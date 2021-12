Un país sudamericano declaró obligatoria la vacuna contra el Covid-19: ¿qué puede pasar en Argentina?

Es por el significativo aumento de casos que se vienen registrando los últimos días debido a la proliferación de la variante Ómicron

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador declaró la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid-19 frente al aumento de casos registrados durante las últimas horas.

La autoridad sanitaria justificó la medida en la Ley Orgánica de Salud, que refiere a la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, según las condiciones que la realidad epidemiológica del país requiera.

Esta decisión se tomó debido al estado epidemiológico actual, es decir, "el aumento de contagiados y a la circulación de nuevas variantes de ´preocupación´, como Ómicron", indica el comunicado oficial.

El escrito cita que la decisión "obedece a la tendencia internacional que muestra la rapidez del contagio y la presión a los servicios de salud que tienen alta demanda en hospitalización".

En las últimas horas, Ecuador reportó un alza de 467 contagiados de Covid-19, así como un aumento en la ocupación de camas UCI que ronda entre el 24% y 77%, según medios locales.

El Comité de Operaciones Especiales de Ecuador, que lidera las políticas de salud para combatir la pandemia, ordenó que las personas deben mostrar los certificados de vacunación para acceder a lugares como restaurantes, cines y otras áreas públicas.

"Hemos declarado la obligatoriedad para la vacuna contra el Covid-19 justamente porque queremos proteger la salud de todos los ciudadanos", dijo a la televisión local la ministra de Salud, Ximena Garzón.

Ecuador, el primer país de América Latina en imponer la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid-19.

En Ecuador, un 77% de los 17,3 millones de habitantes fueron vacunados, mientras que 920.000 personas recibieron una vacuna de refuerzo.

Además se indicó que la vacuna no será obligatoria para personas que presenten alguna condición especial o alguna contraindicación.

El país andino se convierte en la primera nación de América Latina en establecer la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19.

La medida oficial se basa en el artículo 83.7 de la Constitución que impone como "deber de las y los ecuatorianos promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular".

Vacuna obligatoria: ¿un debate posible en Argentina?

La escalada de casos registrado los últimos días y la aparición de la nueva variante Ómicron preocupan al Gobierno argentino. Si bien al momento no planean incorporar nuevas medidas restrictivas más allá del pasaporte sanitario, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti dejó abierta la posibilidad de implementar la obligatoriedad de la vacuna contra el Coronavirus.

"Las vacunas hacen que los casos sean leves, siempre puede haber causas de enfermedades concomitantes que agraven, y el mundo en su conjunto está poniendo la carga en pedir que la sociedad se vacune", afirmó.

Y agregó: "Tenemos una tradición de apego a las vacunas. Insistimos e instauramos el pase sanitario para que todos se vacunen, y cada vez más tenemos que empezar a dejar claro que es responsabilidad de los no vacunados que puedan contraer la enfermedad y se transforme en una enfermedad grave, por lo que pedimos que cumplan con el calendario, y vayan a vacunarse". En la misma línea, fuentes oficiales señalaron a la agencia de noticias NA que las decisiones para combatir la pandemia "se toman día a día".

Por otro lado, en conferencia de prensa, Cerruti destacó el papel del pasaporte sanitario a implementarse a partir del primero de enero, que demanda la aplicación del esquema completo para la realización de distintas actividades.

"Tener que aislar a los que están vacunados porque algunos no se quieren vacunar no nos parece justo, sobre todo teniendo en cuenta la enorme cantidad de la población decidió vacunarse, cuidarse y cuidarnos entre todos", afirmó la portavoz en la típica conferencia de prensa de los jueves.

¿Vacunación obligatoria?: el Gobierno dice que no, pero culpa a los que "no quieren vacunarse" y crece el debate interno.

Si bien el Ministerio de Salud no planea incorporar la vacuna contra el Covid-19 al cronograma, la idea se instala cada vez más dentro del Gobierno. "La adhesión a las vacunas en argentina es altísima. Sigue habiendo demanda, y el pase sanitario la va a incrementar más todavía", señalaron fuentes cercanas a la titular de la cartera, Carla Vizzotti, y agregaron: "Hoy nuestra estrategia es esa. No es algo que se esté analizando en este momento, no está en agenda".

En la línea con lo deslizado por la portavoz, altas fuentes calificadas de Gobierno aseguraron a NA que las vacunas contra el Coronavirus "dejarán de ser de emergencia", y pasarán a ser obligatorias en un futuro próximo.

Cabe destacar que el jefe de Gabinete Juan Manzur aportó el miércoles por la mañana a la idea de responsabilizar a las personas que decidieron no vacunarse. El exgobernador de Tucumán, definió al movimiento antivacunas como "gente especial", y señaló que, si bien configuran expresiones minoritarias, tienden a entorpecer la salida de la pandemia.