Revelan la causa de la muerte de Carlos Marín, cantante de Il Divo

El reconocido artista español murió a los 53 años a raíz de complicaciones derivadas de un cuadro de coronavirus. El comunicado de sus compañeros

A poco de que se conociera que Carlos Marín, el barítono del cuarteto multinacional Il Divo había muerto, trascendió la causa de su prematura partida. Según informa Variety, el español, de 53 años, falleció producto de complicaciones de coronavirus.

Tras presentar algunos síntomas y sentirse enfermo, Marín fue hospitalizado el 8 de diciembre en la Unidad de Cuidados Intensivos del Manchester Royal Hospital, en el Reino Unido, donde se encontraba de gira junto al grupo. La noticia de su muerte fue anunciada por Il Divo a través de la cuenta de Twitter oficial de la banda. "Es con gran pesar que les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y extrañaremos a nuestro querido amigo", decía el comunicado.

Nacido en Alemania e hijo de españoles, Carlos Marín comenzó su carrera musical a los 12 años en Madrid en óperas y zarzuelas, hasta que en 2004 entró a formar parte de Il Divo. Según trascendió, Marín se empezó a sentir mal durante los últimos días pero quería seguir adelante con la gira por Gran Bretaña porque creía que se recuperaría.

Sin embargo, tuvo que ser internado e intubado. La banda había dado su último concierto en la localidad británica de Bath, el 8 de diciembre. Luego publicaron un mensaje en redes sociales donde anunciaban que suspendían las fechas hasta 2022. "Desafortunadamente, debido a una enfermedad, las fechas restantes de la gira de Il Divo de diciembre de 2021 por el Reino Unido se han pospuesto hasta diciembre de 2022. Il Divo se disculpa profundamente con sus fans, pero espera volver a los escenarios en el nuevo año".

El grupo, que fue formado en 2003 por el productor Simon Cowell (creador de Westlife, One Direction y quien impulsara la carrera de Demi Lovato, entre tantos otros), luego de escuchar a Los Tres Tenores se embarcó en la idea de formar una versión joven y pop del trío de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras. Cowell pasó tres años buscando cantantes hasta dar con los indicados. Entre 2001 y finales de 2003, Cowell, un jurado ícono de programas televisivos como American Idol, The X Factor, America’s Got Talent y sus contrapartes británicas, audicionó e investigó cantantes de todo el mundo para dar con la formación definitiva, que se mantuvo sin cambios desde su concepción.

Inmaculadamente vestidos con trajes principalmente de Giorgio Armani, los cantantes del grupo que fusiona la ópera con el pop vienen de distintas latitudes: Urs Bühler es un tenor suizo, Marín un español nacido en Alemania, David Miller un tenor estadounidense y Sébastien Izambard un cantante pop francés. En una emotiva despedida, Cowell dijo que le resulta muy difícil expresar con palabras cómo se siente. "Estoy devastado por el fallecimiento de Carlos Marín", expresó Cowell. "Amaba la vida. Le encantaba actuar y siempre tuvo mucho aprecio por los fans que apoyaron al grupo desde el primer día. Descansa en paz Carlos. Te extrañaré".

Con nueve álbumes de estudio y un éxito conseguido a nivel mundial, la banda es considerada una de las precursoras en la popularización de la música clásica. Temas en inglés como "Mama"; en español, "La vida sin amor"; en italiano, "Senza Parole"; en francés, "Le Temps des Cathedrales" e incluso en japonés, como "Furusato" y en latín, como "Panis Angelicus", son parte del amplio catálogo.

Marín ya había tenido un éxito considerable antes de unirse a Il Divo. Grabó su primer disco, El pequeño Caruso, a los ocho años, cantó con Montserrat Caballé y actuó en producciones teatrales como Los Miserables, La Bella y la Bestia y Grease. Este mismo año lanzó un disco en solitario titulado Portrait en el que hizo su versión de "Bohemian Rhapsody", de Queen, entre otros grandes éxitos.

En lo personal, el cantante estuvo casado con una colega de origen francés, Geraldine Larrosa, conocida por su nombre artístico Innocence, hasta 2009. Si bien no estaban más juntos, los unía una gran amistad y ella lo acompañó durante sus días de internación en Manchester.