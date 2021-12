Conflicto en la fábrica de Fernet: el abastecimiento está en crisis en gran parte del país

En los próximos días, podría haber faltante de esta bebida. Los operarios reclaman por el pase permanente de varios empleados y un aumento de sueldo

Un conflicto gremial que tiene como protagonistas a los trabajadores de la planta de Fratelli Branca en Buenos Aires podría poner en riesgo el abastecimiento de fernet en gran parte del país.

Luego de finalizar la conciliación obligatoria, que había sido determinada por el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires en la planta de Tortuguitas en octubre pasado tras una medida de fuerza, los trabajadores volvieron a manifestarse.

Según informó José Vera, delegado de los trabajadores de Fratelli Branca, la conciliación "se acató a rajatabla", pero ahora "la patronal intenta avanzar con maniobras y amenazas a los compañeros que trabajan en la línea de producción por no usar una barreta para destrabar los pallets que pesan casi una tonelada".

"Los compañeros no se niegan porque sí. Solo están obedeciendo la orden del ministerio de Trabajo para no ver afectada su integridad física", argumentó.

Cómo se vería afectada la producción

Tanto Vera como el resto de los delegados advirtieron que la producción de Fernet Branca se podría ver muy duramente afectada debido a que la planta está trabajando a un 30 por ciento de su capacidad.

Al día de hoy, provincias como Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Santiago del Estero, que son los principales destinos del producto, ya están con problemas de abastecimiento.

Los empleados de la planta, tras finalizar la conciliación, tuvieron una asamblea para determinar la continuidad. Actualmente se encuentran en "estado de alerta".

Los trabajadores de la planta de Tortuguitas volvieron a manifestarse tras el fin de la conciliación obligatoria

Pedido de aumento

A fines de octubre el Ministerio de Trabajo había dictado una conciliación obligatoria luego de la medida de fuerza de los empleados. En ese momento, los trabajadores de Francatelli Branca exigían el pase a planta permanente de 11 operarios contratados y un incremento salarial del orden del 35 por ciento. También, un pago semestral mediante vouchers de mercadería.

"No puede ser que, siendo una de las empresas líderes en el mercado de las bebidas alcohólicas y con ganancias millonarias diarias, Branca no efectivice a un grupo de compañero y los mantenga hace más de un año como personal de agencia. Tampoco, que siga negando el incremento salarial a sus trabajadores en momentos en los que la inflación se come el salario día a día", dijo en ese momento a iProfeonal Darío Obdi, otro de los voceros de los empleados en Tortuguitas.

Los empleados exigen recomposición salarial y vouchers de mercadería.

Este conflicto sin resolución complica fuerte a una porción muy alta de consumidores en la Argentina. Ocurre que, sólo detrás de la cerveza y el vino, el fernet es la bebida alcohólica con mayor demanda a nivel nacional.

Con Fratelli Branca como gran líder en términos de ventas, el consumo doméstico de este producto promedia los 60 millones de litros anuales. Prácticamente el 90 por ciento de lo que se elabora a nivel local se comercializa dentro de la Argentina. La firma en cuestión también produce vodka y aperitivos. Y exporta a Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay.