Consenso fiscal 2022: un senador opositor calificó a la Argentina como un "país inviable"

Este lunes tuvo lugar la firma del Consenso Fiscal 2022 entre Alberto Fernández y representantes de 23 provincias, a excepción de CABA

En la tarde de este lunes 27 de diciembre se firmó en Casa Rosada el Consenso Fiscal 2022 entre Alberto Fernández, presidente de la Nación, y 23 provincias. La única que no envió representantes a la reunión fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por el opositor Horacio Rodríguez Larreta.

Cabe aclarar que este acuerdo permite que las provincias de todo el país incrementen ciertos impuestos o creen nuevos tributos, un punto que fue fuertemente criticado por Humberto Schiavoni, senador de la alianza opositora Juntos por el Cambio.

En relación a la firma del Consenso Fiscal 2022, el legislador opositor solicitó "tomar conciencia" de que "duplicamos el gasto público, además de que aumentamos la presión tributaria" en los últimos dos años. En este sentido, afirmó en delcaraciones en Radio Rivadavia que este suceso transforma a la Argentina en un "país inviable" que "no tiene ninguna solución", a menos que se recorte el déficit fiscal y se disminuya la carga impositiva que pesa sobre la sociedad.

Además de este punto, el senador consideró que "los gobernadores de la Unión Cívica Radical firmaron el acuerdo porque sino no les permiten refinanciar la deuda" que adquirieron en dólares durante la gestión de Mauricio Macri. Precisamente en el acuerdo que se firmó en las últimas horas, este punto quedó limitado, de modo que le devuelve la facultad a cada distrito para incrementar o disminuir el impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo, en base a sus necesidades.

El senador Humberto Schavoni criticó la firma del Consenso Fiscal

Asimismo, el legislador adelantó que "las cuatro provincias gobernadas por Juntos por el Cambio no van a subir ni crear otro impuesto", a pesar de haber dado luz verde a este acuerdo con el gobierno nacional. El único distrito comandado por la alianza opositora, es decir, por Horacio Rodríguez Larreta, que no estuvo presente en la reunión fue la Ciudad de Buenos Aires. Cabe recordar que hace días que el primer mandatario porteño había avisado que no asistiría porque no quiere aceptar la posibilidad de aumentar o crear nuevos impuestos.

De esta manera, la interna en Juntos por el Cambio quedó dividida. Por un lado, el jefe de gobierno porteño desde una posición totalmente en contra de la propuesta y, por el otro lado, las provincias que aceptaron el consenso y lo firmaron con el Presidente, más allá de que en un futuro tomen la iniciativa de crear un impuesto a las herencias o no. Desde la Ciudad de Buenos Aires, ya adelantaron que eso no ocurrirá y que tampoco tienen planificado incrementar la base del impuesto a los ingresos brutos.