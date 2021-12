"Vergüenza nos tendría que dar": duro discurso de un senador contras las reelecciones municipales

Cuestionó tanto al kirchnerismo como a sus propios compañeros de bancada que tomaron la decisión de apoyar la reforma que afecta a los intendentes

La sanción con trámite exprés en la Legislatura bonaerense de la ley que reforma la prohibición de las reelecciones indefinidas en la provincia generó un fuerte impacto y divisiones en el oficialismo y la oposición.

La Cámara de Diputados aprobó la autorización para que 90 intendentes y legisladores pueden competir por un período más, pese a que lo tenían vedado por la legislación vigente.

Uno de los discursos más fuertes que se escucharon en el recinto fue el del senador provincial Walter Lanaro (Juntos) (en la foto superior), quien cuestionó tanto al kirchnerismo como a sus propios compañeros de bancada que tomaron la decisión de apoyar una iniciativa que había sido respaldada y sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal con los votos de Cambiemos y del Frente Renovador de Sergio Massa.

"Estamos entre Navidad y Año Nuevo, viendo si le damos a un puñado de políticos la posibilidad de estar 4 u 8 años más en el poder. En sesión extraordinaria. Vergüenza nos debería dar", afirmó.

El tramo del discurso más fuerte del legislador, que votó en contra, aunque gran parte de su bloque lo hizo a favor, fue el siguiente:

"Yo no sé si se enteraron, pero tenemos una crisis enorme en la provincia de Buenos Aires y en el país. Cientos de miles de pymes y comercios que cerraron. Cientos de miles de argentinos que no llegan a fin de mes porque no tienen laburo: no saben lo que van a comer el 31 porque la carne vuela. Muchos preocupados por la cuestión de la pandemia, muchos que han perdido sus familiares". "Los vecinos de la provincia de Buenos Aires tienen medio de entrar y salir de sus casas cuando oscurece. Todos lo sabemos. O tienen miedo que los maten... que los maten. Pero nosotros estamos, el 28 de diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, viendo si le damos la posibilidad a un puñado de políticos de estar 4 años más en el poder, u 8 o 12, o los que ustedes quieran. Eso estamos discutiendo hoy acá".

Walter Lanardo cerró el tramo más duro de su discurso con la siguiente frase:

"Entre fiestas, en una sesión extraordinaria, vergüenza nos tendría que dar lo que estamos haciendo. Vergüenza. Pero lo vamos a hacer. Aunque yo voy a votar en contra".

Trámite veloz

El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobaron la propuesta de modificación de la ley sancionada durante el Gobierno de María Eugenia Vidal que impedía la reelección indefinida de intendentes.

Con votos a favor de diputados bonaerenses del Frente de Todos y de la oposición quedó aprobada una reforma de la ley que regula las reelecciones de los intendentes, y que en los hechos permitirá que los jefes comunales que accedieron a su cargo por primera vez en 2015 y renovaron en 2019, puedan volver a presentarse como candidatos en 2023 para un tercer mandato.

Si bien tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio el voto estuvo dividido, en ambas bancadas predominó el voto favorable a la reforma que derogó el artículo 7 de la ley, a propuesta del senador provincial del PRO Juan Pablo Allan y de Joaquín de la Torre (Peronismo Republicano).

El corazón de la ley no fue tocado, ya que continúa el tope de dos mandatos consecutivos por intendente (también concejales, legisladores y consejeros escolares). El cambio tiene que ver con que se tomará como primer mandato el período 2019-2023, y no el 2015-2019 como está establecido en la normativa vigente.

Con estos cambios, según quedó fijado en el texto de la normativa, se busca que "los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros, Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 2019 y 2021 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley".

Por otra parte, se apunta a corregir un vacío de la ley del 2016 que abría una ventana para que los jefes comunales pudieran ir por un tercer mandato, si antes de cumplir con los dos años de uno de los dos períodos de gobierno se tomaban licencia.

Eso ocurrió con más de una veintena de intendentes que antes del 10 de diciembre de este año se pidieron licencia y podrán ser nuevamente candidatos en sus distritos en 2023.

"No hay ninguna duda de que todos los que estamos acá en este bloque seguimos diciendo que no a las reelecciones indefinidas. No tenemos ninguna duda ni nada para esconder, y lo ponemos sobre la mesa. Mostramos incluso nuestros disensos en este recinto, pero hay una mayoría en este bloque que orgullosamente va a acompañar el proyecto del senador Juan Pablo Allan y del senador Joaquín De la Torre. Y lo va a acompañar con la frente en alto, mirando a la cara a los bonaerenses", adelantaba el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Christian Gribaudo.

"El espíritu de la ley es excelente y continúa vigente pero también tenía mucho para mejorar y una reglamentación que generaba presentaciones judiciales", sostuvo.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Christian Gribaudo, ratificó su apoyo a la reforma.

Por su parte, la presidenta del bloque del Frente de Todos Teresa García hizo una "reivindicación de la figura del intendente" luego de haber entablado relaciones permanentes cuando era ministra de Interior.

"No es una defensa de la corporación política sino una defensa de la política como herramienta de transformación. Anticipo el acompañamiento de la mayoría de nuestro bloque atendiendo las diferencias", indicó.

Quiebre en el Frente de Todos: el massismo rechazó la reforma

El Frente Renovador de Sergio Massa, que cuenta con 12 diputados y cuatro senadores provinciales, había anticipado su rechazo a una reforma que prolongue en los hechos los dos mandatos estipulados en la ley vigente.

"Vamos a votar en contra de las reelecciones indefinidas. Si el Presidente y el Gobernador tienen un límite de dos mandatos, no entiendo porque ese límite no deberían cumplirlo los intendentes", argumentaba antes de la sesión el presidente de la Cámara de Diputados, que se expresó a favor de la alternancia política.

El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, había anticipado su rechazo a la reelección de intendentes.

Tampoco el vidalismo, con el que el massismo había acordado en 2016 para impulsar la ley, está de acuerdo con correr al 10 de diciembre de 2019 la fecha que se toma como referencia para computar el inicio del primero de los dos mandatos.

"La reelección no es un problema real de los argentinos, sino de los políticos. Como todos sabemos los problemas reales de los argentinos, que no pueden seguir esperando, son la pobreza, la inflación, la inseguridad, el narcotráfico y tantos otros", fundamentó Vidal en declaraciones periodísticas.

La Coalición Cívica de Elisa Carrió se plegó a la postura de un sector del PRO y del Frente Renovador en contra de la reforma.

El senador y presidente del bloque de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, advirtió que "el efecto inmediato de esta ley" es la habilitación de la reelección de intendentes y legisladores".

"Dejamos con un respirador artificial la limitación de las reelecciones. Van a tener cuatro preciosos años para trabajar en la derogación de esta ley. Nosotros hemos demostrado que no estamos preparados para defender una ley", sostuvo.