercado (u$s2.400 al mes), contará con un "resto" de u$s360 mensuales. Pero, como suele ocurrir en Miami, si se comparte un departamento y se divide por dos el gasto en alquiler y de los servicios, se necesitan para vivir unos u$s1.450 al mes. Así, quien cuente con este tipo de trabajo podrá disponer de u$s950 libres por mes.

Visa de trabajo y consejo

Para poder conseguir trabajo "en blanco" en Miami, es necesario contar con los papeles "en regla". "Se puede buscar empleo a través de una agencia, pero para hacerlo al menos tenés que haber empezado el proceso de los trámites de migración", contó a iProfesional una argentina que vive en la Florida desde hace poco más de un año. Aunque aclaró: "Hay mucha gente que está ilegal y se la rebusca para trabajar".

Para buscar empleo, detalló, hay bolsas de trabajo, pero "la mayoría son para residentes o ciudadanos". "Al principio me rebotaban por no tener los papeles. Pero se estila ir y tocar puertas. Pasar por los restaurantes, por ejemplo, y pedir trabajo", agregó.

La alternativa, entonces, es contar con la visa para poder trabajar de manera formal. "Visas de trabajo, como se dice, hay muchísimas", señaló a iProfesional Inés Bloch, una abogada especializada en inmigración que conduce un estudio de abogados en Miami, quien agregó: "Para acceder a las visas de trabajo no inmigrantes, es necesario que una compañía norteamericana ‘te pida’".

La "visa de talento", es una de las más requeridas por los argentinos

"La única opción que tiene un argentino en este momento de auto-generarse su oferta de trabajo, es haciendo una visa de inversión. En esa visa, la persona tiene que invertir un cierto monto, nosotros recomendamos que sean por lo menos u$s180.000, en un negocio que tiene que estar operativo y facturando. ¿Qué significa esto? Que hasta que el negocio no está montado, que no se pueda demostrar que ingresa dinero, que paga impuestos y que tiene empleados, la persona no puede presentar el expediente para solicitar la visa", agregó Bloch, quien detalló: "Mientras tanto, con la 'visa de turista', podes venir a poner un negocio: lo que no podés hacer, es trabajar y ser empleado".

Con la visa de turista, que tiene una validez de diez años, se puede permanecer durante seis meses en suelo estadounidense. Otra opción que tienen los argentinos que buscan radicarse y trabajar en Miami es solicitar la denominada "visa de talento".

"Nosotros hacemos muchas visas de talento, porque la realidad es que en Argentina hay muchísima gente muy calificada, y con perfiles muy interesantes. Esa visa no requiere de inversión, pero sí requiere de una compañía en Estados Unidos que esté dispuesta a representarte. Te pueden representar como un agente o te pueden contratar como empleador. Pero necesitás una compañía que confirme que vas a seguir trabajando en el campo de acción en el cual tienes ese talento", señaló Bloch.

Otra variante, claro, es alcanzar la Residencia Permanente o "Green Card". "Hay dos formas de obtenerla: una es por reunificación familiar, que es uno de los principios de inmigración. O cuando son por trabajo, pero son procesos largos. Porque con una Green Card te podés hacer ciudadano estadounidense", afirmó Bloch.

La especialista también aclaró que "mientras que no tengas un trámite aprobado para trabajar, no podés hacerlo". "Eso es muy importante, hay muchos argentinos que llegan y piensan que eso no tiene consecuencias y la verdad es que les elimina sus chances de poder quedarse de manera legal", concluyó.