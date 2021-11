Una nueva variante del coronavirus amenaza al mundo

Científicos y autoridades sanitarias de Sudáfrica confirmaron este jueves la detección de una nueva variante del coronavirus, identificada como B.1.1.529, que posee múltiples mutaciones y que despertó "preocupación" entre los especialistas, aunque su impacto aún se tiene que estudiar.

"Lamentablemente, hemos detectado una nueva variante que es motivo de preocupación en Sudáfrica", dijo el virólogo Tulio de Oliveira en una conferencia de prensa.

La nueva variante presenta "una constelación muy inusual de mutaciones", pero su "significado aún es incierto", explicó el especialista, miembro de la Plataforma de Innovación en Investigación y Secuenciación de KwaZulu-Natal (KRISP, una institución científica del este de Sudáfrica)

En total, hasta ahora, se detectaron casos de esta variante en Sudáfrica, en Hong Kong (en un viajero procedente de la nación africana) y en la vecina Botsuana, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Sudáfrica.

En total, la B.1.1.529 presenta más de una treintena de mutaciones y algunas de ellas son, según los científicos sudafricanos, motivo de preocupación por su posible impacto en la transmisibilidad y por su potencial capacidad de evadir la inmunidad o protección previa.

"La variante nos sorprendió, tiene un gran salto evolutivo, muchas más variantes de las que esperábamos, especialmente después de una tercera ola de (variante) delta muy severa", señaló Oliveira. Los científicos siguen investigando la variante pero se teme por su capacidad de rápida expansión mediante contagio.

La Organización Mundial de la Salud va a convocar una reunión de expertos para evaluar la nueva variante B.1.1.529 del COVID-19, en medio de una creciente preocupación a nivel mundial, anunció el vocero del organismo.

El objetivo del encuentro, según ha anunciado el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas, es determinar si esta variante "debe ser designada como variante de interés o variante preocupante".

l vocero de la OMS, Christian Lindmeier, dijo que el grupo de asesoramiento técnico de la agencia de la ONU y otros expertos en la evolución del virus estaban consultando con los investigadores sudafricanos.

Hasta el momento se notificaron casi 100 secuencias de la variante, y los primeros análisis muestran que tiene "un gran número de mutaciones" que requieren más estudios, dijo Lindmeier.

La doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la OMS, apuntó que todavía no se conoce mucho esta nueva variante, ya que apenas hay "menos de 100 secuencias genómicas completas disponibles". En cualquier caso, ha apuntado que "lo que sí se sabe es que esta variante tiene un gran número de mutaciones y la preocupación es que cuando tienes tantas mutaciones eso puede tener un impacto en cómo se comporta el virus".

Así, ha señalado que por el momento es pronto para saber la gravedad de la aparición de esta nueva cepa del virus. "Tardaremos unas semanas en comprender qué impacto tiene esta variante. Hay mucho trabajo en marcha. Es una variante que se está monitorizando. Discutiremos si se convertirá en una variante de interés o de preocupación y, si es así, le daremos un nombre griego, pero es algo que hay que vigilar", ha explicado.

Varios países europeos y asiáticos reforzaron sus restricciones de viaje después de que se detectara la nueva variante, y la Unión Europea, Reino Unido e India fueron algunos de los países que anunciaron controles fronterizos más estrictos.

La Comisión Europea propuso este viernes vetar el tráfico aéreo procedente del sur de África para evitar la expansión en Europa de una nueva variante de COVID-19.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021