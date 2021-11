El error de Carlos Maslatón al recordar a Freddie Mercury que hizo estallar las redes

A través de su cuenta de Twitter, el libertario publicó un mensaje por la muerte de Freddie Mercury, pero se equivocó de imagen y estallaron las redes

El libertario Carlos Maslatón publicó un tuit por el aniversario del fallecimiento de Freddie Mercury (1946-1991). Pero cometió un error que la comunidad tuitera no le perdonó: confundió al célebre músico británico con Rami Malek, el actor estadounidense que personificó al exlíder de la banda Queen en la película Bohemian Rhapsody.

Así, provocó una catarata de memes que aparecieron en respuesta a su tuit y que se viralizaron rápidamente.

El tuit de Carlos Maslatón que luego borró

Puntualmente, el experto en bitcoin e inversiones bursátiles posteó en su cuenta de Twitter una imagen de la película biográfica de 2018 que relata la vida del cantante británico y, a su lado, escribió, creyendo que el actor era el músico: "Lo extraño tremendamente, y aún no puedo creer que haya muerto tan temprano".

Tal como era de esperarse, el tuit se hizo viral, Malek se convirtió en tendencia en la red social y Maslatón fue foco de burlas e insólitos cuestionamientos por su confusión. Fue por eso que luego tomó la decisión de borrar el mensaje.

"Lo extraño tremendamente, y aún no puedo creer que haya muerto tan temprano", escribió una usuaria de Twitter de un modo irónico junto a una captura del doble de Freddie Mercury que esta semana participó en Bienvenidos a bordo, el programa que conduce Guido Kaczka.

El doble de Freddie Mercury que fue a Bienvenidos a bordo

"Carlitos, por las dudas te aviso que este es Diego Boneta", afirmó otro seguidor del abogado junto a una imagen del actor que personifica a Luis Miguel en la exitosa serie de Netflix.

"No... Ese no es Freddie", "Qué lindo este tipo", "Precaución, pelotudo suelto", "¿¡No sé si por lo bruto o por la falta de respeto!? Sin ofender a Rami Malek que lo interpretó fantástico...", "Procedé con cuidado", "Infinidad de fotos de Freddie Mercury y JUSTO agarra una de Rami Malek jajajaja", y "Dejame adivinar, empezó a escuchar Queen ayer", fueron solo algunos de los mensajes burlones que Maslatón recibió en las redes.

Además, muchos seguidores del ídolo británico publicaron fotos de Malek caracterizando a otros personajes a lo largo de su carrera junto a la frase que Carlos eligió para recordar a Freddie en el día de su muerte.

Y también subieron ese textual que escribió el abogado con una postal de Mauricio Macri (62) el día que cantó con un doble del músico el reconocido éxito: We will rock you, por fuera de varios memes más que llamaron la atención de todos.

Lo cierto es que Maslatón decidió borrar ese tuit y no manifestarse más al respecto. Solo se limitó a compartir nuevos mensajes vinculados a su profesión y una foto de un vuelo en primera procedente de la Ciudad de México.

"La concha de la vaca puta, alguno se mandó una joda conmigo en este vuelo y me trasladó a la clase adonde viajan los boludos y los cagadores", comenzó diciendo el militante de la coalición política Libertad Avanza en Twitter.

Carlos Maslatón junto a Javier Milei

Y agregó, entre irónico y enojado: "¿Cómo me hacen esto? Es una profunda ofensa a mis sentimientos morales, yo pago y viajo solo con la masa humana al fondo del avión".

En tanto, este jueves, el militante liberal no se hizo cargo de su error y opinó de otras cuestiones. "Estimado Javier Milei, el pueblo quiere saber de qué se trata. La militancia liberal aguarda instrucciones, bajada de línea política precisa para saber qué hacer, a quién atacar y a quién proteger. Se esperan órdenes del gran líder de la derecha nacional liberal", escribió, por ejemplo.