Autor de "Padre Rico padre pobre" afirma que Estados Unidos ya está técnicamente en depresión económica

Famoso por su best-seller "Padre Rico padre pobre", el inversor y escritor de Estados Unidos Robert Kiyosaki, cree que la economía de Estados Unidos técnicamente ya se encuentra en una depresión y que se avecina un colapso de los mercados financieros.

Lo dijo en una nota que dio al canal Stansberry Research de YouTube, Kiyosaki argumentó sus afirmaciones sobre una "depresión técnica" exponiendo datos de la actual inflación frente al crecimiento económico.

De acuerdo a cifras oficiales, la inflación acumulada de EE.UU. en 2021 se sitúa en torno al 6,7 %, mientras que el Producto Interno Bruto real se desaceleró, alcanzando una tasa anual de 2,1 % en el tercer trimestre del año, cuando en el segundo trimestre fue del 6,7 %.

Respecto a la caída de los mercados financieros, el autor de 'Padre rico, padre pobre' dijo que esta se puede apreciar con la curva de rendimiento de la cotización de las divisas euro/dólar, que se "ha invertido".

"El mercado del euro/dólar es el más grande del mundo y está invertido", afirmó, señalando que "cada vez que eso ha ocurrido" después siguió una crisis, como la del 2008, recupera Rt.

Oro, plata y bitcoin

Además, culpó de la inflación a las políticas monetarias que vienen implementando la Reserva Federal y el Gobierno de EE.UU.

Kiyosaki cree que es "un buen momento" para invertir en activos como el oro, la plata o el bitcóin con el fin de protegerse ante los riesgos de una potencial nueva crisis.

Y cerró: "No estoy comprando oro porque me guste ese activo, compro oro porque no confío en la Reserva Federal".

Kiyosaki anticipa desplome: qué activos planea adquirir

El autor del superventas Padre rico, padre pobre explica: "Se avecinan una caída y una depresión. El oro, la plata, el bitcoin y los bienes raíces también se desplomarán".

"Listo para comprar más oro, plata, bitcoin e inmuebles después de que la economía se haya estrellado. Estén atentos. Tened cuidado".

Kiyosaki lleva un año tuiteando sobre una inminente caída de la economía, por lo que la última advertencia del gurú de las finanzas personales debe ser tratada con cierto escepticismo.

Sin embargo, vale la pena señalar que, a diferencia de otros comentaristas, admite libremente que tiene la intención de sacar provecho de la próxima venta, y la enmarca como una oportunidad de compra y como una perspectiva preocupante.

"La buena noticia es que el mejor momento para hacerse rico es durante una caída", tuiteó el fundador de Rich Global y Rich Dad Company en junio de este año. "La mala noticia es que el próximo crash será largo".

A diferencia de Michael Burry, el economista en que se basa buena parte de la película La gran apuesta, que el trimestre pasado metió la tijera a su cartera de acciones en previsión de un desplome del mercado, Kiyosaki parece estar comprando activos incluso a los precios actuales.

Kiyosaki, Burry y el cofundador de GMO, el inversor Jeremy Grantham, son solo algunos de los comentaristas de alto perfil que han hecho sonar la alarma últimamente sobre el mercado actual y que han advertido de que la burbuja está a punto de estallar.

Inversores multimillonarios como Leon Cooperman, Stanley Druckenmiller y Charlie Munger, mano derecha de Warren Buffett, también han advertido que el frenesí especulativo no durará.