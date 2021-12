En Argentina, 8 de cada 10 personas cree que la vacunación masiva es la herramienta para frenar el virus COVID-19

El dato surge de un estudio del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET sobre más 4.537 casos relevados en todo el país

En el marco una nueva ola de contagios de COVID-19 en Argentina, el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CIEL) del CONICET, publicó un estudio sobre 4.537 casos en el que se indagan varios temas vinculados con la salud de los argentinos durante la pandemia y fundamentalmente su relación con la vacunación y las medidas de prevención frente al virus.

"Encontramos que 8 de cada 10 personas en Argentina creen que la vacunación masiva evita la propagación del coronavirus junto con el uso del barbijo y la higiene, proporción que se percibe de forma pareja en todo el país", explica Gabriela Irrazabal, investigadora del CONICET con sede en el Programa Sociedad Cultura y Religión del CEIL y co autora del estudio, quien agrega que "al mismo tiempo el 56,7% de los encuestados declara que las vacunas sirven para "proteger" o "evitar" enfermedades, lo cual explica que caiga la aceptación a las medidas preventivas como la reducción de la circulación o un menor contacto para evitar el contagio".

La fuerte valoración sobre el rol de la vacunación lleva también a que la mayoría de quienes respondieron la encuesta se posicione a favor de la vacunación obligatoria tanto para adultos como niños, con casi el 70% de los consultados. "Sólo 2 de cada 10 personas consideran que las vacunas deben ser recomendadas y una decisión individual o de las familias en el caso de las y los niños, que de cualquier modo es una proporción importante en este contexto de pandemia" agrega la especialista.

El informe revela que sólo 6% de los respondentes se niega a vacunarse contra el coronavirus frente a una mayoría que expresó que se vacuna o se vacunaría (67%), ya sea por motivos de salud pública o epidemiológicos (47%) o por confiar en la información disponible sobre las vacunas (19%).

El estudio concluye a la vez que quienes declaran que no se vacunan o no se vacunarían contra el coronavirus mencionan principalmente una falta de confianza en la vacuna y, luego, que no se evitan los contagios, aunque también hay mención al temor ante los posibles efectos adversos.

El informe también da cuenta del impacto de pandemia en la salud. Una amplia proporción de las y los respondentes declararon haber sufrido afecciones vinculadas a la salud mental y no haber podido recurrir a nadie para su atención.

Más consecuencias del tiempo de COVID

El estudio también profundizó sobre la salud y el bienestar de las personas en Argentina con importantes hallazgos, entre los cuales se destacan: