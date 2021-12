Trabajar en Miami: este es el sueldo que podés ganar como empleado en un local de comidas rápidas

A partir de la pandemia, creció la oferta laboral en este tipo de lugares y el sueldo promedio se incrementó en torno al 10% en los últimos meses.

Miami se convirtió, luego de las sucesivas crisis económicas que golpearon al país en las últimas décadas, en el destino elegido por muchos argentinos que buscaron un mejor porvenir lejos de su tierra.

Un dato que puede graficar la cantidad de compatriotas que residen actualmente en esa ciudad del estado de la Florida, es que en las últimas elecciones legislativas hubo allí 33.260 empadronados, 2.000 más que en 2019. Es, por diferencia, el lugar con más argentinos en ese sentido en todo Estados Unidos (y sólo por detrás de Barcelona en todo el mundo).

En ese contexto, si bien muchos de los que viajan lo hacen con un trabajo definido desde Argentina, también hay un buen porcentaje que se va a Estados Unidos a "probar suerte". Para este grupo, más allá de algunos empleos que son "clásicos" para los recién llegados (como puede ser mozo en un restaurante o empleado de un hotel), hay otras opciones tradicionales que pueden ayudar a dar los primeros pasos en tierras norteamericanas.

En las últimas elecciones legislativas, hubo 33.260 argentinos habilitados para votar en Miami

Y, sin duda, una posibilidad es trabajar en los locales de las famosas cadenas de comida rápida. En los últimos meses, a raíz del impacto de la pandemia, estas compañías incrementaron los salarios básicos para poder contratar y retener personal. Si bien el ingreso promedio mensual sigue siendo bajo en comparación con otros trabajos, la flexibilidad y –justamente- la oferta laboral que existe, puede convertirlo en una opción.

Salario promedio en un local de comida rápida: u$s1.760

En abril del 2021, desde McDonald’s anunciaron un incremento del 10% para los empleados de sus cadenas de restaurantes. El aumento, además de buscar captar y retener trabajadores luego del impacto de la pandemia, fue también como consecuencia de la aceleración de la inflación en Estados Unidos.

Así, el salario promedio en un local de comidas rápidas ronda actualmente los u$s11 la hora, de acuerdo a la página especializada Glasdoor. Es decir que, si se trabajan 40 horas semanales, el salario mensual se ubicaría en torno a los u$s1.760.

El salario promedio en un local de comida rápida ronda los u$s11 la hora

Según publicó la agencia Bloomberg, se espera que el salario medio por hora en todos los locales de las cadenas de comida rápida alcance los u$s15 para 2024. Es que a partir de la pandemia se encendieron las alertas en este tipo de compañías, que no puede retener a los trabajadores.

De hecho, a comienzos del 2021 se hizo viral en las redes sociales un video en el que en un local se disculpaban por la falta de trabajadores. "Estamos cortos de personal. Por favor, sea paciente con el personal que sí se presentó. Ya nadie quiere trabajar", decía el cartel. Otra imagen que trascendió más recientemente es la de un letrero gigante, en la puerta de una sucursal, que ofrecía pagar u$s21 la hora a los empleados.

Según destacan, algunas de las ventajas que ofrecen este tipo de trabajo es la "flexibilidad" en los horarios y la "asistencia con los estudios" (al ser un empleo destinado, generalmente, a personas jóvenes). Otro aspecto que remarcan desde distintos sitios especializados es que, al trabajar en horarios en los que muchas veces el transporte público no cuenta con buenas frecuencias, desde la compañía ofrecen facilidades para que los empleados "puedan acceder a autos nuevos o usados".

Costo de vida en Miami: u$s2.200 al mes

El costo de vida en Miami es alto. Según el sitio Investopedia, ocupa el décimo lugar en la lista de ciudades más caras de Estados Unidos. Y uno de los motivos de ello es el elevado valor del alquiler de las propiedades, que de acuerdo a un artículo de la CNN presentaron un fuerte incremento en los últimos meses.

