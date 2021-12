Precios del verano 2022: cuánto cuestan los alquileres en las principales ciudades de la Costa Atlántica

Con elevado nivel de reservas, sobre todo para enero, es cada vez más difícil encontrar buenos precios. Cómo esperan que impacte el "cepo al turismo"

La medida anunciada días atrás por el Banco Central de restringir el financiamiento en cuotas sin interés para los viajes al exterior supuso un fuerte golpe para las agencias de turismo. Y también, lógicamente, fue un revés duro para quien tenía planeado vacacionar fuera del país este verano. Sobre todo, para aquellos que aún no habían realizado las reservas o comprado los tickets aéreos.

En ese caso, muchos turistas que no cuenten con el dinero suficiente para abonar los gastos de pasajes, alojamiento y servicios en el exterior en un pago, seguramente optarán por pasar la temporada estival 2022 en algún destino local.

Si el lugar elegido es alguna de las ciudades de la Costa Atlántica, se deberá tener en cuenta que –según explican- el nivel de reservas es elevado, por lo que las variantes para elegir alojamiento son acotadas. Además, por ejemplo, en Mar del Plata, los precios que se encuentran actualmente parten desde los $90.000 por quincena.

"Las medidas del Banco Central, sumado a la aparición de la variante Ómicron del Covid, posiblemente pueda impulsar a que más argentinos hagan turismo local. De todas formas, ya se esperaba una buena temporada. La oferta de propiedades es menor a la del año pasado y la demanda es sostenida. Hay un enero con reservas al 80% y esperamos que se complete; en febrero todavía hay disponibilidad y los valores son un 20% más bajos que en enero", explicó a iProfesional Rodrigo Sanz, de la inmobiliaria San y Ordoqui de Mar del Plata.

En Mar del Plata hay un 80% de reservas para enero

Por su parte, Alfredo Baldini, presidente de la cámara de turismo de Pinamar, señaló que las recientes restricciones al turismo exterior no tendrán tanta influencia en el ámbito local: "La demanda ya se dio y está el 80% de la temporada vendida. Las medidas del Banco Central no van a afectar. No modificó la demanda para el destino local, porque ésta ya se había dado previamente.

Baldini remarcó que "se espera una gran temporada, la mejor en veinte años" y también subrayó que "con muchos de los alquileres concretados, es difícil encontrar disponibilidad en Pinamar durante enero".

Cuánto costará alquilar en Mar del Plata

Debido a su gran oferta, más allá de la elevada demanda todavía es posible encontrar departamentos disponibles en Mar del Plata para enero. Aunque los precios no bajan de los $90.000 la quincena.

Por ejemplo, un departamento de tres ambientes, frente a la plaza Colón, para la primera quincena de enero, cuesta $98.000. Uno en el centro, para cinco personas, sale $90.000.

En tanto, un departamento en Playa Varese, con un dormitorio, cuesta $10.000 por día ($150.000 la quincena). Y uno frente al mar en Playa Grande para cinco personas, con dos dormitorios y dos baños, sale $19.000 por día ($285.000 la quincena).

Para llegar a La Feliz hay múltiples opciones, que se adaptan a todo tipo de bolsillo. Por caso, para viajar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires se necesitan unos $4.800 ($9.600 ida y vuelta) por tramo, entre combustible (en un naftero estándar) y peajes, de acuerdo al sitio especializado Ruta0.

Un pasaje en micro desde Retiro, en tanto, cuesta desde $4.400 ($8.800 ida y vuelta). Durante este verano también estará la posibilidad de viajar en tren, con frecuencia diaria: los pasajes desde Constitución hasta Mar del Plata cuestan $660 en primera ($1.320 ida y vuelta) y $795 en pullman ($1.590). Por su parte, un ticket de avión para viajar durante enero cuesta desde $16.000.

Los precios en Pinamar

Alquilar un departamento en Pinamar puede costar u$s1.350 la quincena

Los valores de los alquileres en Pinamar, como suele ocurrir, son en general más elevados que en Mar del Plata. De todas formas, es posible encontrar un departamento de dos ambientes en el centro por $12.000 por día ($180.00 la quincena). También se ofrece un departamento de tres ambientes, con vista al mar y dos baños, por $280.000 la quincena.

Muchos de los precios en esta ciudad, de todas formas, están en dólares. Por ejemplo, por un departamento de tres ambientes, en un edificio con pileta, se pide u$s1.350 para la segunda quincena de febrero.

En tanto, una casa de 190 m2 con cuatro dormitorios y tres baños cuesta u$s7.500 el mes en febrero (no hay disponibilidad para enero) o u$s4.500 la quincena. Una casa de cinco dormitorios y cuatro baños, sale u$s15.000 el mes en febrero (tampoco hay disponibilidad en enero) o u$s8.800 la primera quincena.

Para viajar a Pinamar en auto se gastará en torno a $4.090 por tramo ($8.180 ida y vuelta), según el sitio Ruta0. Mientras que un pasaje en micro desde Retiro cuesta $3.750 ($7.518 ida y vuelta).

Los precios en Cariló

Alquilar una casa en Cariló durante todo febrero puede costar unos u$s12.000

Encontrar alojamiento disponible para enero en Cariló, también puede resultar una tarea compleja. Si bien hay algunas opciones, la mayoría de los departamentos o casas ofrecidas en sitios webs o inmobiliarias locales son para febrero.

Así, por ejemplo, un departamento de dos ambientes para cuatro personas (con una cama cucheta) cuesta $560.000 la quincena en enero y $500.000 la quincena en febrero. En tanto, un departamento de tres ambientes, cuesta $630.000 la quincena en enero y $540.000, en febrero.

Una casa con cuatro dormitorios y cuatro baños, sale u$s4.000 para la segunda quincena de enero y u$s5.000 para todo febrero. Otra casa, con cinco dormitorios y cuatro baños, disponible sólo para febrero, cuesta u$s12.000 para todo el mes y u$s8.000 para la primera quincena. En pesos, es posible conseguir una casa pequeña (70m2), de dos dormitorios y con un parque de 650m2, a $230.000 todo el mes en febrero o $135.000 la primera quincena.

Para viajar en auto desde Buenos Aires a esta ciudad balnearia, se necesitarán unos $4.200 ($8.400 ida y vuelta).

Los precios en San Bernardo

Más económicos son los precios en San Bernardo, una de las principales ciudades del Partido de la Costa. Allí, es posible alquilar un departamento de dos ambientes en pleno centro, para cuatro personas, a $60.000 para la segunda quincena de enero y a $55.000 la primera de febrero.

Por su parte, un tres ambientes con cochera cubierta y vista al mar, sale $95.000 la primera quincena de febrero y $87.000 la segunda (ya está reservado para enero). Un dúplex, con patio y parrilla, para seis personas, cuesta $70.000 la segunda quincena de febrero.

Llegar en auto desde Buenos Aires a San Bernardo requerirá un desembolso de unos $3.900 ($7.800 ida y vuelta), mientras que un pasaje en micro desde Retiro sale $3.750 ($7.500 ida y vuelta).