Megaminería en Argentina: venden un yacimiento de litio en Salta por u$s825 millones

La minera anglo-australiana Rio Tinto firmó un acuerdo para adquirir el proyecto de litio salteño Salar de Rincón por u$s825 millones

La minera anglo-australiana Rio Tinto firmó un acuerdo vinculante para adquirir por u$s825 millones el proyecto de litio salteño Salar del Rincón.

El yacimiento estaba en manos de Rincon Mining, empresa propiedad de fondos administrados por el grupo de capital privado Sentient Equity Partners.

En Rio Tinto estiman que la demanda de litio se incrementará entre un 25% y un 35% anual durante los próximos 10 años. A su vez, se espera un déficit de demanda de oferta significativo a partir de la segunda mitad de esta década, al tiempo que esperan que la transacción se complete en la primera mitad de 2022.

Cabe mencionar que el litio está en ascenso porque se utiliza para las baterías de los autos eléctricos.

Salar del Rincón está ubicado en el triángulo del litio

Qué es Salar del Rincón

Rincón es un gran proyecto sin desarrollar ubicado en el corazón del triángulo del litio, en Salta. Es un recurso escalable de larga duración. Tiene el potencial de tener una de las huellas de carbono más bajas de la industria que puede ayudar a cumplir con el compromiso de Rio Tinto de descarbonizar su cartera, indicó la empresa en un comunicado.

El director ejecutivo de Rio Tinto, Jakob Stausholm, dijo: "Esta adquisición está fuertemente alineada con nuestra estrategia de priorizar el crecimiento del capital en materias primas que respaldan la descarbonización y continuar brindando retornos atractivos a los accionistas".

Una vez adquirido por Rio Tinto, el proyecto Rincón estará sujeto a la finalización de estudios para definir la estrategia y el calendario de desarrollo y asegurar las actualizaciones de los permisos de evaluación de impacto ambiental existentes para permitir el desarrollo y la producción.

La tecnología de extracción directa de litio propuesta para el proyecto tiene el potencial de aumentar significativamente la recuperación de litio en comparación con los estanques de evaporación solar, indicó la firma.

Actualmente se está ejecutando una planta piloto en el sitio y el trabajo adicional se centrará en continuar optimizando el proceso y las recuperaciones.

Una empresa controlada por el estado ruso entra al negocio de litio en la Argentina

Uranium One, filial de la compañía nuclear estatal rusa Rosatom, firmó un acuerdo con la canadiense Alpha Lithium para formar una empresa conjunta y desarrollar un depósito de litio Tolillar en la Argentina para diversificar su negocio, dijo en un comunicado el lunes según consignó Reuters.

Argentina, que forma parte del llamado triángulo de litio de la región, está tratando de aumentar la producción del metal, cuya demanda está aumentando en todo el mundo debido a su uso en baterías que alimentan vehículos eléctricos.

El yacimiento de litio tiene una superficie de 27.500 hectáreas está ubicado en la provincia de Salta, dentro del territorio conocido mundialmente como "el triángulo de litio", donde se concentran los recursos de materias primas hidrominerales con alta concentración de litio.

El yacimiento de litio tiene una superficie de 27.500 hectáreas está ubicado en la provincia de Salta

El litio sigue atrayendo inversiones en el país

"El desarrollo de esta línea de negocios es estratégicamente importante para Rosatom", dijo Uranium One en un comunicado. "Actualmente estamos evaluando otros depósitos de metales raros e importantes", agregaron.

Como parte del acuerdo, Uranium One pagará u$s 30 millones para comprar una participación del 15% en Alpha One Lithium, que posee una firma de proyectos que tiene derecho a desarrollar el depósito.

Alpha Lithium Corporation mantendrá la participación restante del 85% en el proyecto. Una vez que se complete un estudio de factibilidad financiable, Uranium One tendrá la opción de aumentar su participación al 50% por $ 185 millones y asegurar el derecho a comprar el 100% de la producción futura del proyecto.

Uranium One pagará u$s 30 millones para comprar una participación del 15% en Alpha One Lithium

Cómo es el proyecto de litio en el Tolillar

Alpha Lithium está desarrollando en el salar Tolillar de Salta desde el año 2020. En enero sumó un nuevo equipo de perforación para pasar más rápido a la fase de producción.

Y en julio, anunció que después de semanas de pruebas de laboratorio con muestras de salmuera cruda de su propiedad Salar Tolillar, lograron cantidades anticipadas de Hidróxido de litio y carbonato de litio a escala de laboratorio.

En mayo de este año, además, la compañía canadiense adquirió 3800 hectáreas en el Salar del hombre Muerto en Catamarca, uno de los de mayor calidad de salmueras del mundo.

"Se identificaron numerosas sinergias entre los salares de Tolillar y Hombre Muerto, que incluyen abundante acceso a agua dulce (disponible en Tolillar pero limitada en Hombre Muerto), infraestructura vial durante todo el año en ambos salares y un ducto de gas natural para proporcionar energía suficiente a una futura operación industrial (ya existente en Hombre Muerto)", señaló la empresa en un comunicado en ese entonces.