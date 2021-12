Su hijo era intolerante a los productos químicos: crearon una marca de higiene natural y exportan al mundo

"Comenzamos el proyecto como una búsqueda personal: nuestro hijo Santino, diagnosticado dentro del espectro autista, tiene intolerancia extrema a los productos químicos", cuentan a iProfesional Florencia Villamil Delfabro e Ignacio Conde, los creadores de la Boti-K Puro, una marca de cosmética e higiene bionatural. "Ante la falta de opciones en el mercado local, decidimos crearlos nosotros mismos. Empezamos así el camino que nos llevó a desarrollar fórmulas con activos naturales, extractos botánicos y aceites vegetales y esenciales, dándonos cuenta de la falta real que hacía de estos productos en el mercado local".

Nacida en 2011 Boti-K Puro es un proyecto pionero en Argentina que cuenta con una novedosa propuesta de cosmética e higiene bionatural. "La naturaleza es nuestra fuente de inspiración y de materias primas con las que desde 2011 desarrollamos más de 200 fórmulas exclusivas de cosmética e higiene de origen 100% vegetal y amigables con el medio ambiente", narran los emprendedores. "Desde un principio nuestra guía fue la ecología y el amor por lo saludable, tanto en el consumo, en el desarrollo, como en la producción. La idea es llegar a todos y en todas partes, pero sin quebrar nuestros principios de máxima calidad, saludable y sustentable, sabiendo que lo perfecto es enemigo de lo posible".

En Los Cocos, Córdoba, funciona la usina creativa de Boti-K Puro: allí piensan nuevos productos, materias primas y posibilidades de negocio. En diferentes laboratorios de todo el país se producen y perfeccionan todas las fórmulas con el aval científico. En San Isidro, Buenos Aires, se concentra la logística que permite que el porfolio de la marca llegue a todo el territorio nacional e internacional.

A 10 años de aquel inicio, ha conseguido un crecimiento sostenido del 200% en la facturación en los últimos dos años. "La inversión inicial rondó los 150.000 dólares que obtuvimos de la venta de un inmueble", cuentan al tiempo que creen que fue un milagro. "No creo que con ese número me animaría a emprender esto, pero en ese entonces no lo sabíamos", dicen.

Para Boti-K Puro la facturación fue evolucionando muy rápidamente los primeros años. "Hasta el 2015 fue como una locomotora, a los 9 meses tuvimos que salir del monotributo y formar una SLRLporque nos quedaba chico, los primeros tres años crecimos a cifras astronómicas, obvio partiendo desde 0. En el 2015 cayó el consumo y nosotros habíamos ya triplicado la producción, en el 2017 tuvimos que tirar miles de productos vencidos, eso fue un golpe muy duro y costó mucho reponerse, pero eso no era todo, solo la puntita del iceberg en un país que odia a los emprendedores y a los exitosos".

En cuanto a los obstáculos con los que se cruzaron, expresan: "Cuando comenzamos, no había en el mercado local una propuesta de productos más saludables, que fueran amigables con el cuerpo y el medio ambiente, generando un impacto positivo en la comunidad. Entendimos que una nueva forma de producir y de acercarse al consumidor era posible, pero no teníamos experiencia en el sector. Fue un camino de intenso aprendizaje en un país donde no hay nadie que te ayude, te cuide o te contenga, como decía mi abuela "estábamos a la buena de Dios". Nuestro mejor aliado fue internet e incluso nos asistieron mejor desde el extranjero que desde aquí en lo que es asesoramiento".

Para el proyecto, la economía, la devaluación y la inflación fueron desbastadores. "La estructura industrial en Argentina no existe o está a años luz de este tipo de proyectos. Todo lo demás se aprende, pero cuando te cambian las reglas del juego todos los meses se hace extremadamente difícil", exponen.

Sin embargo, desde el primer momento Boti-K Puro enamoró a los consumidores, "aquí y en el extranjero", dice. "Aprendimos a romper imposibles y que la devolución de los consumidores fue un aliento para continuar allí cuando este país te saca las ganas de todo".

Ese éxito es lo que les permitió hoy estar exportando Rusia y a Taiwán. Entre los productos que comercializan al exterior están los de Higiene (jabones vegetales, jabones fluidos sin sulfatos, bio desodorantes, bio cremas dentales, línea capilar sólida, eco champús, eco acondicionadores); Cosmética (bálsamos labiales, eco leches balsámicas, aguas micelares, bio crema antiedad, bio serum facial, cremas faciales, cremas corporales, Oleum vegetales orgánicos); y Aromaterapia (línea oleum 33, oleum essential premium).

"Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de todo el equipo, siempre con una actitud proactiva. Parte de la clave del éxito de Boti-K está en contar con una estrategia comercial intensiva, realizando la venta a través de múltiples canales y con un plan estratégico para llegar a más países en el mediano plazo", sostienen. "La planificación de ventas al exterior también nos dio grandes aprendizajes en cuanto a normas internacionales y la satisfacción de abrir nuevos mercados para nuestros productos que, en muchos casos, también son únicos en el mundo. Nos trajo muchas soluciones exportar e importar, pero las trabas y los cambios a último momento que se plantean desde el Banco Central complican mucho algo que podría ser muy positivo", concluyen.