Sergio Lapegüe renunció a canal Trece: los motivos

El flamante conductor dejará la conducción semanal durante los mediodías pero seguirá al frente del ciclo matutino en TN, junto a Roxy Vázquez

Tras varios años al frente de Notitrece, el noticiero del mediodía que se emite por Canal 13, Sergio Lapegüe dejará la conducción con el objetivo de descomprimir su rutina laboral. ​

"El año que viene voy a trabajar menos, yo ya sé lo que voy a dejar, pero no lo puedo decir todavía", fueron las palabras con las que el periodista anunció sus ganas de parar un poco la pelota, luego de un año complejo en materia de salud en medio de la infección por Covid-19 que sufrió.

Si bien no dio detalles del programa que abandonaría, la información trascendió en Intrusos, el ciclo de espectáculos de América.

"Renunció a uno de sus trabajos. ¿De dónde se va Lapegüe? Del noticiero del mediodía de El Trece. Se va del noti del mediodía en 2022, pero seguirá en la mañana de TN junto a Roxy Vázquez y, por la tarde, en la radio, en Atardecer de un día agitado, por La 100″, detalló Rodrigo Lussich, conductor del programa.

Hace años que el periodista de Todo Noticias advertía sobre la necesidad de poner un freno a su diaria periodística, que comenzaba alrededor de las 4 de la mañana y finalizaba en horas cercanas a la noche, con "Atardecer de un día agitado", en La 100.

"A las 4.21 de la madrugada suena el despertador, me baño, y 4.45 salgo para el canal. Me pasa a buscar un remisero y voy leyendo los diarios en el celular, desayuno en TN… Estoy llegando a un nivel de mucho cansancio. Tengo 57 años y he trabajado mucho", expresaba Lapegüe