-El alquiler de un departamento con una habitación puede costar desde u$s1.350; uno de dos habitaciones, a partir de u$s1.600. En el pago de la renta viene incluida el agua. Esto, claro, en zonas más cercanas al downtown, es decir, lejos de las playas más exclusivas de South Beach, donde los alquileres pueden ser muy altos. Esto implica que seguramente haya que hacer un largo viaje todos los días si no se tiene vehículo. En tanto, un alquiler de un departamento con una habitación sobre la avenida Collins, en Miami Beach, puede costar desde u$s2.500.

-Comida: aproximadamente u$s270 al mes.

-Servicios: pagar la luz, internet y el cable cuesta en torno a los u$s280.

-Celular: u$s30 al mes el abono.

-Transporte: u$s70 cuesta aproximadamente el abono mensual del transporte público, según el sitio especializado Expatistan. De todas formas, quienes viven en Miami señalan que el transporte público es "deficiente" y que suele recomendarse tener un auto.

-Gastos médicos: u$s200, según un cálculo realizado del MIT. Los seguros de salud varían de acuerdo a la póliza, edad y cantidad de personas aseguradas. Más allá del seguro en sí, la medicina "es cara": la consulta en un médico clínico puede costar u$s40 y un estudio "básico", unos u$s150.

Así es que, si se toman en cuenta los gastos mensuales básicos como alquiler, servicios, abono del celular y comida, entre otros, una persona que viva sola en un departamento de una habitación necesitará desembolsar unos u$s2.200 para vivir "bien".

Ese monto se reducirá considerablemente si, como suele ocurrir, se comparte el alojamiento: en tal caso, al dividir el precio del alquiler y los servicios por dos, los gastos mensuales serían unos u$s1.385. En ese escenario, con un sueldo promedio en un local de comidas rápidas (u$s1.760), una persona tendría un "resto" mensual de poco más de u$s370.

Visa de trabajo

Según explicó una argentina que vive en Miami hace más de un año, para poder conseguir un empleo "en blanco", es necesario contar con los papeles en regla. Para ello, hay que aplicar en las distintas visas de trabajo. Aunque, según explicó la abogada especializada en inmigración Inés Bloch, "para acceder a las visas de trabajo no inmigrantes, es necesario que una compañía norteamericana ‘te pida’".

Existen distintas opciones de visa para residir y trabajar en Miami

"La única opción que tiene un argentino en este momento de auto-generarse su oferta de trabajo, es haciendo una visa de inversión. En esa visa, la persona tiene que invertir un cierto monto, nosotros recomendamos que sean por lo menos u$s180.000, en un negocio que tiene que estar operativo y facturando. ¿Qué significa esto? Que hasta que el negocio no está montado, que no se pueda demostrar que ingresa dinero, que paga impuestos y que tiene empleados, la persona no puede presentar el expediente para solicitar la visa", agregó Bloch, quien detalló: "Mientras tanto, con la 'visa de turista', podes venir a poner un negocio: lo que no podés hacer, es trabajar y ser empleado".

Con la visa de turista, que tiene una validez de diez años, se puede permanecer durante seis meses en suelo estadounidense. Otra opción que tienen los argentinos que buscan radicarse y trabajar en Miami es solicitar la denominada "visa de talento".

"Nosotros hacemos muchas visas de talento, porque la realidad es que en Argentina hay muchísima gente muy calificada, y con perfiles muy interesantes. Esa visa no requiere de inversión, pero sí requiere de una compañía en Estados Unidos que esté dispuesta a representarte. Te pueden representar como un agente o te pueden contratar como empleador. Pero necesitás una compañía que confirme que vas a seguir trabajando en el campo de acción en el cual tienes ese talento", señaló Bloch.

Otra variante, claro, es alcanzar la Residencia Permanente o "Green Card". "Hay dos formas de obtenerla: una es por reunificación familiar, que es uno de los principios de inmigración. O cuando son por trabajo, pero son procesos largos. Porque con una Green Card te podés hacer ciudadano estadounidense", afirmó Bloch.

La especialista también aclaró que "mientras que no tengas un trámite aprobado para trabajar, no podés hacerlo". "Eso es muy importante, hay muchos argentinos que llegan y piensan que eso no tiene consecuencias y la verdad es que les elimina sus chances de poder quedarse de manera legal", concluyó.