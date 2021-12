Cuál fue la sorpresiva propuesta de Cristina Kirchner para que Esteban Bullrich no renuncie a su banca

Esteban Bullrich renunció este jueves a la banca como senador y pronunció un emotivo discurso, en el que hizo referencia a su enfermedad

Esteban Bullrich renunció este jueves a su banca en el Senador con un emotivo discurso, en el que dejó en claro que tomó la decisión con "profunda tristeza" y condicionado por las secuelas que provoca en su cuerpo la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Tras el discurso del ex ministro de Educación, que fue seguido entre lágrimas y aplausos por sus compañeros de la Cámara Alta, el presidente del bloque K, José Mayans, pidió que Bullrich continúe en la Cámara Alta.

"Yo quiero hacer una propuesta inusual. Nosotros no queremos que se vaya Esteban del Senado. Creemos que hay forma de que él pueda seguir trabajando desde su casa porque lo hemos hecho en tiempos de pandemia. Lo hemos hecho con un sistema remoto, con la ayuda de María Eugenia él puede seguir trabajando. Esperamos su recuperación, porque puede producirse eso, por la fe que él tiene. Así que yo propongo que reconsideremos el tema", manifestó el senador formoseño.

Cristina Kirchner acompañó esa idea. "Si el senador quiere y puede seguir trabajando de su casa en forma remota, como lo hemos hecho durante un año y medio, yo personalmente como presidenta no tengo ninguna objeción", indicó la Vicepresidenta, quien indicó que podía poner a disposición del cuerpo esa iniciativa pero que todo dependía de la voluntad de Bullrich.

Luis Naidenoff, senador de Juntos por el Cambio, pidió "no apurar ninguna decisión" y que Bullrich tome "unos días" para resolver y allí eventualmente se trate la adaptación al reglamento para que se sume a las sesiones desde su casa.

Sin embargo, fue el propio Bullrich quien volvió a pedir la palabra y ratificó su decisión de renunciar a su banca.

"Agradezco esto pero lo he meditado mucho, es una decisión que tomé con mi familia y es la mejor", dijo Bullrich.

Qué dijo Esteban Bullrich en su discurso de renuncia

El ex ministro de Educación formalizó su renuncia entre lágrimas, acompañado por su esposa, que lo asistió sentada a su lado, y por sus hijos, quienes siguieron sus palabras desde un palco.

En el inicio de su presentación, Bullrich dejó en claro que tomó la decisión de renunciar a pesar de sus deseos. "Hoy en este recinto del que me honra ser parte vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo. Nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir. Pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre debe estar por encima de los intereses personales", explicó.

A continuación, afirmó: "La realidad me impone esta decisión y la ELA me ha enseñado fundamentalmente a aceptar la realidad. Me siento en este recinto con una profunda humildad y a la vez un enorme orgullo. Con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa quiero anunciar mi renuncia al cargo de senador por la Provincia de Buenos Aires".

Esteban Bullrich oficializó su renuncia a la banca que ocupaba como senador

Luego pidió cerrar la grieta política. "El diálogo, la búsqueda de razón entre dos, debe ser un acto de generosidad, de amor y de caridad cristiana, entendiendo que la verdad y la justicia son valores que encontrar y no propiedad de alguna de las dos partes. Esa falta de diálogo trasciende estas paredes, vivimos en un país enfocado en la grieta y en el debate violento. Un país en el que la gente escapa de la política, la desprecia y la condena. Un país en el que la gente se recluye en los privado, soltando el sueño de ser parte de la construcción de una Argentina mejor", resaltó.

Bullrich hizo un duro análisis de la actualidad argentina y realizó una autocrítica dirigida a Juntos por el Cambio, su espacio político.

"Nuestro país clama por consensos, los números de pobreza, la falta de desarrollo, los jóvenes que se van del país, la catástrofe educativa y la continua y prolongada postergación de nuestros sueños, producida por un estancamiento del que somos culpables los políticos y no los argentinos, nos obligan a gobernar diferente. Todos hemos sido culpables de gobernar con tapones en los oídos. Todos, nosotros también", señaló.

En su discurso, Bullrich reveló que "da este paso con tristeza"

En la misma línea, volvió a reclamar cambios en la práctica política. "Si nos quedamos en el egoísmo, la chiquita, lo táctico y la especulación vamos a errar el camino. (Albert) Einstein decía que si querías resultados distintos no hicieras siempre lo mismo. Ya probamos con la grieta y acá estamos".

Por último dejó un mensaje para el resto de los senadores: "Hoy doy este paso con tristeza, pero también sabiendo que si no dejan de hablarse y tender puentes; si son honestos con los demás, pero especialmente, con ustedes mismos, van a encontrar el camino del que nos alejó en este tiempo la ceguera y el egoísmo. Será a partir de ahora sin mí, pero sepan que aunque no esté, estaré. Que la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, los ilumine a ustedes y a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino".