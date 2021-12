Rating: Tinelli anunció esta apuesta popular para su último intento de crecer en audiencia

En el comienzo de la última semana del ciclo de su temporada 2021, empezó a calentar motores y anunció una batería de invitados para la gran final

El horario estelar del lunes en la TV abierta poprteña comenzó con Telefe Noticias con 12,4 puntos, mientras que Telenoche consiguió 10,1 puntos en eltrece. MasterChef Celebrity 3, en Telefe, volvió a ser el programa más visto de la TV abierta porteña, con un pico de 19,5 puntos de rating.

El certamen culinario se imnpuso a Los 8 escalones del millón que registró 12,5 puntos, y a La 1-5/18, que consiguió 11,2 puntos. Con Flor Peña como invitada de la semana, Por el mundo, en Telefe, lideró su franja con 13,8 puntos de rating. Le ganó a las finales de ShowMatch, en eltrece, que llegó a 9,3 puntos.

Tinelli anunció que L- Gante será un jurado invitado para la final del certamen

Poco antes de las 23.30, comenzó el lunes una nueva emisión de ShowMatch. En el comienzo de la última semana del ciclo de su temporada 2021, Marcelo Tinelli empezó a calentar motores y anunció una batería de invitados para la gran final.

De ese modo, el conductor expresó: "El viernes arrancamos 22:30 de la noche. Se viene la final y, además de los finalistas, estará bailando en vivo Laurita Fernández. Estará presentando su tema musical Flor Vigna, y Chano cantará en vivo con toda su banda. Va a llegar el sexto jurado, y va a ser el señor L-Gante. Va haber puntaje 420″.

Realizados los anuncios, llegó el momento de darle la bienvenida a la primera pareja de la velada, y en ese momento entró Agustín Barajas, junto a su compañera Loli Ruiz. Muy convencido, el participante se mostró con chances de llegar a la final, y dijo: "Me veo finalista, ¿por qué no? Antes me lo preguntaba, pero ahora le estamos danto tantísimo fuego. Este concurso es impredecible, y puede pasar cualquier cosa. Estamos preparados para ello". Y dicho eso, la dupla presentó un número inspirado en Cantando bajo la lluvia.

Al momento de la devolución, Ángel de Brito felicitó a Agustín, pero luego dijo con mucha severidad: "Lo que no me gustó es la elección, me parece un poco antiguo. Se fueron como muy para atrás. El cuadro es muy conocido, pero por ahí podrían haber elegido algo muy cercano. No me convenció para esta instancia" (2).

Carolina "Pampita" Ardohain se mostró a favor del número, y detalló: "Me gusta que haya clásicos en la pista. Disfruté la experiencia de verlo acá, muy prolijo, me faltó un poquito de tap, pero valoro cómo te vas acomodando a cada uno de los ritmos" (8).

Guillermina Valdes opinó: "Fue una coreo súper prolija, cándida, tiene que ver con ese espíritu, hicieron muy bien el trabajo. Sí me pasa que uno quiere que la pista se rompa, y más allá de que estuvo impecable, me hubiera gustado una elección más impactante, pero estuvieron hermosos" (7). Jimena Barón se manifestó alineada a la opinión de De Brito, y consideró: "Estoy buscando que se la jueguen, que vengan a impactarnos, no me mata la elección, la coreo quedó simple, no me impactó" (6). Hernán Piquín sí mostró entusiasmo por la propuesta de su pareja, y luego de protagonizar un roce con De Brito, opinó: "Cantaste, estuvo el espíritu de la película, a mí me gustó" (voto secreto).

La segunda coreografía de la noche fue protagonizada por Mario Guerci y Sole Bayona, que basaron su idea en el film Tango feroz. Pero las devoluciones no fueron muy favorables. Y antes de recibir el puntaje, Bayona se tomó un minuto para expresar su bronca frente a los rumores que la vinculaban con su compañero de baile.

En lo referido al puntaje, De Brito dijo: "Pensé que iba a ser más sexy, se me quedó un poco ahí por la mitad. Bien realizado, pero no me sorprendió. Mario es de los que más evolucionó durante el certamen, me gustaría que lleguen a la final, pero hoy no me convenció" (3). Pampita mostró su apoyo a la pareja, pero consideró que la noche fue fallida: "Hoy no me convenció. Vi otros adagios de ustedes con más química, pero no estuvo bien logrado el clima, perdieron protagonismo, se me desdibujaron" (7).

