Según una encuesta, los jóvenes son los más afectados por la crisis

Una encuesta indica que la tendencia negativa del impacto de la pandemia se acentúa en los grupos más jóvenes y pone al endeudamiento como factor central

La economía está estancada desde hace cerca de diez años, a lo que hay que sumarle la pandemia y sus efectos. La tendencia negativa es esperable en este contexto, tendencia que se acentúa entre los grupos más jóvenes. Así lo indica un relevamiento realizado por la consultora Management & Fit.

En relación a la cuestión económica personal, el 63% de las personas que respondieron esta encuesta indicaron que es "peor" o "mucho peor" que hace un año. No obstante, trepa hasta el 67% si solo se tiene en cuenta a las personas de entre 16 y 34 años. Por el contrario, solo el 16% de los jóvenes dicen estar en una situación "mejor" o "mucho mejor", y en el total ese porcentaje llega al 21%.

De acuerdo a la encuesta, el endeudamiento es uno de los factores centrales de esas malas condiciones económicas. No son los más jóvenes los más afectados, dado que muchos de ellos aún no tienen independencia económica, sino los grupos siguientes. De esta forma, el 39% de los que tienen entre 25 y 34 años contestó que tiene deudas a su nombre. Entre los de 35 a 44, el porcentaje trepa a la mitad. El total general se ubica por debajo, en el 33%.

El endeudamiento es uno de los principales problemas para los encuestados

En relación a las causas de ese endeudamiento, entre los jóvenes crecen gastos corrientes, como pago de impuestos o servicios. En cambio, los adultos contestaron en mayor medida que los créditos son para el mantenimiento o la construcción del hogar.

Finalmente, el desempleo también es un mal que ataca más a las nuevas generaciones. Según esta encuesta, el 17% de la población general está desocupada. Pero entre los jóvenes de 16 a 34 años el porcentaje asciende al 20%.

Los datos se desprenden de una encuesta realizada a nivel nacional de manera telefónica por la consultora Management & Fit durante el mes de noviembre.

Argentina se ubica en el ranking de países con más jóvenes ni-ni

El 24,1 por ciento de los jóvenes argentinos de entre 18 y 24 años de edad no estudia ni trabaja.

Así lo revela el más reciente informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, en base a datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Vale la pena remarcar que los datos sobre jóvenes ni-ni que se utilizaron sobre la Argentina para participar en este ranking datan del año 2018, es decir que son niveles pre-pandemia.

De esta manera, según el análisis del mencionado centro de estudios de la UB, la Argentina se encuentra dentro del grupo de naciones con mayor cantidad de "Ni-Ni" (personas que ni estudian ni trabajan), ya que ocupa el lugar 34 entre los 38 países incluidos en el listado de la OCDE.

De hecho, sólo es superado por Brasil, con el mayor porcentaje de Ni-Ni dentro de los países analizados, alcanzando nada menos que al 35,9 por ciento de los jóvenes, y por Colombia (34,5 por ciento), Turquía (32,2 por ciento) e Italia (24,8 por ciento).

Los países con más y menos ni-ni según el análisis de la UB, en base a datos de la OCDE

Por el contrario, los Países Bajos presentan el menor porcentaje de jóvenes denominados "Ni-Ni", con apenas el 7,6 por ciento, seguidos de Alemania y Suiza, con el 8,1 y 8,4 por ciento, respectivamente, y por Noruega, Islandia, Luxemburgo y Suecia, que tampoco llegan a los dos dígitos.

"Es urgente reducir el porcentaje de jóvenes que no estudian, para que tengan mejores probabilidades de encontrar un trabajo, ya que, en promedio, de cada 10 argentinos cuya formación alcanzó el nivel terciario apenas dos no consiguen empleo. Pero esta cifra asciende a 4 cuando se trata de personas que no alcanzaron más allá del nivel secundario superior", subrayó al respecto Alieto Guadagni, director del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la UB.

"El nivel educativo secundario se está transformando en el piso establecido por la mayoría de las empresas modernas para el reclutamiento de su personal, lo cual explica, en parte, la diferencia en las tasas de empleo observadas según el nivel educativo de los trabajadores", completó.

El potencial de los ni-ni

Capacitar a los ni-ni podría traerle un beneficio a los países de la OCDE, que incrementarían su Producto Interno Bruto (PIB) en más de 1.000 millones de dólares, según un antiguo análisis de la consultora PwC.

Los países de Europa central como Suiza, Alemania y Austria en ese caso también estaban en el podio en el Índice de Jóvenes Trabajadores de PwC, que compara el impacto en el mercado laboral y la participación en el sector educativo de jóvenes de entre 15-24 años en 35 países de la OCDE desde 2006.

Los tres países con mejor desempeño pudieron mantener bajo el desempleo juvenil luego de la recesión global como resultado de fuertes sistemas educativos que promueven la capacitación vocacional y pasantías, y que colaboraron para reducir el número de jóvenes que abandonan la red del mercado laboral.