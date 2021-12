La impresionante historia de Lacoste, la clásica marca del cocodrilo

La marca francesa fabrica las remeras más conocidas del mundo y son una de las prendas cuyo uso pasa de generación en generación

Lacoste es una de las marcas más conocidas a nivel mundial. Las chombas y la ropa de tenis son íconos de la marca y han sabido dar la vuelta al mundo. Se trata de una de las marcas que ha trascendido las generaciones y cuyos productos han sido utilizados por personas de todas las edades.

René Lacoste compitió en el equipo francés de la Copa Davis en Boston en el año 1923. El capitán del equipo le prometió una maleta de cocodrilo si ganaba un partido de tenis. Así que le apodaron "le Crocodile", y Lacoste pronto apareció en los partidos con una chaqueta blanca con un cocodrilo cosido en el bolsillo del pecho.

Las prendas de vestir, el punto de partida de las remeras Lacoste

Al considerar incómodas las camisas blancas de manga larga que eran la ropa tradicional de tenis, Lacoste causó un gran revuelo cuando, cerca de 1927, comenzó a usar camisas de manga corta que habían sido hechas a medida para él.

Si bien se inspiró en parte en las camisas de algodón oxford que usaban los jugadores de polo, las suyas estaban hechas de un tejido de algodón más transpirable. La marca afirma que cuando se vendió por primera vez al público en 1933, el cocodrilo cosido en el pecho de la camisa fue la primera vez que apareció un logotipo en el exterior de una prenda de vestir.

Lacoste tardó casi 30 años en hacer remeras de otros colores además de blanco

Cuándo alcanzó su popularidad

En una entrevista de 1973 con The Associated Press, Lacoste no pudo explicar la popularidad del logo del cocodrilo:"Hay tipos de cosas que simplemente no tienen una buena explicación. Supongo que se podría decir que si hubiera sido un animal realmente agradable, algo comprensivo, entonces tal vez no hubiera pasado nada. Supongamos que hubiera elegido un gallo. Bueno, eso es francés, pero no tiene el mismo impacto".

Según el sitio oficial de Lacoste, el cocodrilo tomó forma en el año 1927 bajo la trazo del estilista Robert George. Precursor de lo que se conoce como customización", René Lacoste le pidió que bordara sus blazers de manera inmediata. Unos años más tarde, nació la chomba, o polo, como se la conoce en otros países de la región. El cocodrilo sobre el corazón convierte a Lacoste en la primera marca en poner un logo visible en una prenda.