Cuando tomó la palabra, Guillermina destacó que la magia de Tango Feroz no se trasladó al número, y explicó: "Me parece muy pretencioso, y por momentos era algo colegial, y es muy fuerte y muy pesada la historia, por eso yo no la hubiera elegido" (7). Jimena Barón observó que el número "estuvo impostado, forzado, no fluyó" (6), mientras que Piquín concluyó: "Bailaron bien, en el duelo la rompen, pero hoy me pasó que la escena de sexo no la sentí" (voto secreto).

La emoción de Eugenia Tobal en el debut de ¡Hogar, dulce hogar!

Enfundada en un colorido vestido largo y a pura emoción, Eugenia Tobal debutó como conductora en el nuevo reality de eltrece, ¡Hogar, dulce hogar! Cómoda en su nuevo rol, desenvuelta y muy contenta, la actriz manejó sin problemas el primer envío del programa que se verá de lunes a viernes a las 15.30 y que enfrentará a dos equipos que deberán diseñar, reciclar y decorar un ambiente para ganar, por semana, 200.000 pesos. Durante el programa, la actriz recordó a su madre, bailó al ritmo de un hit de Ráfaga y se divirtió con las claras reminiscencias a la década del 90 que le dispararon los jurados del envío.

"Bienvenidos a ¡Hogar, dulce hogar!", exclamó muy contenta Eugenia en la apertura del ciclo que produce LaFlia. "Este espacio que a partir de este momento va a ser tu hogar, dulce hogar. Un lugar donde vas a poder aprender, transformar, reciclar, reutilizar. Esos espacios que creés que están sin uso los podés reformar y darles uso en tu hogar. Esas cosas que creés que no las podés usar, las vas a poder reutilizar también. Este lugar, además, te va a enseñar, te vas a divertir y te vas a emocionar", describió.

Luego, Tobal hizo un paréntesis en la dinámica del programa para hablar de manera personal. "Estoy muy emocionada, quiero agradecerles. Quiero mandar un beso al cielo que seguro están todos en primera fila mirándome y todos ustedes en casa, ojalá se metan en nuestro hogar para que puedan aprender todo lo que nosotros tenemos ganas de enseñar", expresó en clara referencia a Ofelia, su mamá, quien murió en febrero de 2020 y quien fue fundamental en su vida. Tras tirar unos besos al aire, Eugenia se metió de lleno en el reality.

Antes de presentar a los participantes, Eugenia detalló la estructura del juego. "Acá hay dos mesas, dos equipos: el amarillo y el verde. No voy a estar sola, voy a estar acompañada por participantes que fueron seleccionados de un casting. Ellos van a participar toda la semana para el viernes saber qué equipo se queda en nuestro hogar y qué equipo se va", informó.

Cada día de la semana estos dos equipos recibirán un desafío manual en donde deberán reciclar con elementos no convencionales, reutilizar materiales, reciclar muebles y redecorar para armar, cada viernes, un ambiente con los elementos trabajados durante el resto de los días.

"Ellos son aficionados, ellos saben hacer estas cosas, así que los participantes también nos van a enseñar", acotó Eugenia antes de comenzar a presentar a los concursantes del equipo amarillo. El primer tape fue el de Estela Corvalán, una jubilada de 77 años que comenzó a reciclar luego de perder a su hija. De vuelta en el estudio, Eugenia volvió a emocionarse. "¡Ay, voy a llorar! Estoy con una sensibilidad", disparó mientras se abanicaba los ojos con los cartones ayuda memoria que tenía en la mano. Luego presentó al resto de los concursantes: Romano Piccato, un artista cordobés de 25 años; Fernando Sánchez Gabotti, un comerciante de Domselaar y Analí Penza, una comunicadora digital de 36 años.

La presentación del equipo verde también tuvo su momento divertido. Luego del tape de presentación de Damián Prado, un cantante y comerciante de 32 años, Eugenia buscó ponerle ritmo a la tarde. "Guau, chicos", exclamó ni bien lo vio entrar al estudio.

"No quiero desmerecer a nadie pero tenemos al galán, que quiero que ya mismo me cante algo", lo invitó. "Cantame y yo te bailo", desafió de inmediato, y Damián no se hizo rogar: entonó, mientras Eugenia ensayaba algunos pasos, "Una cerveza", de Ráfaga. El grupo Verde se completó con los tapes de Virginia Castellanos, una diseñadora de interiores de Mendoza, de 33 años; Nicolás Brun, un empleado administrativo de 36 años y Maga Tomassoni, periodista de 50 años.