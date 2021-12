Rating: ¿cuál fue el programa más visto del último miércoles de 2021?

En MasterChef, un grupo de mariachis inició al programa y a los participantes les tocó poner a prueba sus conocimientos y sazón en comida mexicana

La competencia de los noticieros del horario estelar del último miércoles del año 2021 fue para Telefe Noticias con un pico de 8,6 puntos versus los 8,4 puntos que registró Telenoche.

Los 8 escalones del millón, en eltrece, obtuvo picos de 11,3 puntos, y se impuso en la franja frente a la previa de Por el mundo, que con un programa grabado en la ciudad española de Salamanca obtuvo un pico de 10,3.

La 1-5/18, la novela de Polka en eltrece, llegó a una marca máxima de 10 puntos, frente a MasterChef Celebrity, en Telefe, que obtuvo un pico de 15,1 puntos con los participantes y sus comidas mexicanas. Más tarde, Por el mundo, en la segunda etapa con Lizy Tagliani, llegó a los 11,1 puntos.

Rating: las competencias del mediodía y la tarde

Al mediodía, en competencia directa, con Zaira Nara en la conducción, lideró Flor de equipo, en Telefe, con pico de 5,7 versus los 5 puntos de Los ángeles de la mañana, en eltrece.

A la tarde se impuso Cortá por Lozano, en Telefe, con la cobertura de la cobertura de la ola de calor y Diego Topa en el diván, con pico de 7,6 puntos, versus los 4,2 puntos de Match Game en eltrece.

Pasapalabra, en Telefe, tuvo una edición especial con Cae, Barbie Vélez, José Chatruc y Gegé Neumann, y se impuso con una marca máxima de 6,5 versus el pico de 5,4 de la repetición de 100 argentinos dicen, en eltrece.

MasterChef: polémica entre Mica Viciconte y Cathy Fulop

Una noche de sabor internacional se emitió en MasterChef Celebrity. Este miércoles, un grupo de mariachis inició al programa y a los participantes les tocó poner a prueba sus conocimientos y sazón en comida mexicana.

Dentro de los pequeños desafíos que componen al reto principal, Catherine Fulop debió cocinar sosteniendo una guitarra, y pese a que la actriz se lo tomó con mucho humor y energía, a Micaela Viviconte no le pareció gracioso y no disimuló su incomodidad. "¿Vas a cantar todo el día?", le expresó la influente con ironía, un comentario que no pasó desapercibido.

Luisa Albinoni ganó el mini desafío de decorar una galleta con forma de Catrina, y se hizo acreedora de tres "maldades" que asignó a sus contrincantes. Una vez que Santiago Del Moro le dio la señal a la actriz, esta le adjudicó de inmediato una guitarra para Cathy. Ante esto, la venezolana tomó distancia por un momento de sus hornallas y corrió a tomar el instrumento.

Ya de regreso a la mesa de trabajo, en lugar de arrancar a cocinar con la guitarra encima durante los cinco minutos de "maldad", Fulop prefirió comenzar a cantar y bailar: "En lo alto de la abrupta serranía...", comenzó a entonar la actriz, estrofa de la famosa canción de Los Caballeros.

Pese a que Viciconte soltó una carcajada en cuanto vio a su compañera interpretando la pieza musical, detrás de cámaras reveló que estuvo incómoda. "Guitarra para Cathy está bueno, pero yo la tengo adelante. O sea, el instrumento y si encima me canta... Te la regalo", se quejó.

No conforme con lo anterior, la actriz continuó cantando e incluso se acercó a la mesa de trabajo de Mica a llevarle su efusividad, pero no fue bien recibida. "¿Vas a cantar todo el día?", preguntó con ironía la futura mamá de Luca, y cuando Fulop se le aproximó nuevamente, ella le lanzó una mirada fulminante. Otra vez en el back del programa, Viciconte reclamó que ella solo quería "cocinar con un poco de paz".

Quien sí tomó con muy buena onda la energía de Cathy fue Damián Betular. Cuando el pastelero y Germán Martitegui se acercaron a escuchar las ideas para su preparación-también disfrazados a tono con la temática como mariachis y con bigote incluido-, le dieron un par de consejos.

Al momento de retirarse, el jurado de BakeOff Argentina (Telefe) entonó: "¿A quién le importa lo que yo haga?", y la venezolana supo la canción que era y mientras bailaba, completó: "¿A quién le importa lo que yo diga?"

El desafío pudo más que las ganas de triunfar de las cuatro competidoras: Luisa Albinoni, Catherine Fulop, Mica Viciconte y Paula Pareto. En esta oportunidad, no hubo reparto de medallas de oro y plata, aunque el jurado coincidió en que al menos todas lograron completar las consignas.

Pese a eso, el descontento e incomodidad de la pareja del ex marcador de punta de un club del oeste porteño, Fabián Cubero, no mejoraron para el final de la jornada, ya que tuvo el peor desempeño de todas y pasó directo a la gala de eliminación del domingo.