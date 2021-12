Elon Musk reveló qué es lo que pone en riesgo el futuro de la humanidad

Lo dijo en un encuentro organizado por The Wall Street Journal y es una preocupación que alcanza a todo el planeta. ¿Tiene solución?

Lo que le sucederá a la humanidad es algo que nos preocupa a todos. Y Elon Musk no está ajeno de estas inquietudes. Para él, en el mundo "no hay suficientes personas", lo que representa una amenaza para el futuro de nuestra civilización.

​Los "mayores riesgos de la civilización son la baja natalidad y la rápida caída de la natalidad", sostuvo el director ejecutivo de Tesla y Space X en el Consejo de CEO organizado por Wall Street Journal, informa RT.

Cómo será el mundo el trabajo

El magnate abordó este tema mientras hablaba sobre el Tesla Bot, un robot humanoide que tiene "el potencial de ser un sustituto generalizado del trabajo humano".

Elon Musk, el creador de Tesla.

"La limitación principal es la mano de obra" y "no hay suficientes personas" fueron los dos conceptos que destacó Musk al destacar, en su charla, los principales problemas que enfrenta el mundo laboral.

En este sentido, rechazó de plano la idea que tiene una gran parte de la gente que "piensa de que hay demasiadas personas en el mundo y que la población está creciendo sin control".

Los datos apoyan su opinión. Según un reporte del Banco Mundial, la tasa de natalidad mundial está disminuyendo desde 1960, detalla el sitio.

Polémico, sobre la cuestión del envejecimiento, Musk sostuvo que no considera que las personas deban "intentar vivir durante mucho tiempo" y opinó que es importante que la gente muera debido a que la "mayoría de las veces la gente no cambia de opinión", lo que crearía una sociedad "donde las nuevas ideas no pueden tener éxito".

Otros planes

Por otro lado, Musk dijo que su compañía SpaceX realizará una docena de lanzamientos de sus naves Starship a lo largo de 2022 que llegarán, por fin, a orbitar la Tierra. El tema salió a la luz en la reunión de la Junta de Estudios Espaciales de las Academias Nacionales de Ciencias y la Junta de Física y Astronomía, donde se habló también de energía solar, protección planetaria y riegos existenciales.

El año pasado Starlink se lanzó en algunas zonas de Estados Unidos, ahora pretende lanzarse en otros territorios, como España.

El CEO de SpaceX comentó que el primer vuelo tiene previsto que se haga "en enero o quizás febrero". Su idea es lanzar un prototipo SN20 Super Heavy Booster 4 y Starship desde la plataforma de lanzamiento que la compañía tiene en Boca Chica (Texas, Estados Unidos).

Según explicó el empresario, el Starship inaugural seguramente no alcanzará la órbita: "Hay mucho riesgo asociado con este primer lanzamiento, por lo que no diría que es probable que tenga éxito, pero creo que avanzaremos mucho".

En el primer intento, se espera que la nave entre en la órbita terrestre, pero no llegará a completar una vuelta completa a la Tierra. SpaceX dice que el Super Heavy Booster aterrizará en el Golfo de México a la vez que la sección superior descenderá a aproximadamente 100 kilómetros de la costa noroeste de Kauai (Hawái).

"Confío en que llegaremos [a la órbita] el próximo año, y tenemos la intención de tener una alta tasa de vuelo el próximo año", continuó Musk.

En un principio, la propuesta de la empresa es intentar una docena de lanzamientos de Starship el año que viene. Sin embargo, el director ejecutivo de SpaceX no descarta lanzar "tal vez más".

Starship está diseñado principalmente para transportar carga y pasajeros a la órbita terrestre, la Luna o Marte. "Creo que para que la vida se convierta en multiplanetaria, necesitaremos tal vez mil naves o algo así", considera el CEO del fabricante espacial.