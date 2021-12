Wado de Pedro, detenido en el 2001: qué pasó detrás de esas fotos del actual ministro

El funcionario de Gobierno fue capturado y golpeado brutalmente durante las movilizaciones llevadas a cabo en medio del estallido social del 2021

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, recordó que el 20 de diciembre de 2001, durante la represión policial a las movilizaciones populares en Plaza de Mayo, fue detenido, torturado y amenazado de muerte, pero destacó que las intervenciones del fotógrafo Damián Neustadt y del médico Gustavo Barbeito fueron fundamentales para salvar su vida.

"Ese día, me cuentan por mensaje que estaban reprimiendo a las Madres y fui a la Plaza de Mayo, donde me encontré con una Policía desbordada, reprimiendo, pegándoles a todos. Me llevan preso, me suben a un patrullero, logro escaparme y en el medio de la Plaza me encontré con la Policía Montada y me vuelven a meter en el auto. Me ponen picana, me ponen unas esposas, me llevan en el auto bastoneándome la cintura. El que manejaba se daba vuelta para pegarme con el codo. Chocamos con un taxi, que volcó", señaló en diálogo radial.

El actual ministro, quien en 2001 formaba parte de la organización Hijos y de la agrupación universitaria NBI de la Facultad de Derecho (Necesidades Básicas Insatisfechas), relató que tras ser detenido reconoció a un fotógrafo "porque era (colaborador) de Abuelas (de Plaza de Mayo)", al que le gritó: "Soy Wado, soy de Hijos".

"Los policías me dijeron que me iban a matar. El fotógrafo activó la búsqueda mediante Abuelas y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Así fue que a las siete de la tarde pude salir con una cautelar que presentó la defensora del pueblo, más el CELS y la gente del gremio de judiciales. Tuve una red de contención muy fuerte", indicó el ministro del Interior en sus declaraciones.

El médico que le salvó la vida

A horas de cumplirse los 20 años de ese hecho, De Pedro emitió un tuit sobre lo sucedido

Luego de un fallido intento de huida del actual ministro, el patrullero que lo transportaba chocó en el camino y De Pedro terminó en el Hospital Argerich, donde fue atendido por el médico Gustavo Barbeito.

De Pedro destacó que la acción del médico le "salvó la vida" al darle "seis horas en observación", tiempo en el cual estuvo "custodiado por la policía", mientras "muchas organizaciones, compañeros y compañeras presentaron hábeas corpus" que le permitieron conseguir la orden de un juez para que lo liberaran.

Hoy se cumplen 20 años de la manifestación popular que nos marcó a fuego como generación. El estallido del 20 de diciembre de 2001 es el testimonio más crudo y potente de lo que pasa cuando un gobierno pierde el rumbo y le da la espalda a la gente.Foto de la Plaza: Víctor Bugge pic.twitter.com/zpdQnOPMqn — Wado de Pedro ???????? (@wadodecorrido) December 20, 2021

A horas de cumplirse los 20 años de ese hecho, De Pedro emitió un tuit en el que repasó que "mucha gente me ayudó ese día" y en particular destacó "a Damián Neustadt, que retrató el hecho aún bajo amenazas, y especialmente al doctor del Argerich Gustavo Barbeito, que me retuvo en observación, llamó a los judiciales y me salvó".