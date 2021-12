Confirmado: Marcelo Gallardo continuará siendo el técnico de River Plate por otro año más

El día previo a la fiesta en el Monumental, donde el campeón celebrará tres años de la gran final de la Copa Libertadores 2018, Gallardo habló en público

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, llamó a una sorpresiva conferencia de prensa en el River Camp para anunciar su continuidad como entrenador, algo que tenía en vilo a todos los hinchas `Millonarios'.

El entrenador ya había hablado con dirigentes y jugadores para contarles que se queda, algo que confirmó hace instantes públicamente.

"Justamente después de unos días de reflexión, que fue difícil, porque en general como que no pude cortar tampoco la dinámica del día a día te lleva a no poder aislarte. Tiene que ver con algo que sentí. Hace algunas semanas había pronunciado que iba a evaluar. Llegaba el final de mi contrato después de siete años y medio y era indispensable para mi saber, tomarme algún momento para reflexionar, puedo asegurar que después de tantos años en un lugar como este lo que exige una institución como esta, lo que uno se compromete de acuerdo a lo que siente, necesitaba reflexionar. Decidir qué era lo que iba a hacer. La verdad que no tuve mucho tiempo pero elijo seguir estando porque es una elección más allá de lo que viví, de lo que sentí y siento en este momento. Creo que vale la pena, merezco seguir estando por lo menos un año más", afirmó Gallardo.

El día previo a la fiesta en el Monumental, donde el flamante campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) celebrará tres años de la gran final de la Copa Libertadores 2018 que le ganó a Boca en Madrid, Gallardo decidió hablar en público para dar la noticia.

En River desde 2014 y ganador de 13 títulos, el técnico pidió un tiempo para pensar en su futuro después de consagrarse campeón local contra Racing, dos fechas antes del final del torneo y con otro título en juego por delante, el "Trofeo de Campeones" ante Colón de Santa Fe, el 18 de diciembre.

Jorge Brito, después de ganar las elecciones en River para ser el sucesor de Rodolfo D'Onofrio por los próximos cuatro años, contó que la continuidad del Muñeco Gallardo como DT del primer equipo, ya que su contrato vence a fin de año, era su "plan A".

Asimismo, los propios jugadores le pidieron al entrenador que se quede con cantitos en la fiesta privada que tuvo el plantel esta semana.

El River de Gallardo vs Boca de Bianchi: quién ganó más títulos

Las trayectorias de Marcelo Gallardo como entrenador en River Plate y el de Carlos Bianchi en Boca Juniors dejaron una marca en ambos clubes por sus exitosas campañas como entrenadores. Con el título del Millonario en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2021 se vuelve a instalar una pregunta. ¿Quién ganó más?

Mientras que el "Muñeco" llegó en 2014 a River y atraviesa un extenso primer ciclo, el "Virrey" tuvo tres: 1998/2001, 2003/2004 y 2013/2014. Ambos se transformaron en los entrenadores más ganadores en sus respectivos clubes.

Con esta nueva conquista en el fútbol vernáculo, Gallardo agrandó la distancia con su colega. Con la LPF, alcanzó los 13 títulos en el banco de River. Bianchi, de la vereda de enfrente, cosechó nueve.

Todos los títulos Gallardo como entrenador de River

Copa Sudamericana 2014

Recopa Sudamericana 2014

Copa Libertadores 2015

Copa Suruga Bank 2015

Recopa Sudamericana 2015

Copa Argentina 2016

Copa Argentina 2017

Supercopa Argentina 2017

Copa Libertadores 2018

Recopa Sudamericana 2019

Copa Argentina 2019

Supercopa Argentina 2019

Liga Profesional de Fútbol 2021

Todos los títulos Bianchi como entrenador de Boca