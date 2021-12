¿Cómo abrir una cuenta universal gratuita en un banco de la Argentina?

La cuenta universal gratuita no tiene cargos y se puede usar en distintos bancos y redes del país. Los detalles para abrirla y ponerla en funcionamiento

En febrero de 2020, el Banco Central de la República Argentina –BCRA- estableció la creación de la cuenta universal gratuita para aquellos clientes que lo requieran en todas las entidades financieras del país, los cuales podrán operar a través de cajeros automáticos, tanto propios como ajenos.

La medida, totalmente operativa, esta disponible para algunas personas que tienen que demostrar algunos requisitos, por eso todavía sigue siendo un tema de consultas.

De acuerdo a la información de la entidad financiera, el trámite de apertura de la cuenta universal gratuita es sencillo, de forma personalizada y se puede realizar, en su totalidad, tanto de forma presencial como remota.

Titulares de la cuenta universal gratuita

Para entender en qué consiste esta medida dispuesta por el BCRA, hay que saber que la cuenta universal gratuita se llama así porque la persona no tendrá que pagar ningún cargo por tener y usar ese servicio: no tiene costos de apertura, mantenimiento, movimientos de fondos o por consultas de saldo en cajeros automáticos de distintos bancos y redes del país.

Por otro lado, quienes pueden abrir una cuenta universal gratuita son las personas hábiles para contratar o para disponer libremente de su trabajo lícito, que no sean titulares de ningún tipo de cuenta a la vista en la misma entidad ni en otras del sistema financiero.

A esos efectos deberán suscribir una declaración jurada con la identificación del titular. Se verificará a base de alguno de los documentos previstos en las normas sobre "Documentos de identificación en vigencia".

Cuenta universal gratuita, una disposición del BCRA.

La apertura y el posterior mantenimiento de la cuenta universal gratuita se basarán en las medidas de Debida Diligencia Simplificada reconocidas por la UIF, debiendo mantener la entidad, en esos casos, una declaración jurada del cliente respecto de que no posee más de una cuenta de depósito abierta en el sistema financiero y que asume el compromiso de notificar a la entidad cuando cambie esa condición.

Cuenta universal gratuita: requisitos

De acuerdo a la disposición del BCRA, se podrá tener la cuenta universal gratuita en cualquier entidad financiera que permita operar con cajeros automáticos. Los requisitos para la apertura de la misma son:

Ser una persona humana.

Tener capacidad para contratar o para disponer libremente de tus ingresos.

No tener cuentas en entidades financieras.

Especialmente, lo que se necesita para que la cuenta universal gratuita sea realidad, es probar la identidad con el DNI y firmar la declaración jurada. Una vez realizados esos pasos, se podrán realizar depósitos en pesos.

Cómo sacar los fondos y usarlos

Para utilizar los fondos de la cuenta universal gratuita, se podrán extraer por medio de un cajero automático, por ventanilla del banco o en comercios que permiten retirar fondos con tarjeta de débito.

Las extracciones por cajeros automáticos de la entidad financiera donde está abierta la cuenta no tienen costo. En cajeros automáticos de otras entidades, se pueden hacer hasta ocho extracciones sin costo en total.

La cuenta universal gratuita también se puede usar para pagar impuestos, servicios y otros gastos por canales electrónicos (por ejemplo: cajero automático, "home banking") o para ransferencias bancarias.

Un dato a saber, es que en la cuenta universal gratuita se podrá operar en pesos, usando tarjeta de débito. La entidad financiera debe entregar la tarjeta de débito.

Por otro lado, debe quedar claro que no se podrá cobrar por la tarjeta de débito. Tampoco se podrán hacer gastos por un monto superior al que el titular tiene depositado en la cuenta que fue abierta a su nombre. Las operaciones bancarias de la cuenta universal gratuita no pueden generar saldo deudor, esa es una de las normas que se deben cumplir.

Beneficios de la cuenta universal gratuita

El mayor beneficio de la cuenta universal gratuita es que son completamente gratuitas tanto la apertura como su mantenimiento.

También contempla una tarjeta de débito, las consultas de saldos y movimientos. La tarjeta de débito será provista por las entidades financieras a cada titular, la cual permitirá operar en los cajeros automáticos, siendo sin cargo dos tarjetas magnéticas.

Cuenta universal gratuita, solo en pesos.

Los reemplazos de las tarjetas de la cuenta universal gratuita originados por las causales desmagnetización y/o el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad establecidos en las normas sobre "Requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de información y recursos asociados para las entidades financieras" no deberán tener costo para el cliente.

