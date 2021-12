¿Tenés plata en tu casa?: estos son los lugares donde nunca hay que guardar los billetes

Expertos explican cuáles son los sitios donde no hay que esconderlos por cuestiones de seguridad. Los riesgos que se pueden evitar

A pesar de que el Gobierno insiste en que el dólar evolucionará este año por debajo de la inflación, lo cierto es que los argentinos siguen viendo a la divisa estadounidense como un resguardo de valor y un "salvadidas" en un contexto de alta incertidumbre.

Tanto es así, que durante julio se despertó nuevamente la venta de dólar ahorro en los bancos. A través del home banking, y haciendo uso de su exiguo cupo de u$s200 mensual, los ahorristas se hicieron de un total de u$s125 millones. La cifra representó un salto de magnitud respecto de los u$s82 millones que se vendieron en junio.

Los analistas indican que la demanda reforzada de dólares tuvo que ver con el pago del aguinaldo. Y también es cierto que el apetito dolarizador se hizo notar en el mercado informal: un blue muy nervioso escaló hasta los $185 en la segunda mitad de julio. En todo caso, los argentinos siguen confiando, sobre muchas otras propuestas financieras, en el dólar.

Si bien muchos compradores de dólares los resguardan en los bancos locales, otros los retiran y se los llevan. A fines de marzo el INDEC publicó su informe sobre la "Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa", correspondiente al cuarto trimestre de 2020. Allí, en el ítem "Otras Inversiones", se destaca que a fines del año pasado, los residentes tuvieron ahorrados en dólares u$s250.400 millones por fuera del sistema financiero local. Esto incluye tanto a billetes y monedas en cajas de seguridad, depósitos en cuentas o cajas de ahorro en el exterior, o, en su defecto, "en el colchón".

Justamente, para aquellas personas que tengan sus ahorros en sus casas, hay una serie de consejos para tener en cuenta vinculados con la seguridad y la preservación de los billetes. Un tip que podría subrayarse, en principio, es que no se recomienda bajo ningún aspecto guardar el dinero –justamente- bajo el colchón.

Si se consideran las cuestiones de seguridad, tampoco es aconsejable ponerlo en cajones o en una caja de zapatos dentro un placard. En tanto, las principales cuestiones a tener en cuenta para poder preservar la integridad de los billetes, es no exponerlos a la humedad ni a los rayos del sol y guardarlos –preferentemente- en una bolsa bien cerrada (no en un sobre de papel).

Dónde no hay que guardar dólares

"El primer consejo que daría es no tener mucho dinero en tu casa", aseguró a iProfesional Martín Durán, especialista en seguridad y CEO de ExecutiveCar, una empresa que presta servicios de seguridad y traslado.

Expertos aconsejan no tener grandes sumas en casa y evitar guardarlos en el colchón o las cajas de zapatos

De todas formas, para quienes tienen billetes en sus casas, Durán sugirió: "Lo que no haría es dejar los billetes a la vista. Además, algo que enfurece mucho a los delincuentes es cuando encuentran cajas de seguridad y, en caso de un robo, puede complicarse si no pueden botener la clave para abrirla. Es decir que aconsejaría no tener cajas de seguridad en casa, porque puede derivar en una situación de mayor violencia".

En ese sentido, el especialista remarcó cuáles son los lugares donde aconsejaría no guardar dinero en una casa: "En los cajones, donde se guardan los zapatos, abajo del colchón. Conozco mucha gente que lo hace y tratamos de aconsejarlos de que no es un buen lugar".

Redes sociales y el "cuento del tío"

Además, uno de los principales riesgos en materia de seguridad que puede correrse al tener mucho efectivo en casa es caer en el denominado "cuento del tío", que tiene en las personas de mayor edad a sus grandes víctimas.

En ese sentido, Durán también señaló como importante "no contar que tenés dinero en tu casa, mientras menos gente lo sepa mejor".

"Y, por supuesto, no publicar en las redes sociales mensajes que den a interpretar que podés tener plata. Parece obvio, pero hay mucha gente que publica que vendió una casa o un terreno, por ejemplo", advirtió, dejando en claro que los delincuentes pueden tomar nota de este tipo de información.

¿Tenés dólares en casa?: los lugares donde nunca debés guardarlos

"En lugares con mucha humedad y calor, se empiezan a generar hongos que se comen la celulosa. También hay distintos bichos que comen el papel: como la cucaracha, las ratas y algunos gusanos. Es decir que, básicamente, tenés que tener cuidado de la humedad, del calor y del ataque de estos bichos", resumió Novaresi.