Otros beneficios de la cuenta universal gratuita son que se podrá tramitar su apertura a través de canales electrónicos (internet); el saldo máximo llegará a 25 salarios mínimos, es decir, alrededor de $420.000; y los fondos se podrán transferir a través de medios electrónicos, como los cajeros y el Home Banking, y podrán gastarse a través de compras en comercios con tarjeta de débito.

Retribución e interés

Los saldos de la cuenta universal gratuita serán remunerados a la tasa de interés que se convenga. Los intereses se liquidarán por períodos mensuales vencidos y se acreditarán en la cuenta en las fechas que se convengan. Podrán pactarse otras formas de retribución adicionales a la tasa de interés o en su reemplazo, aspectos que deberán especificarse claramente y de manera legible en el contrato.

El resumen de la cuenta universal gratuita no es obligatorio con el detalle de los movimientos registrados. En su reemplazo, el sistema de cajeros automáticos de la entidad deberá prever la provisión sin cargo para el cliente de un talón en el que figuren el saldo y los últimos 20 movimientos operados.

Se emitirá sin cargo para el cliente, en caso de que éste haya hecho uso del servicio de débito automático, y como mínimo, un resumen semestral de movimientos y pagos de impuestos, servicios y otros conceptos, que se pondrá a disposición del titular en cualquiera de las sucursales de la entidad financiera.

Se presumirá conformidad de la cuenta universal gratuita con el movimiento registrado en la entidad si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se encuentra en poder de la entidad la formulación de un reclamo.

Cierre de la cuenta universal gratuita

El cierre de la cuenta universal gratuita se puede realizar por decisión del titular o por la entidad, que sucederá cuando el cliente no haya dado cumplimiento de las condiciones operativas detalladas en el manual de procedimientos, o en caso de no registre saldo o movimientos por un plazo de 730 días corridos.

Las entidades financieras también deberán difundir la información referida a la cuenta universal gratuita en recintos de atención al público y a través de la página de inicio del sitio web institucional y de banca por Internet ("home banking"), de acuerdo con lo previsto en las normas sobre "Comunicación por medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente".

Diferencia entre caja de ahorro y cuenta universal gratuita

Muchos se preguntan cuáles son las diferencias entre una caja de ahorro y la cuenta universal gratuita.

Al respecto, cabe mencional que la cuenta universal gratuita se trata de una nueva medida implementada por el Gobierno en la cual se obliga a los todos los bancos (no solo los estatales) a ofrecer de forma gratuita, la apertura de una cuenta bancaria (caja de ahorro) a cualquier persona mayor de edad que no posea otra cuenta bancaria. La caja de ahorro es gratuita pero no hay obligación de la entidad de abrirla.

Además, a partir del año 2016 se aprobó la medida de la gratuidad de las cajas de ahorro convencionales, donde se le permite a las personas físicas poder acceder a una cuenta bancaria. Sin embargo, esta medida tiene ciertas restricciones y los bancos tienen mayores libertades al momento de aceptar o no a un cliente, o bien exigirles alguna condición en particular como ser cierto nivel de ingresos, entre otros.

En cambio, la nueva propuesta del Banco Central de la República Argentina, marca una diferencia clave a partir del lanzamiento de la cuenta universal gratuita que es la obligatoriedad de abrir una cuenta bancaria a cualquiera que lo solicite sin pedirle ninguna clase de requisitos más que el Documento Nacional de Identidad.

Este procedimiento se puede realizar en la web del banco, donde a través de la solapa "autogestión", se ingresa la solicitud de apertura de una caja de ahorro. La apertura de la cuenta se llevará a cabo en un plazo que va de las 24 a las 48 horas, y en ese mismo momento se podrá tener el CBU.

¿Qué tenés que saber?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) elaboró una serie de preguntas y respuestas con el objetivo de que las personas que utilizan los servicios financieros sepan cuáles son sus derechos, entre ellas, quienes poseen una cuenta universal gratuita.

1. Las personas usuarias de servicios financieros tienen derecho a recibir un trato equitativo y digno, a la protección de su seguridad e intereses económicos; a obtener información adecuada y veraz acerca de los términos y condiciones de los servicios que contraten, así como recibir copia de los instrumentos que suscriban y a la libertad de elección, entre ellos los titulares de la cuenta universal gratuita.

y veraz acerca de los términos y condiciones de los servicios que contraten, así como recibir copia de los instrumentos que suscriban y a la libertad de elección, entre ellos los titulares de la cuenta universal gratuita. 2. Todos los bancos tienen la obligación de informar al menos una persona responsable de atención al cliente como titular y una como suplente, con un número de teléfono de contacto y el correo electrónico. El Banco Central publica esa información en su página web. Al solicitar la baja, las entidades no pueden cobrar ningún cargo o comisión.

La cuenta universal gratuita contempla la entrega del "plástico".